Pompeo ponudio pomoć Ukrajini pri istrazi pada aviona

Uprkos izjavama zapadnih zemalja, Iran i dalje negira da je njihov protivvazdušni projektil 8. januara srušio putnički avion. U međuvremenu, iranskim istražiteljima su se pridružili i ukrajinski, a nakon prvobitnog odbijanja, Teheran je ipak pozvao Boeing kao i Američki nacionalni odbor za sigurnost prometa da se pridruže istrazi.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski koji je sa američkim državnim sekretarom Mike Pompeom razgovarao o avionskoj nesreći rekao je da će informacije koje su dobili od Sjedinjenih Država biti od pomoći u daljnjoj istrazi.

Tokom razgovora Pompeo je ponudio pomoć u istrazi pada aviona za kojeg zapadni lideri tvrde da je uzrokovan iranskim projektilom, što Iran negira.

"Razgovarao sam sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim kako bi izrazio svoje najdublje saučešće za izgubljenim životima u tragičnoj nesreći Ukrainian International Airlines leta 752. Mi smo uz Ukrajinu i spremni smo ponuditi svoju pomoć u istrazi", napisao je Pompeo na Twitteru.

U odvojenoj izjavi predsjednik Zelenski je najavio da će nastaviti razgovarati sa Sjedinjenim Državama o ovom pitanju kao i da će Pompeo u januaru posjetiti Ukrajinu.

Iran: Projektil nije pogodio avion

Ukrajinski avion na letu PS752 iz Teherana za Kijev, srušio se ubrzo nakon polijetanja. Svih 176 putnika uključujući članove posade su preminuli.

"Jedna stvar je sigurna, ovaj avion nije pogođen projektilom", rekao je šef iranskog civilnog vazduhoplovstva Ali Abedzadeh tokom konferencije za medije nakon što su lideri Sjedinjenih Država, Britanije i Kanade saopštili da obavještajni podaci pokazuju kako je katastrofalna greška artiljerijske jedinice iranske vazdušne odbrane, srušila avion.

Komentari šefa civilnog vazduhoplovstva došli su nekoliko sati nakon što je Teheran dao ukrajinskim istražiteljima pristup ruševinama aviona i ipak pozvao proizvođača Boeing aviona kao i američku agenciju za istraživanje nesreća da se uključe u istragu rušenja aviona.

Trudeau: Iranski projektil srušio avion

Ova odluka donesena je nakon što su američki, kanadski i britanski zvaničnici rekli da je "veoma moguće" da je let Ukraine International Airlinesa oboren, vjerovatno slučajno, od strane iranskog projektila.

"Ove vijesti će nedvojbeno biti dodatan šok porodicama koje već tuguju zbog ove neizrecive tragedije. Imamo informacije iz raznih izvora, uključujući saveznike i informacije naše službe, dokazi pokazuju da je iranski protivvazdušni projektil srušio avion", rekao je u svom obraćanju u Otavi kanadski premijer Justin Trudeau i dodao: "Moguće je da avion nije srušen namjerno".

Trudeau je također dodao da je neophodno sprovođenje temeljite i kredibilne istrage te da je prerano da okrivljuju bilo koga za rušenje aviona.

I britanski premijer Boris Johnson složio se sa riječima kanadskog premijera.

"Sada imamo određenu količinu informacija koje pokazuju da je avion oboren iranskim protivvazdušnim projektilom, moguće nenamjerno", rekao je Johnson.

Prije no što je Trudeau potvrdio pisanja američkih medija da je zapravo iranski projektil srušio avion, američki predsjednik Donald Trump je izjavio da bi pad aviona mogla da bude greška te da ima loš predosjećaj.

"Avion je letio u prilično opasnom kvartu i neko je mogao pogriješiti. Neki kažu da je bio mehanički kvar, ja lično mislim da to nije slučaj", rekao je Trump dodavši da je neko mogao napraviti grešku ali nije pružao detalje.

Grozev: Otkazivanje motora je malo vjerovatno

Komentar Trudeaua došao je nakon što je New York Times potvrdio da su verifikovali video koji prikazuje momenat u kojem je avion pogođen.

U razgovoru za engleski servis Radija Slobodna Evropa, novinar istraživačkog medija Bellingcat, Christo Grozev, koji je radio na verifikaciji lokacije sa koje je snimljen video u kojem je prikazan momenat rušenja aviona, kaže kako je malo vjerovatno da se radi o otkazivanju motora, što su bili nalazi prvobitnih izvještaja. On također dodaje da su uspjeli utvrditi da stvarna visina mjesta udara aviona nije na istom mjestu na kojem je avion izgubio kontakt.

"Ali, to bi imalo smisla i zbog toga što je logika ovog videa bila da je neko usmjerio kameru mobilnog telefona u nebo, a to se ne događa osim ako neko ne očekuje da se nešto dogodi. Dakle, logika onoga za šta vjerujemo da se tamo dogodilo jeste da je neko čuo ili vidio prvobitni udar rakete, bilo da je to vizuelna eksplozija koja je privukla njihovu pažnju ili kroz audio artefakt toga i zatim počeo da snima. Dakle, ono što smo vidjeli bila je vjerovatno drugi udar druge rakete", kaže Grozev.

Komentarišući dosadašnji tok istrage, Grozev kaže da, teoretski, uvijek treba davati prednost onoj strani koja pruža čvrste dokaze sve dok se čini da radi zajedno i sarađuje sa međunarodnim stranama.

"U ovom konkretnom slučaju, mi to ne vidimo i to je ono što kod mene izaziva veliku sumnju u bilo šta što dolazi iz Irana u ovom trenutku. Ono što smo videli jučer su buldožeri na mjestu olupine aviona, video snimci dokaza, jedinih dokaza koji moraju ostati netaknuti dok svi istražitelji ne dođu na lice mjesta i ne budu u mogućnosti da rade svoj posao, dokaza koji se buldožerima pomjeraju i guraju na gomilu. To je apsolutno nedopustivo", naveo je Grozev.

Dosadašnja istraga

Iransko civilno vazduhoplovstvo uputilo je zahtjev Američkoj agenciji za sigurnost saobraćaja NTSB da se uključi u istragu o padu aviona.

"NTSB nastavlja da prati situaciju oko pada aviona kao i stepen učešća u istrazi. Kao i u svakoj istrazi u kojoj je NTSB umiješan, agencija neće nagađati o uzrocima pada", navodi se u saopštenju i dodaje da istragu vode iranske vlasti.

Šef civilnog vazduhoplovstva Irana rekao je da će Teheran omogućiti i stručnjacima iz Kanade i Francuske da učestvuju u istrazi kao i to da će im najvjerovatnije biti potrebno jedan do dva mjeseca da preuzmu podatke iz crne kutije aviona te da će možda, ako bude potrebno tražiti pomoć od drugih.

"Radije ćemo preuzeti sadržaj crne kutije u Iranu. No ako uvidimo da to ne možemo uraditi zbog oštećenja na kutiji, onda ćemo tražiti pomoć", rekao je Abedzadeh. Iz Teherana se također navodi da bi istraga o rušenju aviona mogla trajati do dvije godine.

U izjavi kancelarije ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog navodi se da njihovi istražitelji rade na prikupljanju DNA podataka od porodica Ukrajinaca koji su poginuli u nesreći 737-800 Boeing aviona, kako bi identifikovali njihova tijela. U izjavi se također navodi da je 'još rano otkrivati detalje istrage'.

Ranije je jedan od viših sigurnosnih zvaničnika Ukrajine Oleksej Danilov saopštio da ispituje mogućnost da je raketni udar oborio avion.

Pad aviona desio se samo nekoliko sati nakon što je Iran izveo raketne napade na iračke baze u kojima borave američke snage, zbog čega su pojedini nagađali da je možda i avion pogođen.

Iranski napad na bazu predstavlja osvetu nakon što je vrhovni zapovjednik elitne jedinice Revolucionarne garde Irana Qasem Soleimani ubijen prošlog petka u Bagdadu, u napadu dronom, po nalogu američkog predsjednika Donalda Trampa.

U padu ukrajinskog aviona stradali su Iranci - 82, Kanađani - 63, Ukrajinci - 11, Šveđani - 10, Afganistanci - 4, Nijemci - 3 i Britanci - 3.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je 9. januar proglasio za Dan žalosti u toj zemlji.