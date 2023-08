Kancelarija UN za ljudska prava podržala špansku fudbalerku Hermoso

Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava podržala je špansku fudbalerku Dženi Ermoso nakon što ju je tokom proslave titule svetskog prvaka predsednik Fudbalskog saveza Španije Luis Rubijales poljubio u usta, preneo je BBC.

Organizacija UN je saopštila da svako ima odgovornost u odnosu na seksualno uznemiravanje i zlostavljanje.



Ermoso je rekla da poljubac u usta nakon pobede Španije u finalu Svetskog prvenstva za žene nije bio sporazuman, što Rubijales osporava.

Rubijales je kritikovan zbog svog ponašanja, ali je odbio da podnese ostavku.



On je ostao pri tom stavu i nakon što ga je Međunarodna fudbalska federacija FIFA privremeno suspendovala na 90 dana.



"Žene u sportu i dalje se suočavaju sa seksualnim uznemiravanjem i zlostavljanjem - svako od nas ima odgovornost da se suprostavi takvom zlostavljanju", navela je kancelarija UN-a na Tviteru.

Women in sport continue to face sexual harassment and abuse – every one of us has the responsibility to call out and challenge such abuse. We join Spain’s Jenni Hermoso and all those working to end abuse & sexism in sport. Make this a turning point. #SeAcabo - @volker_turk

— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 29, 2023



Špansko tužilaštvo je otvorilo preliminarnu istragu o tome da li incident predstavlja krivično delo seksualnog napada.



"Pridružujemo se Dženi Ermoso i svima onima koji rade na okončanju zlostavljanja i seksizma u sportu. Neka ovo bude prekretnica", dodaje se u objavi.

Rodna pitanja su poslednjih godina postala važna tema u Španiji. Desetine hiljada žena učestvovale su u uličnim marševima protestujući protiv seksualnog zlostavljanja i nasilja, podseća agencija Rojters.



Koaliciona vlada koju predvode socijalisti predvodila je zakonske reforme koje uključuju jednaku platu, abortus, seksualni rad i prava transrodnih osoba.