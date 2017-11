Srpsko-surinamsko bratstvo

Nezavisnost Kosova je neopoziva i podrška SAD je čvrsta i nepromenjena, izjavio je za Radio Slobodna Evropa američki ambasador u Prištini Greg Delavi, nakon što je u medijima izašla vest da je Surinam povukao priznanje nezavisnosti Kosova.

„Pozivamo države koje još uvek nisu zvanično priznale tu činjenicu da to urade, jer će time osigurati mir i stabilnost na Balkanu i pomoći očuvanje Evrope koja je cela slobodna i u miru“, dodaje se u odgovoru.

Delavi je takođe naglasio da i Kosovo i Srbije treba da se fokusiraju na konačnu fazu dijaloga i postignu sporazum o tome kako normalizacija odnosa treba da izgleda.

„To će zahtevati kompromise na obe strane“, zaključio je on.

U međuvremenu, iz Ministarstva spoljnih poslova Vlade Kosova navode da još nisu dobili nikakav zvanični dopis od Republike Surinam u vezi povlačenja priznanja nezavisnosti.

Informaciju da je ova južnoamerička država povukla odluku o priznanju Kosova javnosti je preneo šef diplomatije Srbije Ivica Dačić.

„Ovo je istorijski događaj za nas” i “grom iz vedra neba” za Prištinu – tako je Dačić na vanrednoj konferenciji za novinare saopštio ovu vest.

Nakon demantija iz Prištine, Dačić je novinarima podelio notu koja, kako je naveo, potvrđuje njegovu izjavu. U toj noti koja je potpisana 27. oktobra, stalna misija Republike Surinama pri UN obaveštava Misiju Srbije, i srpsko i kosovsko ministarstvo spoljnih poslova o odluci da povlače priznanje Kosova kao nezavisne i suverene države.

Savetnik kosovskog ministra Jetljir Zuberaj izjavio je za RSE da Surinam nije potvrdio takvu odluku.

„Mi nemamo nikakvu zvaničnu potvrdu od Surinama, kao ni od predstavnika te zemlje u Vašingtonu ili Njujorku. Prema tome, sve dok nema zvanične informacije, za nas ovo je samo tendencija Srbije da dobije političke poene. Mi te napore ne uzimamo za ozbiljno“, istakao je Zuberaj.

Za Dačića, “odluka Surimana pokazuje da nije sve gotovo kad je Kosovo u pitanju” i da treba dalje raditi na tome da i druge zemlje isto učine.Za šefa Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića, to je “divna vest” zbog koje su “Srbi na Kosovu oduševljeni i raduju se”.

Uz podsećanje da su zemlje, koje imaju odlučujući uticaj na međunarodne odnose, priznale nezavisnost Kosovo, deo analitičara navodi da evenutalna promena stava Surinama na njih neće uticati, te da su u realnosti neutemeljena očekivanja Beograda da bi mogla uslediti i druga povlačenja priznanja nezavisnosti.

“Plašim se da se sada podgrevaju očekivanja zvaničnog Beograda, a i očekivanja koja se medijskom podrškom šire u javnosti, da je to sada nešto što bi otprilike trebalo da bude početak lavine povlačenja priznavanja, do čega naravno neće doći. Radi se samo o jednoj zemlji koja, da je priznala Kosovo, to ne bi bilo zabeleženo kao vest”, kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.

Ivica Dačić nije otkrio kako je došlo do navodne promene stava Surinama osim da je „pomogao jedan naš čovek koji ima bliske veze sa ljudima koji vode Surinam”.

O odnosima Srbije i Surinama nije moguće saznati mnogo. Beograd u ovoj državi nema ambasadu, a na sajtu Ministarstva spoljnih poslova navodi se da Surinam “radno pokriva ambasada Srbije u Vašingtonu”.

Onima koji prate fudbal biće poznata imena svetskih igrača iz ove zemlje koji igraju u dresu Holandije. Kapiten Crvene zvezde Mičel Donald, rođeni Holanđanin poreklom sa Surinama, okačio je na svom Instagram profilu fotografiju na kojoj je zastava Surinama i natpis „Kosovo je Srbija“.

Deo građana Srbije je posle Dačićevog obraćanja imao priliku da se upozna sa “novom” državom na mapi sveta.

Surinam je najmanja država u Južnoj Americi. Nezavisnost od Holandije stekla je 1975. godine. Nalazi se na severu, između Francuske Gajane i Gvajane.