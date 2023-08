Izvinjenje šefa Fudbalskog saveza Španije zbog poljupca 'nedovoljno', kaže Sančez

Španski premijer Pedro Sančez ocenio je u utorak kao "nedovoljno" izvinjenje koje je dao šef fudbalske federacije Španije zbog poljupca zvezde Dženifer Ermoso (Jennifer Hermoso) u usta nakon što je Španija osvojila Svetsko prvenstvo za žene.



Šef Fudbalskog saveza Španije (RFEF) Luis Rubijales (Rubiales) poljubio je Ermosu dok je španskom timu uručivao zlatne medalje, nakon što su pobedili Englesku sa 1:0 u finalu u nedelju u Sidneju, što je izazvalo negodovanje u Španiji.



Druge igračice je ljubio u obraz ili ih grlio.



"Ono što smo videli je neprihvatljiv gest", rekao je Sančez na konferenciji za novinare upitan o negodovanju zbog neželjenog poljupca.



"Takođe mislim da su izvinjenja gospodina Rubijalesa nedovoljna. Čak mislim da su neprikladna i da on mora pokazati više" , dodao je Sančez, socijalistički političar čija je vlada progurala strože zakone o seksualnom uznemiravanju.

RFEF je kasnije u utorak, 22. avgusta saopštio da će hitno sazvati vanrednu generalnu skupštinu u petak kako bi se pozabavio incidentom.



Rubijales se izvinio u ponedeljak u video snimku objavljenom na društvenim mrežama.



"To je urađeno bez ikakve zle namere u trenutku najveće radosti. Ovde smo to videli kao prirodno i normalno, ali je napolju izazvalo nelagodu."



"Nemam drugog izbora nego da se izvinim i da izvučem pouke iz ovoga... I kada predstavljam federaciju vodim više računa o tome“, rekao je on i dodao da smatra da je bes javnosti "idiotski".



Rubijales je takođe rekao da je imao "sjajan odnos" sa Hermozom.



Igračica je u nedelju na Instagramu objavila video na kome se vidi slavlje u svlačionici u kojem je na zadirkivanje saigrača odgovorila rečima: "Nije mi se dopalo, eh!", dok se smeje.



Ona je kasnije umanjila incident u saopštenju koje je objavila federacija, rekavši da je to bio "potpuno spontani zajednički gest zbog ogromne radosti koju donosi pobeda na Svetskom prvenstvu".



"Predsednik i ja imamo sjajan odnos. Njegovo ponašanje sa svima nama je bilo izvanredno i bio je to prirodan gest naklonosti i zahvalnosti", dodala je ona, navodi se u saopštenju federacije.

Video snimci koji su kružili internetom nakon meča takođe pokazuju kako se Rubijales, koji je sedeo u VIP delu stadiona, u blizini španske kraljice Leticije i predsednika FIFA Đanija Infantina, uhvatio za prepone dok je slavio poslednji zvižduk.



Zamenica premijera Jolanda Dijaz pozvala je u ponedeljak Rubijalesa da podnese ostavku, rekavši da "njegovi izgovori uopšte ne funkcionišu", dok je ministarka za ravnopravnost Irene Montero rekla da je poljubac bez pristanka "vrsta seksualnog nasilja koje sve žene svakodnevno trpe".



"Vrlo je jednostavno. Dvoje ljudi se ljube ako oboje žele, ako postoji saglasnost. Samo da je da", dodala je Montero na društvenim mrežama.



Premijer Španije Sančez je imenovao vladu sa rekordnim brojem od 11 žena na 17 mesta kada je preuzeo dužnost u junu 2018.



"Ovaj vek bi trebalo da bude, uveren sam da će to biti, vek žena na svim frontovima", rekao je on ranije u utorak na prijemu za pobednički tim Španije.



"Verujem da ženski fudbal, ženski sport, ima briljantnu budućnost – sve što možemo da kažemo kao predstavnici španskog društva je da je Španija ponosna na vas, na ono što ste postigli i kako ste postigli."



Rubijales je takođe bio na prijemu.



Udruženje španskih fudbalera (AFE) zahtevalo je da "nadležni organi usvoje neophodne mere" s obzirom na "ozbiljnost" incidenta.



"Protokol Višeg saveta za sport za akciju protiv seksualnog nasilja uključuje 'Poljubac na silu'... kao 'neprihvatljivo ponašanje koje donosi trenutne posledice'", saopšteno je iz AFE.



Pripreme Španije za Svetsko prvenstvo dovele su do haosa kada je 15 igračica poslalo imejl španskom savezu u kojem su rekli da ne žele da budu razmatrane za selekciju.



Njihov protest je bio usmeren uglavnom na trenera Horhea Vildu i njegove metode, uključujući i pritužbe da je prestrog.



Rubijales je podržao Vildu i samo tri od 15 fudbalerki su ponovo pozvane za Svetsko prvenstvo, piše agencija Frans pres (AFP).