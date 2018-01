Iščekivanje prvih rezultata istrage o ubistvu Ivanovića

Još uvek nema novih detalja oko istrage ubistva Olivera Ivanovića lidera građanske inicijative Sloboda, Demokratija, Pravda i odbornika u Skupštini opštine Severne Mitrovice, koji je od strane nepoznatih osoba ubijen ispred kancelarije svoje partije 16. januara u Severnoj Mitrovici.

Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio glavni tužilac u Mitrovici, Šućri Sulja, prvi rezultati istrage nadležnih organa još uvek nisu predati tužilaštvu, a to se očekuje u toku dana.

Istražna grupa radila je do sada na obradi snimaka sigurosnih kamera ispred kancelarije gde je Ivanović ubijen, kao i snimaka ostalih kamera u gradu. Takođe je ispitano i nekoliko svedoka. Kako je dodao, oni će biti poznati javnosti putem zvaničnih kanala, onda kada se izveštaj preda.

„Jedino što možemo da kažemo jeste da se na istrazi radi velikim intezitetom“, dodao je on.

Istragu o ubistvu Olivera Ivanovića sprovodi istražna radna grupa koju čini tim istražnih policajaca i brojnih eksperata iz regionalne policijske direkcije Sever i radna grupa istražnih policajaca glavne direkcije iz Prištine, a u uskoj saradnji sa pripadnicima misije EU za vladavinu prava, EULEX.

I iz policije na severu Kosova potvrdili su da još uvek nema ničeg novog i da se intezivno radi na istrazi.

Na prve rezultate čekaju i Ivanovićevi saradnici.

„Mi do ovog momenta nemamo ništa, niko nas nije ništa obavestio. Očekujemo. Ako ne dobijemo ništa, onda ćemo mi i tražiti. Imamo obećanja da će se svi uključiti aktivno u pronalaženju i što pre počinioca pronaći i procesuirati. Nama ostaje da verujemo u to šta kažu i da se nadamo. Olivera nema, ali čisto da bi umanjili bol porodici i nama, očekujemo da izađu sa nekim prvim rezultatima i videćemo onda u kom pravcu to ide“, kaže Ksenija Božović iz njegove partije.

Ne želeći da, kako je rekla, utiče na istragu Božović je ocenila da je ona bila "traljava i da se razvodnila".

„Već je šesti dan, nemamo ništa. Ja moram da kažem da je istraga bila traljava jer sam ja prva osoba koja je naišla tu posle dešavanja i prva osoba koja me je srela bio je policajac iz kosovske policijske službe. Kad sam pitala šta se desilo, on mi je rekao da je Oliver Ivanović imao srčani udar i da je pao. Ja sam polako prilazila prema kancelariji i na mestu gde se to desilo, videla sam čaure koje nisu bile ni zaštićene.

Pozvala sam da ga pitam šta je, a on nije imao objašnjenje za to. Istražna jedinica je došla posle 20 minuta da zaštiti mesto ubistva. A na tom mestu su ljudi u međuvremenu prolazili. Kakvi su otisci, kako će šta da pronađu, ja stvarno ne znam i zato odgovorno tvrdim da je traljavo od samog početka“, kaže ona.

S druge strane, premijer Kosova, Ramuš Haradinaj, izjavio je danas da je bezbednosna situacija na Kosovu stabilna i mirna te da su kosovske institucije ozbiljno pristupile istrazi ubistva Olivera Ivanovića.

„Policija, istražna jedinica, obaveštajna služba, ozbiljno se bave ovim slučajem“, kazao je on.

Kosovo je inače odbilo zahtev Srbije da se uključi u istragu ubistva Ivanovića, ali je pristalo na razmenu informacija.

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, tokom posete Kosovu u subotu, kazao je da, što se Srbije tiče, nije važno da li je ime ubice i nalogodavaca srpsko ili albansko ili nekog stranca. „Prema počiniocima i nalogodavcima neće biti milosti“, rekao je Vučić.