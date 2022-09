Srbija i Republika Srpska obilježili 'Dan srpskog jedinstva' u Bijeljini

"Predsjedniče, dobro došli na svoje i među svoje". Ovako je Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) u Bijeljini u četvrtak, 15. septembra, dočekao Aleksandra Vučića, predsjednika susjedne države Srbije.

Vučić je u Bijeljini, gradu na krajnjem sjeveroistoku BiH, predvodio delegaciju Srbije na obilježavanju "Dana srpskog jedinstva slobode i nacionalne zastave".

Srbija ovaj praznik od 2020. godine obilježava zajedno sa bh. entitetom Republika Srpska.

"Kad bi vi znali koliko mi volimo Republiku Srpsku (RS) i koliko nam znači, bez obzira na to koliko mi poštujemo Bosnu i Hercegovinu i sve druge", poručio je Vučić okupljenima na centralnom trgu u Bijeljini.

Vučić je pozvao na jedinstvo pod 'srpskom trobojkom' u ovom kako je rekao 'istorijskom trenutku'.

"I da zajedno pobedimo ludilo koje svakog trenutka može ove prostore da pretvori u krvavu klanicu. Takođe moramo konačno da shvatimo da naše nesloge, naše narcisoidne, a male razlike biju bitke u kojima niko ne može da pobedi, osim onih koji žele slabu i poraženu i Srbiju i Srpsku", rekao je Vučić.

Vučić je dodao da se posebno Srbija danas suočava sa velikim izazovima.

"Nasrnuli su na Kosovo i Metohiju i hoće da ga otmu iz ruku Srbije. Mogu samo jednu stvar da im poručim. Hoćete da nam uzmete našu zemlju i po širini i po dužini, a mi vam pedlja naše zemlje nećemo dati", rekao je Vučić.

Vučić je to rekao samo dva dana nakon što je u Skupštini Srbije poručio da treba ponuditi realno rješenje za Kosovo, ali da Srbija neće priznati nezavisnost.

Vučić je, podnoseći poslanicima izvještaj o toku dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije naveo da "realna politika ne može da počiva na mitovima".

Dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije vodi se u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije (EU).

Srbija nema vlast na Kosovu od 1999. godine i potpisivanja Kumanovskog sporazuma kojim su tadašnja Vojska Jugoslavije i policija Srbije prihvatile da napuste Kosovo.

Kosovo je proglasilo nezavisnost 2008. godine i ima svoje institucije – Skupštinu, Vladu i predsednicu.

Zvaničnici Srbije mogu u oficijelne posete Kosovu samo uz odobrenje kosovskih vlasti.

Dodik ponovo o Republici Srpskoj kao državi

Član bh. Predsjedništva Milorad Dodik i tokom obraćanja u Bijeljini istakao je da "danas Srbi imaju dvije države, Republiku Srpsku i Srbiju", uz nastojanje "da se borimo za jedinstvo".

"Majka Srbija je zaista nešto što mi živimo ovdje, na ovim prostorima i svagdje izvan Srbije. I mi smo zagledani i volimo Srbiju. I osjećamo bratsku ljubav koja iz Srbije dolazi nama i na to se ponosimo. To nije komšijska ljubav, to je bratska ljubav u kojoj uživamo i kojom se ponosimo", poručio je Dodik.

Dodik je naveo i kako je prošli vijek bio 'vijek srpskog stradanja', te da su buduće decenije, 'decenije ujedinjenja'.

U realnosti, Republika Srpska je Ustavom Bosne i Hercegovine definisana, ne kao država, već kao jedan od dva entiteta u državi BiH. Drugi entitet je Federacija Bosne i Hercegovine.

Ustav BiH ne definiše mogućnost otcjepljenja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.

Zbog ugrožavanja institucija BiH i secesionističke politike, Dodik se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.

Dodik se spominje i u izvještajima američkih službi, prema kojima je njegovo političko djelovanje tajno finansirano iz Rusije.

Patrijarh Porfirije o opasnosti od 'tuđih zastava'

Praznik je okupljenima čestitao i patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije, koji je poručio da "naša zastava upućuje na to ko smo i šta smo kao jedan narod i kojim putem smo se zaputili i treba da idemo".

Porfirije je istakao da su pravoslavna vjera i SPC 'zlatna nit' koja povezuje srpski narod gdje god da živi.

"Svi dobro znamo da su se kroz istoriju granice država i mesta obitavanja našeg naroda menjale, a nismo sigurni da u istoriji, u kojoj je sve relativno, neće se menjati i u buduće", rekao je Porfirije.

Srpski patrijarh upozorio je i na opasnosti od "tuđih zastava".

"I danas smo, da se ne lažemo, otvoreno i ispod radara izloženi, ne samo mi, nasrtajima raznih ideologija i politika koje nose nama tuđe zastave koje hoće da iznutra preoblikuju naš sistem vrednosti i da naprave od nas ono što niti smo bili, niti jesmo, niti pak želimo da budemo", rekao je Porfirije.

Dodik i Vučić ozvaničili i radove na auto putu od Bijeljine do Srbije

Prije centralnog obilježavanja "Dana srpskoh jedinstva", Vučić i Dodik ozvaničili su i početak radova na dionici auto puta koja treba da poveže Bijeljinu sa Srbijom.

Dodik je predložio da se taj autoput, koji dalje treba prema zapadu da poveže Doboj, u centralnom dijelu BiH, nazove "Put srpskog jedinstva".

Vučić je podsjetio da je Srbija za gradnju auto puta izdvojila 100 miliona evra, te naveo da će put predstavljati život za Semberiju (područje Bijeljine).

Takođe je naveo i da moli da se razgovara i o povezivanju sa Tuzlom i Sarajevom.

“Kada završite ovo što vam je važno do Banjaluke, ja vas molim da razgovarate sa Bošnjacima i da se izgradi autoput ili brza saobraćajnica do Tuzle, a onda i do Sarajeva. Nadam se da će neki ljudi to htjeti“, istakao je Vučić.

Zašto je ustanovljen "Dan srpskog jedinstva"?

Vlade Srbije i bh. entiteta Republika Srpska ustanovile su 2020. godine da se 15. septembar, dan kada je 1918. godine probijen Solunski front u Prvom svjetskom ratu slavi kao praznik.

Kao cilj su naveli njegovanje zajedničkog srpskog identiteta u zemlji i dijaspori i poštovanje kulta zastave.

U zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji, ovaj dan se ne spominje.

Ovaj praznik nije definisan ni u Zakonu o praznicima u bh. entitetu Republika Srpska.

Na Dan srpskog jedinstva 2021.godine skupštine Srbije i bh. entiteta RS usvojile su i zakone o očuvanju ćirilićnog pisma.

Prošlogodišnja centralna proslava "Dana srpskog jedinstva" održana je u Beogradu na platou pored spomenika srpskom vladaru Stefanu Nemanji, kojoj su prisustvovali i predstavnici bh. entiteta Republika Srpska.

Prošlogodišnje obilježavanje izazvalo je i burne reakcije u regionu, uz ocjenu da se time dižu međunacionalne tenzije.