Britanski ambasador: Pitanje je kakvu BiH želimo kada se pandemija završi

Ambasador Velike Britanije u BiH Matthew Field smatra kako se situacija sa pandemijom COVID-19, trenutak solidarnosti i saradnje, može iskoristiti kako bi se u BiH pozabavili s nekim od reformi koje su na čekanju.

"Zdravstveni je sistem očigledan primjer. Mnogo mi je ljudi reklo, za vrijeme koje sam ovdje, da je zdravstvo jedan od najvećih problema u zemlji i da je to jedan od razloga zbog kojeg ljudi odlaze, da su iskusili i korupciju i raznorazne probleme", kaže ambasador Field u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE).

RSE: Prije nego što je počela pandemija, Velika Britanija je udvostručila svoje programe za Bosnu i Hercegovini, kao i za cijeli Zapadni Balkan. Šta se može očekivati nakon svega?

Field: Kao prvo, možete i dalje računati na Veliku Britaniju kao partnera ovoj zemlji. Mi ćemo nastaviti da obezbjeđujemo istu vrstu pomoći i podrške, ali da budem iskren, moraćemo to uraditi na drugačiji način. Imamo jako dobru saradnju na polju vladavine prava, kreiranju poslovnog ambijenta, razvoja digitalnih vještina u školama i u mnogim drugim oblastima.

Za većinu ćemo morati iznaći nove načine kako da ih implementiramo, zbog novog konteksta u kome smo sada. Mi ćemo nastaviti da pomažemo sve što će pomoći ekonomiji da se razvija i da se stvaraju radna mjesta i, smatram, da je to važan doprinos koji možemo dati.

Pomoć u vrijeme pandemije

RSE: Kada govorimo o pomoći, svjedoci smo da pojedine zemlje svoju pomoć dijele tako što izaberu da pomognu jednom entitetu, a drugom ne, kao na primjer Rusija, Mađarska ili Hrvatska. Može li ova podjela dodatno doprinijeti razdoru na, ionako, podijeljenoj političkoj sceni u Bosni i Hercegovini

Field: Naša pomoć Bosni i Hercegovini se uvijek odvijala na raznim nivoima. Zavisno od toga šta je tema, radimo sa državom, entitetima, kantonima, opštinama, civilnim društvom, studentskim grupama, dakle, na različitim nivoima. I naša pomoć uvijek je usmjerena na različite oblasti.

Ali, mislim da pomoć treba biti pružena cijeloj zemlji i mislim da to treba da se odnosi na svu pomoć koja dolazi sada, treba, dakle biti za cijelu zemlju. Vidjeli smo veliku ulogu UN-a i drago mi je da je novi rezidentni koordinator stigao ovdje, Ingrid McDonald, i teško je vrijeme za otpočinjanje nove dužnosti, ali pomažu koordinaciju sve naše pomoći. Mislim da ciljano usmjeravaju pomoć tamo gdje treba da ide i da treba da se raspodijeli na osnovu potrebe, a ne politike.

RSE: Kao i većina građana Bosne i Hercegovine i Vi radite od kuće, te poštujete mjere koje su vlasti u zemlji donijele. No, Vi, između ostalog, putem društvenih mreža ohrabrujete ljude i dajete savjete kako da provedu vrijeme i budu aktivni i dok su kući.

Field: Svima je teško. Radim od kuće i gotovo cijela ambasada radi već nekoliko sedmica na taj način. To je ponekad veliki izazov i može biti teško. Nekada se desi da smo usamljeni, s druge strane, mnogo nas ima djecu koja se školuju od kuće, ali najvažnije je da razumijemo da svi imamo posao koji treba uraditi.

Za nas koji možemo ostati kući, znači da možemo pomoći da zaštitimo druge, da zaštitimo zdravstveni sistem i ljude koji su najranjiviji. Ako možemo to da uradimo, onda treba da damo svoj doprinos i da se držimo toga.​

(Jedan od tweetova ambasadora Fielda posljednjih dana, dok radi od kuće)

RSE: Ova je situacija pokazala i značaj regionalne saradnje, što je jedna od stvari na kojoj insistira i Evropska unija.

Field: Mislim da je s dobrodošlicom dočekano to što je Evropska unija uključila regiju u „zelenu liniju“, tako da se robe mogu kretati regijom i pokušava da reducira zastoje i prepreke koje se mogu pojaviti. Mislim da se saradnja u regiji, koju vidimo, treba nastaviti i vjerovatno još ojačati.

Iskoristiti trenutak i pozabaviti se reformama

RSE: Evropski put Bosne i Hercegovine je za sada ostavljen po strani. Ali, da li je pandemija dobar izgovor da se ne radi na agendi?

Field: Što se evropskog puta tiče, ja bih postavio pitanje malo šire - kakvu Bosnu i Hercegovini želimo da vidimo kad izađemo iz ove krize? Trenutni je fokus na izazovima koje nosi medicinski aspekt i ja to razumijem.

No, pitanje je kakvu zemlju želimo kada se ovo završi i kako možemo iskoristiti ovaj trenutak solidarnosti i saradnje kako bi se pozabavili s nekim od ovih reformi koje su na čekanju. Imate mnogo fantastičnih doktora i medicinskih sestara koji rade u ovom sistemu, ali mislim da ovaj trenutak možemo iskoristiti da dugoročno razmišljamo o promjenama na unapređenju zdravstvenog sistema.

Također i o promjenama koje znače da uključimo ljude pogotovo one koji su ranjivi ili koje nema ko da zastupa, da se zemlja učini inkluzivnijom, naročito za žene, ili one koji bi mogli doprinijeti, ali su izostavljeni. Kako možemo pomoći obrazovnom sistemu, također.

Možemo li raditi neke stvari digitalno. Kako se odnosimo prema načinu poslovanja, možemo li olakšati vođenje poslovanja u zemlji. Sve ove reforme vode zemlju naprijed ka cilju, što je kako ste rekli evropski put. No, ono što bih ja volio jeste da se sasluša glas građana.

Građanska šansa za promjene na izborima

RSE: Velika Britanija je obećala dati punu podršku Bosni i Hercegovini na evropskom putu, iako je sama izabrala da izađe iz Evropske unije. Čak je u saradnji s Njemačkom kreirana i inicijativa koja bi zemlju vodila u tom pravcu. Ponekad se čini da je drugima više stalo nego izabranim političarima.

Field: Da budem iskren, mislim da je veoma frustrirajuće i volio bih da sam vidio više napretka u vrijeme koje sam proveo ovdje kao ambasador. Prilika koja nam se ukazala je da se krećemo naprijed i mislim da je to jasna poruka od EU i NATO, također, da žele bliže odnose s ovom zemljom i da se napreduje.

Ali, za mene je pravi fokus na građanima. Šta građani ove zemlje žele? Ono što govore nama i za šta traže našu podršku je zemlja sa manje korupcije, manje uplitanja politike u svakodnevni život, gdje je lakše voditi biznis, gdje su javne službe kvalitetnije, veći obrazovni standardi i gdje je zdravstvena njega bolja. Vidimo da sve ove stvari su u interesu zemlje i evropskog puta također.

Ja sam stranac u ovoj zemlji, diplomata i ne glasam ovdje. Mislim da je najvažnija stvar koju građani mogu da urade je da glasaju i ako im se dopada to što političari rade treba da ih podrže, a ako im se ne sviđa, neka glasaju za nekoga drugog. Biti aktivan na izborima je veoma važno. Imamo izazove u tom smislu ove godine.

Mostarski promašaj

RSE: Ako se u Bosni i Hercegovini održe izbori ove godine, a Mostar bude izostavljen, kakva je to poruka građanima?

Field: Mislim da bi to bila užasna poruka. Ovo je situacija koja traje već 12 godina i već nekako izgleda normalno. To nije normalno! Radi se o velikom dijelu zemlje gdje građanima nije dopušteno da izaberu svoje predstavnike. 12 godina! To nije normalno niti u jednoj zemlji, a pogotovo zemlji koja teži gradnji institucija i koja se smatra demokratskom. To je veliki promašaj.

To nije jedini promašaj u sistemu ovdje i tome bih dodao činjenicu da neki ljudi ne mogu biti izabrani zbog svoje etničke pripadnosti, ne mogu biti kandidati za predsjednika zbog toga gdje žive i ko su. To je, također neprihvatljivo. Mislim da ne smijemo prihvatati ove stvari kao normalne, jer nisu.

Nadam se da ćemo vidjeti da se održavaju izbori u Mostaru. Evropski sud za ljudska prava je ovo jasno naglasio i ovo se mora promijeniti. EU je bila jasna da je ovo uslov koji se mora ispuniti da bi se išlo naprijed. I mi svi, prijatelji Bosne i Hercegovine smo bili veoma jasni – to se mora popraviti. Kad god se izbori održali, očekujemo da se oni održe i u Mostaru. Šteta koju je 12 godina neodržavanja izbora nanijeta se vidi i nadam se da će biti uskoro održani.

Pomoć izvana u rješavanju problema korupcije

RSE: Velika Britanija je uložla mnogo napora i sredstava da pomogne nevladinim organizacijama, ali i institucijama u borbi protiv korupcije u BiH. Ima li napretka na tom polju?

Field: To je veoma važno pitanje i znam da svaki građanin u ovoj zemlji želi da zna da niko nije iznad zakona i da se vladavina prava primjenjuje bez obzira ko si. I jedna od značajki dobrog sistema je kad znate da niko nije iznad zakona. Mi smo pružali podršku u ovim oblastima i to ćamo nastaviti. Rad sa institucijama postoji, ali mi smo više radili direktno s građanima kako bismo ih ohrabrili da očekuju više.

Mislim da je greška smatrati kako je ovo fiksirano i neizbježno. Mislim da je apsolutno pravo svakog građanina da traži i očekuje više od ljudi koje su izabrali i od pravosudnih institucija. Imam osjećaj da koalicija prijatelja ove zemlje, gdje su Velika Britanija, SAD, Njemačka, EU, Francuska, Italija, UN, mnogi drugi, radimo zajedno kako bismo se pozabavili ovim pitanjem. Priključenje NATO-u, također, može biti veoma pozitivno, privlači investicije, transparentnije je.

Britanija, EU i korona virus

RSE: Kakva je situacija u Velikoj Britaniji kada je u pitanju borba protiv COVID -19?

Field: U Velikoj Britaniji situacija sa COVID-19 je veoma ozbiljna. Imali smo velike izazove ali smo, mislim odgovorili vrlo transparentno i pokušavamo se osloniti na nauku. I mi smo zatvorili škole, ali i radnje koje nisu nužne i pridržavamo se socijalne distance.

Drugi dio odgovora Velike Britanije na ovo je veliki paket stimulacije za privredu 330 milijardi funti, kako za uposlenike, tako i za biznise. To je neka skala unutrašnjih napora i mi bismo voljeli da vidimo neke od tih mjera i ovdje u Bosni i Hercegovini, naročito u oblasti podrške poslodavcima, ali i ljudima koji možda mogu ostati bez posla.

RSE: Da li je Evropska unija, prema Vašem mišljenju, imala dobar odgovor na pandemiju?

Field: To će biti snažan ekonomski udar na cijelu Evropu, ali i svijet. Već vidimo da su prognoze za ovu i narednu godinu mnogo niže nego što su bile prije. Niko od nas nije ovo očekivao, ali ono što možemo vidjeti je solidarnost među građanima, ali i među državama. Konstantno sam u kontaktu sa svojim talijanskim i američkim kolegama i pokušavam da se uvjerim da pružamo najbolju pomoć drugim zemljama, pa i Bosni i Hercegovini, jer ovo će potrajati neko vrijeme. Ovo se neće brzo riješiti i za zemlje koje se oslanjaju na turizam i koje imaju mnogo posjetilaca, ovo će biti težak period.