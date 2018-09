Pupovac na meti 'ratnog patriotizma'

Politički lider srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac kazao je u četvrtak da bi bilo lakše suprotstaviti se onima koji modernu Hrvatsku izjednačavaju sa Nezavisnom Državom Hrvatskom (NDH) da se u Hrvatskoj snažnije bori protiv negiranja zločinačkog karaktera NDH i jasenovačkog logora. Njegova stranka Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) do daljnjega ostaje u vladajućoj koaliciji.

Ne vesele me poruke iz Srbije koje na bilo koji način unose nestabilnost i otežavaju dijalog sa susjedima, dakle i sa Hrvatskom, ali vrlo je teško u atmosferi u kojoj je na djelu negiranje zločinačkog karaktera NDH, Jasenovca i dječjih logora Sisak i Jastrebarsko osporavati takvu vrstu tvrdnji, kazao je - ne spominjući imena - predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.

Povod za njegovu konferenciju za novinare je odluka predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da odbije traženje dviju veteranskih udruga da se održi posebna sjednica Sabora, na kojoj bi Pupovac objasnio svoju poziciju o ratu u Hrvatskoj i "Oluji", nakon što je stajao iza predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciji za žrtve "Oluje" u Bačkoj Palanci, kada je Vučić modernu Hrvatsku usporedio s nacističkom Njemačkom.

"To sasvim sigurno baca sjenu na svakoga onoga, a tu i sebe ubrajamo, koji žele očuvati demokratski, antifašistički karakter ove zemlje i reći svakome tko misli drugačije, da to nije istina. Oni koji nas prozivaju, koji mene prozivaju, bilo bi bolje da se pozabave ovakvim pojavama, negiranjem Jasenovca, koji dospijeva u glavne mainstream medije Hrvatske, negiranjem dječjih logora kao što su Sisak i Jastrebarsko, to će biti najbolja obrana onih koji poistovjećuju Hrvatsku s NDH", konstatirao je Pupovac.

Kad se na stadionima skandira 'Za dom spremni' i tamo sjede predstavnici državnog vrha, i nakon toga kažu da nisu čuli ono što cijela javnost čuje -

On je kazao da ne kani odgovarati za tuđe riječi i djela, da ne niječe da je čuo Vučićeve kvalifikacije i da se - poput hrvatske predsjednice (koju nije izravno spomenuo) na nogometnoj utakmici pred dvije i po godine u Osijeku - ne pravi da nije čuo.

"A vi se sjetite tko je to bio iz hrvatske politike. Kad se na stadionima skandira 'Za dom spremni' i tamo sjede predstavnici državnog vrha, i nakon toga kažu da nisu čuli ono što cijela javnost čuje. Vas to ne smeta, nema braniteljskih udruga, a ja koji sam to čuo i koji kažem što sam rekao o tome, za to treba Pupovca razapeti. Pa izvolite! Nije ni prvi put, a neće biti ni zadnji put, 30 godina se to događa", poručio je.

Apelirao je na vlasti obiju zemalja da se vrate na kolosijek normalizacije odnosa i prestanu sa manipulativnim odnosom prema ratnom stradanju ljudi.

"I kada je to u pitanju, neka mi ne zamjeri nitko, volio bih više da to radimo u Hrvatskoj svi i volio bih više da Hrvatska i Srbija oko rata i ratnih stradanja vode razgovor, nađu način kako da izađu iz te vrste ratnoga iskustva i vrate se na stazu normaliziranja odnosa na koje su ove dvije zemlje bile u nekoliko razdoblja u proteklih 25 godina", rekao je Pupovac.

On je dvije veteranske udruge koje su tražile saborsku raspravu i podupiru najavljeni prosvjed zbog slabog procesuiranja ratnih zločina nad Hrvatima u Vukovaru prozvao za nametanje "ratnog patriotizma", a na novinarsko pitanje kazao je da ostaje u parlamentarnoj većini HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića, da je fokusiranje na SDSS koji ima 3 zastupnika "etnocentrično i nepošteno", i da će ostati uz Vladu jer je uvjeren da se ustrajnim političkim radom stvari mogu promijeniti.