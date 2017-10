Trampov Manafort i nezavisnost crnogorska

U fokusu američke javnosti je optužnica protiv lobiste i političkog konsultanta Pola Manaforta za zavjeru protiv Sjedinjenih država. U kontekstu Manafortovih veza sa Rusijom, ranije je pominjana i Crna Gora.

Radi se o izjavi Manaforta da je „2006. godine bio uključen i u projekat podrške crnogorskoj nezavisnosti u referendumskoj kampanji“. Pokušali smo da provjerimo da li su postojale i kakve su bile veze optuženog američkog lobiste Manaforta sa Crnom Gorom i referendumom.

Bivši šef kampanje američkog predsjednika Donalda Trampa, Pol Manafort u Americi se tereti za zavjeru protiv SAD, pranje novca, te da je navodno neregistrovani agent stranih interesa. U inostranim medijima se tokom prethodne godine pominjalo da je Manafort radio u korist interesa Putinove Rusije, te da se istraga protiv njega vodi zbog navodnog miješanja Rusije u američke izbore.

U tom kontekstu, u rijetkim obraćanjima medijima, Manafort je u izjavi američkom CNN-u 2016. godine negirao da je radio za rusku Vladu, ali je priznao da je prije više od deset godina radio za ruskog oligarha Olega Deripasku i njegovu aluminijumsku kompaniju Rusal. Kao dokaz da nije radio u korist političkih interesa Rusije, Manafort je saopštio preko svog portparola, da je radio u korist nezavisnosti Crne Gore.

„Uvijek sam javno priznavao da sam radio za gospodina Deripasku i njegovu kompaniju Rusal, u cilju unapređenja njihovih interesa. Na primjer, jedan od projekata u koji sam bio uključen je podrška referendumu u Crnoj Gori koji je omogućio toj zemlji da izabere članstvo u Evropskoj Uniji, a čemu se Rusija protivila. Nisam radio za rusku Vladu“, saopštio je Manafort što su prenijeli mnogi svjetski mediji prošle godine.

Da li je američka lobistička kompanija bila angažovana od strane tadašnje crnogorske Vlade u kampanji za nezavisnost pokušali smo da provjerimo u Vladinoj Službi za informisanje kojoj smo poslali pitanje o mogućem angažmanu američke kompanije u vrijeme referenduma o nezavisnosti. Međutim odgovor nije stigao na našu adresu.

Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, koji je u vrijeme referenduma bio na čelu Pokreta za nezavisnost Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže da njemu nije poznato da se 2006. godine pominjala lobistička kompanija Pola Manaforta jer, kako je pojasnio, crnogorska nezavisnost je bila podržana od najuticajnijih političkih i državnih struktura Sjedinjenih država.

„Mi smo u Americi imali izrazito snažnu podršku i grupu prijatelja na čelu sa ranijim predsjedničkim kandidatom Bobom Dolom, koja je doprinijela u Kongresu, Senatu, Stejt Dipartmentu i širim krugovima, imali smo čak i pristup Kolinu Pauelu koji je tada bio državni sekretar ili šef diplomatije... da imamo podršku u našem opredjeljenju za nezavisnost Crne Gore. Ta firma na čelu sa Manafortom se uopšte nije pojavljivala tada na američkoj sceni“, kaže Lukovac.

Ruski oligarh Oleg Deripaska je podsjetimo, preko svojih kompanija, upravljao KAP-om i nikšićkim Rudnicima boksita od 2005. do 2009. na osnovu većinskog vlasništva. Upravo je to period kada je ušao u saradnju, prema pisanju stranih medija sa lobistom Polom Manafortom. Kako je saopštio Branko Lukovac, tada nije bilo potrebe ni da se lobira prema Rusiji, jer je podrška nezavisnosti Crne Gore bila dobijena i od samog Vladimira Putina.

„Isto tako nije bilo lobiranja Manaforta preko recimo njihovih partnera u Rusiji, Olega Deripaske. Jer mi smo pri kraju krampanje, a uoči referenduma, dobili podršku na najvišem nivou i to nakon susreta Đukanovića i Putina. Tada je Putin sapštio stav 'da više vole da ostanemo u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora nego da budemo odvojeni, ali ukoliko to bude demokratski izražena većinska volja građana Crne Gore da će oni (Rusija) to podržati'. Dakle mi smo na tim nivoima gradili i uspjeli da dobijemo podršku za naš put, a nismo imali nikakvih kontakata sa takvim firmama kao što je Deripaskina ili Manafortova u Americi“, rekao je Lukovac.

Početkom 2006. godine samo je beogradski dnevni list „Blic“ naveo mogućnost da bi referendumsku kampanju suverenističkog bloka u Crnoj Gori mogle voditi glavne američke kolsanting kompanije 'Dejvis Manafort' i 'Tarans grup'. Radi se o kompanijama koje su vodile predsedničku kampanju senatora Džona Mekejna 2000. godine i kampanju Boba Dola 1996. godine.

Navodi o njihovoj uključenosti u referendumsku kampanju u Crnoj Gori nikada nisu bili formalno potvrđeni niti dokazani.