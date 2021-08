Čitavo selo u Srbiji se izmešta zbog kineskog rudnika

Svi meštani Krivelja biće preseljeni i Vlada će formirati radnu grupu koja će se pozabaviti njihovim problemom, rekla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović u Zaječaru, na istoku Srbije, gde je organizovan prijem građana.



Kineska kompanija "Ziđin Majning" (Zijin Mining) je krajem 2018. godine preuzela Rudarsko topioničarski basen (RTB) u Boru. Vlada Srbije je sa tom kompanijom potpisala ugovor o strateškom partnerstvu.



Meštani Krivelja nedavno su protestovali zahtevajući da se svi isele jer im je život uz RTB Bor postao nepodnošljiv.



"Sledeće nedelje biće formirana radna grupa koju će činiti predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva finansija, Poreske uprave, kao i naši strateški partneri 'Ziđin' i, naravno, meštani. Da napravimo plan, da vidimo koliko će novca biti potrebno za proces preseljenja svih meštana, jer ne možemo da pustimo da ljudu tako žive”, izjavila je Mihajlović, dodavši da su se sa problemimima meštana Krivelja susreli po formiranju Vlade u oktobru prošle godine.

Kako je navela, radna grupa bi u narednih mesec dana trebalo da napravi plan i da se na jesen krene sa tim procesom.



Činjenica je, istakla je, da se RTB Bor razvija, da dobijamo uskoro prvi zeleni rudnik u Srbiji – Čukaru Peki, ali isto tako svi ljudi koji tu žive moraju da imaju pristojne uslove za život.



"U saradnji sa strateškim partnerima i imajući u vidu sve informacije, jedino rešenje je preseljenje celog sela. To nije samo podrška Ministarstva meštanima, to je naš zadatak. U redu je da se kopovi šire, to i hoćemo, ali hoćemo i dobre uslove za sve ljude koji tamo žive", rekla je Mihajlović, navodi se u saopštenju Ministarstva.

'Zelena agenda ne znači zatvaranje postojećih kapaciteta'

Mihajlović je rekla je i da su suština zelene agende privredni rast i nova radna mesta.



"Zelena agenda ne znači zatvaranje postojećih kapaciteta, niti da će bilo ko ostati bez posla, već suprotno. To znači dodatni razvoj, energetsku stabilnost, nove kapacitete i veći broj radnih mesta. Srbija nikada, ali nikada, ne mora da bude uvoznik struje. Imamo dovoljno potencijala da budemo energetski nezavisni i bezbedni. Novi investicioni ciklus vredan je 17 milijardi evra", rekla je ona.

Istakla je da istočna Srbija ima potencijala za izgradnju solarnih elektrana, s obzirom na veliki broj sunčanih dana tokom godine.



"Nemamo više prava da kažemo da nas životna sredina ne zanima. To je generacijsko pitanje i naša obaveza da učinimo životnu sredinu što zdravijom”, rekla je Mihajlović.



Navela je da je cilj da do 2030. godine Srbija najmanje 30 odsto energije dobije iz obnovljivih izvora, a do 2050. bar 50 odsto.



“Zato ćemo nastaviti da subvencionišemo i zamenu stolarije i postavljanje solarnih panela i ti projekti će trajati dok god su građani zainteresovani".

Mihajlovićeva je navela da će nastaviti sa direktnim razgovorima sa ljudima, jer je ova praksa pokazala da građani dolaze do rešenja problema sa kojima su se suočavali godinama.



"Zaječar je treći grad, posle Vranja i Užica, u kojem sa građankama i građanima u direktnom razgovoru pokušavamo da pomognemo u rešavanju njihovih problema. Prijem građana je važan jer postoje problemi koje ljudi ne mogu ili ne znaju kako da reše kroz institucije", rekla je Mihajlović.



Ona je kazala da je zadatak da se kroz institucije sistema, u saradnji sa drugim ministarstvima i gradom, pronađu rešenja, a da svi ljudi svakako dobiju odgovor.



"Najveći deo problema je u vezi sa napajanjem električnom energijom u pojedinim delovima grada i selima. Danas smo se dogovorili da od grada dobijemo tačne podatke o kojim delovima je reč, pa da sa "Elektrodistribucijom Srbije" odredimo prioritete i krenemo sa rešavanjem, a odredićemo i rok do kada taj problem treba da bude rešen, kako ljudi ne bi ostajali bez struje”, kazala je Mihajlović.

Ona je pomenula i primedbe da su radovi na rekonstrukciji pruge Niš-Zaječar usporeni.



“Informacije koje smo dobili od resornog ministarstva i "Železnica" je da ta pruga mora da bude gotova u septembru, a svakako ćemo razgovarati kako bismo omogućili da bude puštena u rad što pre. Razgovarali smo i o Resavici, rudniku Vrška čuka. Zadatak države je da ljudi rade, da vidimo koji rudnici imaju i koju količinu rudnog bogatstva i da oni koji imaju dovoljno nastave da rade", rekla je Mihajlović.



Mihajlović je istakla da sporazum koji je potpisan sa američkom kompanijom "UGT rinjuabls” (renewables) o daljem razvoju solarnih elektrana ni na koji način nije obavezujući za Srbiju, a da oni koji govore o štetnosti tog sporazuma žele da po svaku cenu zaustave razvoj.



"To je sporazum koji će omogućiti dalju saradnju na polju solarnih elektrana. Nisu određene još ni lokacije, jer ne znamo gde bi potencijalne elektrane bile izgrađene", rekla je ona.



Mihajlović je navela da Srbija sarađuje i sa SAD i sa Rusijom, Kinom i zemljama EU.



"Ako nekome smetaju američke investicije, onda im sve smeta. Naše je da učinimo da uslovi za sve budu podjednaki, da imamo najbolje kompanije i da obezbedimo energetsku stabilnost", zaključila je ona.



Ocenila je da je sporazum dobar i da je dobro da su svetske kompanije zainteresovane za ulaganje u energetski sektor i da Srbija tako započne energetsku tranziciju.



"Predviđene su aukcije, javno-privatna partnerstva i tenderi za sve koji žele da investiraju u solarne elektrane, vetroelektrane, elektrane na biogas i da se izmeni struktura u energetskom miksu”, kazala je Mihajlović i dodala da interesovanje postoji, a da će od zakonskih okvira, odnosno, od javnih poziva i tendera zavisiti da li će se projekat realizovati.