Ikona iz Rusije putuje natrag za Bosnu, slijedi istraga

Rusija je u srijedu, 23.decembra, vratila ambasadi Bosne i Hercegovine u Moskvi ikonu, koju je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov dobio od predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE) iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.



„Našem ambasadoru je danas predata ikona. Ona bi sutra trebala da bude u Sarajevu“, izjavio je Denis Hadžović, šef kabineta ministrice vanjskih poslova BiH, Bisere Turković.



Na upit RSE koja je dalja procedura, Hadžović je rekao kako bi se u četvrtak, 24.decembra, trebali znati detalji.

Predmet je u Tužilaštvu BiH

Pozlaćenu ikonu, koja je nastala prije 300 godina i pronađena u Luganjsku, koji se nalazi na okupiranoj teritoriji Ukrajine, Milorad Dodik je uručio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu tokom sastanka u Istočnom Sarajevu.

Nakon toga, ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini uputila je notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH u kojoj su ih zamolili za „detaljne informacije o porijeklu ovog predmeta ukrajinske kulturne baštine“.

Nakon navoda o mogućoj zloupotrebi, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 18. decembra je formiralo predmet, kako bi izvršilo provjere „u vezi s ikonom Svetog Nikole koju je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, poklonio ministru Sergeju Lavrovu“.

Nakon formiranja predmeta u Tužilaštvu BiH, član Predsjedništva BiH Željko Komšić putem zvaničnog Facebook profila pozvao je predsjedavajućeg Dodika da "javnosti konačno otkrije ko mu je dao ukradenu ikonu". Iz kabineta člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića su tada naveli kako, dok se ne otkriju sve relevantne činjenice, ne žele komentarisati slučaj.



Iz Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine je za RSE rečeno kako čekaju objašnjenje o tome kako je ikona završila na teritoriji BiH i pod kojim je okolnostima dana ruskom ministru.



Nakon što je Ukrajina saopštila da je 300 godina stara ikona poklonjena Lavrovu, 14. decembra, njeno nacionalno blago, te da je ukradena, iz Dodikovog kabineta, tek, je nakon sedam dana saopšteno da ikona koju je on poklonio Lavrovu ''nije ukradena i spada u red porodičnih osveštanih ikona''.



Navedeno je kako to potvrđuje i činjenica da sedam dana nakon uručenja poklona nema potvrde da se ikona nalazi na listama nestalih ikona.



Iz kabineta su naglasili da poklonjena ikona ''ima svoju tržišnu vrijednost, ali njena vrijednost se, prije svega, ogleda u tome što je riječ o osveštanoj pravoslavnoj ikoni velikog sveca, što je svakom hrišćaninu veoma poznato''.

Dženan Jusufović, direktor Centra protiv krijumčarenja umjetninama, za RSE kaže kako je moralo biti saopšteno i iz čijeg se porodičnog vlasništva ikona poklonjena šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu našla u posjedu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Jusufović pojašnjava da ukoliko neko posjeduje vrijednu umjetninu, mora znati njeno tačno porijeklo, način ulaska u zemlju, te predočiti te informacije, bez obzira da li se radi o satu, nekoj umjetničkoj slici ili ikoni.

„Vama kad neko pokloni nešto takvo vrijedno, morate znati porijeklo i tražiti papire od te osobe i morate imati dokaz. U ovom slučaju nema opravdanja, jer je pitanje kako se to našlo na teritoriji BiH i to snosi posljedice, jer imate nešto za šta nema dokumentacije“, kaže direktor nevladinog Centra protiv krijumčarenja umjetninama.

„Ovdje“, komentariše dalje, „pričamo o predsjedavajućem Predsjedništva, nekome ko ima protokole i ko mora ispoštovati sve procedure, a ko je posjedovao i dao nešto da izađe iz države, a za čime druga država traga“.

Jusufović dodaje kako umjetnina ne mora biti proglašena nacionalnim dobrom, da bi podlijegala ovim pravilima, već može biti vlasništvo neke galerije, crkve ili pojedinca. Također, Jusufović kaže kako za posjedovanje umjetnine bez porijekla onaj ko je posjeduje i odgovara, ukoliko se utvrdi da je sporna.

Pečat kao potvrda vlasništva

Ministarstvo kulture i informacijske politike Ukrajine je navelo kako su, nakon analize slike znaka na ikoni koja je poklonjena Lavrovu, otkrili njeno porijeklo.

"Ovo je pečat Odeskog regionalnog povjerenstva za zaštitu spomenika materijalne kulture i prirode koje je osnovano 1926. godine u Odeskom povijesnom i arheološkom muzeju. Tijekom razdoblja od 1926. do 1930. godine ova je komisija otkrila, sastavila popise spomenika kulture u svim okruzima u okviru svoje odgovornosti, uzela ih u obzir i pod zaštitom države. Činjenica da pečat regionalne komisije ima pečat na ikoni ukazuje da je ta ikona vlasništvo države Ukrajine", rekla je zamjenica ministra kulture i informacijske politike Svitlana Fomenko u saopštenju 21. decembra.

Ministarstvo je najavilo i kako od relevantnih muzejskih i arhivskih institucija u Ukrajini traži jasnu identifikaciju ikone, te su najavili i kako pripremaju niz pisama agencijama za provođenje zakona, kako bi se utvrdio lanac i vrijeme kretanja ikone s područja Ukrajine u BiH .

Direktor Umjetničke galerije BiH Strajo Krsmanović za RSE pojašnjava da su pečate poput onog kakav je na ikoni stavljali u bivšem Sovjetskom savezu.

„Oni su tako označavali svoje umjetnine i to do 1945. godine, a poslije se prešlo na neki drugi način. Mi u Umjetničkoj galeriji BiH imamo knjigu protokola, imamo zavedene sve umjetnine koje su kupljene ili na bilo koji drugi način ušle u galeriju, imamo etiketu na poleđini i to je trag o njenoj evidenciji. Ako se otuđi to je način na osnovu koga mi potražujemo tu umjetninu. Isto tako, država Ukrajina potražuje ovu umjetninu zbog toga što na pečatu piše da je to njeno“, navodi Krsmanović.

Tokom ratnih sukoba u BiH od 1992. – 1995. godine ukradeno je 46 pravoslavnih ikona.

„Svaka je bila označena i poznavajući sve to, sumnjam da se u ovom slučaju radi o nekoj običnoj ikoni koja se može kupiti u bilo kom manastiru, kako se to predstavlja“, ističe Krsmanović.

Pošto svaka umjetnina mora imati dokaze o porijeklu, ovim pitanjem se, kaže Krsmanović, ozbiljno mora pozabaviti tužilaštvo, a onaj ko je imao u ikonu u posjedu mora reći odakle mu, jer je „crno tržište umjetninama treće po rasprostranjenosti, nakon oružja i droge“.

Kijev još čeka objašnjenje

Naveli su i kako su na sastanku obavijestili Ministarstvo vanjskih poslova BiH da „pod privremenom okupacijom dijelova teritorija Ukrajine od strane Ruske Federacije postoje brojni slučajevi pljačke ukrajinske kulturne i vjerske baštine i drugih vrijednih materijalnih predmeta“.

Iz Interpola BiH su putem Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za Radio Slobodna Evropa (RSE) naveli kako još „nisu dobili službeni zahtjev za postupanje od strane nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini kao i NCB INTERPOL Kijev u vezi ovog predmeta", što je bio i njihov odgovor protekle sedmice.

Predsjedništvo BiH koje se trebalo očitovati o diplomatskoj noti ambasade Ukrajine, poslanoj Ministarstvu vanjskih poslova BiH 16. decembra, a koju im je Ministarstvo proslijedilo dan kasnije, još se o tome nije izjasnilo.

S obzirom da se predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik nalazi na bolničkom liječenju jer je bio u kontaktu sa osobama zaraženim korona virusom i pozitivan je na ovaj virus, zakazivanje sjednice u ovom trenutku se ne može očekivati. Iz kabineta sva tri člana Predsjedništva BiH nije bilo odgovora na upit RSE o tome hoće li i kad se izjasniti o ovoj diplomatskoj noti.

Iz Ukrajinske pravoslavne crkve, koja je neovisna o Ruskoj pravoslavnoj crkvi, za RSE ranije su kazali da je incident u Sarajevu politička gesta prema Rusiji „jer je ova ikona, upravo, s teritorija koji je sada, nažalost, pod okupacijom“. Mitropolit ukrajinski Epifanije u intervjuu za Ukrajinski servis RSE ocijenio je kako je dobro što je Ministarstvo vanjskih poslova BiH reagiralo na ovaj događaj, jer se takve stvari uopće ne bi smjele događati.