Čarls III, kralj koji je 70 godina čekao na presto

Nakon smrti svoje majke kraljice Elizabete u četvrtak, 8. septembra, princ Čarls je konačno postao šef države Ujedinjenog Kraljevstva i 14 drugih zemalja, kao naslednik koji je najduže čekao na tron u britanskoj istoriji.

Sada kao Čarls III, neće mu ni malo biti lako u novoj ulozi, jer je njegova majka bila izuzetno popularna i poštovana, ali je otišla u trenutku kada je reputacija kraljevske porodice narušena, a odnosi unutar nje napeti, uključujući i dugotrajne optužbe protiv zvaničnika Bakingemske palate za rasizam.

Čarls se suočava sa tim izazovima u svojoj 73. godini, kao najstariji monarh koji je preuzeo tron u lozi koja traje 1.000 godina, sa svojom drugom suprugom Kamilom, koja još uvek izaziva podele u javnom mnjenju.

Kritike i pohvale

Kritičari smatraju da je novi kralj slab, sujetan, te da ne poseduje neophodne osobine za ulogu monarha.



U više navrata je ismevan zbog razgovora sa biljkama i opsednutosti arhitekturom i životnom sredinom, a još ga prati senka zbog neuspelog prvog braka sa pokojnom princezom Dajanom.

Pristalice kažu da je to iskrivljavanje dobrog posla koji radi, da je jednostavno neshvaćen, te da je u oblastima, kao što su klimatske promene, bio ispred svog vremena.

Oni tvrde da je pažljiv i brine za građane iz svih zajednica i društvenih slojeva. Njegova dobrotvorna organizacija Prince's Trust je pomogla više od milion nezaposlenih i ugroženih mladih ljudi od svog pokretanja pre skoro 50 godina.

"Problem je što ste u beznadežnoj situaciji. Ako ne učinite apsolutno ništa... oni će to kritikovati", rekao je Čarls u jednom dokumentarnom filmu.

"Ako pokušate, a ne uspete da pomognete, oni će takođe kritikovati," dodao je Čarls.

On je tokom života bio u procepu između monarhije koja se modernizuje, pokušavajući da pronađe svoje mesto u društvu koje se brzo menja i postaje egalitarnije, pri tom zadržavajući tradicije koje daju privlačnost ovoj instituciji.

Ta napetost se ogleda i kroz živote njegovih sinova.

Najstariji, Vilijam (40), koji je sada naslednik, vodi život ispunjen tradicionalnim dužnostima, dobrotvornim radom i vojnim ceremonijama.

Mlađi sin Hari (37) živi izvan Los Anđelesa sa svojom američkom suprugom bivšom glumicom Megan i porodicom, stvarajući novu karijeru više u skladu sa stilom Holivuda nego Bakingemske palate.

Braća, nekada veoma bliska, sada jedva razgovaraju.

Priprema za tron

Čarls Filip Artur Džordž rođen je u Bakingemskoj palati 14. novembra 1948. godine, u 12. godini vladavine svog dede, kralja Džordža VI.

Imao je samo 3 godine kada je postao naslednik nakon što je njegova majka krunisana 1952. Čarlsovo vaspitanje se uvek razlikovalo od prethodnih budućih monarha.

Njegovi prethodnici su sticali obrazovanje uz pomoć privatnih učitelja. Međutim, Čarls je išao u školu Hil Haus u zapadnom Londonu pre nego što je prešao u Cheam School u Berkširu, koju je pohađao njegov otac princ Filip i gde je kasnije bio jedan od najboljih učenika.

Zatim je poslat u Gordonstoun, zahtevan internat u Škotskoj u kome je Filip takođe studirao. Vreme provedeno tamo opisao je kao pakao: bio je usamljen i maltretiran. "Kao kazna zatvora", navodno je rekao. "Koldic (zamak u kome su bili ratni zarobljenici) sa kiltovima (škotskim suknjama za muškarce)," naveo je Čarls.



Ponovo je prekinuo tradiciju, otišao je na Triniti koledž u Kembridžu, da studira arheologiju i antropologiju, ali je kasnije prešao na istoriju.

Tokom studija formalno je krunisan za princa od Velsa, titulu koju tradicionalno nosi prestolonaslednik, na velikoj ceremoniji 1969. godine, nakon što je proveo devet nedelja na jednom velškom univerzitetu gde se, kako je rekao, suočavao sa skoro svakodnevnim protestima nacionalista.

Sledeće godine postao je prvi britanski naslednik koji je dobio diplomu.

Kao i mnogi članovi kraljevske porodice pre njega, pridružio se oružanim snagama, prvo u Kraljevskom vazduhoplovstvu 1971. a kasnije u mornarici, postavši komandant minolovca HMS Bronington, pre nego što je završio aktivnu službu 1976. godine.

Kao mladi princ, negovao je sportsku figuru posvetivši se skijanju, surfovanju i ronjenju. Bio je strastveni igrač pola a jahao je i kao džokej na brojnim konjskim trkama.

Njegov deda ujak lord Mauntbaten, koga je opisao kao "dedu kojeg nikad nisam imao", poginuo je 1979. u napadu Irske republikanske armije (IRA), što ga je veoma pogodilo.

Po odlasku iz mornarice 1976. tražio je ulogu u javnom životu jer nije postojao jasan ustavni posao za naslednika, rekavši da mora da to "nadoknadi usput".

"To je ono što ga čini tako zanimljivim, izazovnim i naravno komplikovanim", rekao je o svojoj ulozi u dokumentarcu povodom njegovog 70. rođendana.

Brak sa Dajanom

Međutim, mnogi u Britaniji i šire, uvek će povezivati Čarlsa sa neuspelim brakom sa lejdi Dajanom Spenser i aferom sa Kamilom Parker Bouls, ljubavlju njegovog života.

Kada se venčao sa Dajanom 1981. Godine, što je pratilo oko 750 miliona ljudi preko televizije širom sveta, njegova životna saputnica je izgledala kao savršen izbor.

U početku je sve izgledalo savršeno, a sinovi Vilijam i Hari rođeni su 1982. i 1984. godine. Ali iza kulisa, u braku su se pojavili problemi i Dajana je okrivila Kamilu za njegov eventualni raspad 1992. godine, izrekavši čuvenu rečenicu u jednom TV intervjuu: "Bilo nas je troje u ovom braku - pa je bila mala gužva."

Čarls je rekao da je ostao veran "sve dok se (brak) nije nepovratno raspao". Par se razveo 1996. godine.

Kada je Dajana poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu 1997. godine, mediji su bili prepuni napisa protiv njega i Kamile, a njegova popularnost u javnosti je opala.

Nakon toga, njegov položaj se popravio, iako je bio manje popularan od svoje majke. Konačno se oženio Kamilom 2005, koja je bila prihvaćenija u javnosti i hvaljena zbog jednostavnog stila.

Međutim, ostala je Dajanina senka, čijim životom je javnost i dalje oduševljena.

Želeo da ostavi pečat i pre nego što postane kralj

Tamo gde su mnogi od njegovih prethodnika videli ulogu princa od Velsa kao ulaznicu za plejboj stil života i zagarantovani prihod, Čarls ju je profesionalizovao, navodi CNN.

"Želeo je da ostavi pečat, ali nije želeo da čeka da to uradi kada postane kralj. Po mom iskustvu, on je nestrpljiv i poletan, i postaje neverovatno frustriran ako jedan od njegovih projekata ne funkcioniše ili ne urodi plodom," navodi novinar CNN-a Maks Foster (Max) koji je više puta sretao sa novim britanskim kraljem.

Više ličio na aktivistu nego prestolonaslednika

Čarls se često borio da obuzda svoju strast prema svom poslu, izražavajući svoje nade i strahove često zvučeći više kao aktivista nego kao budući monarh, piše CNN.

Zbog toga je optuživan da ugrožava nezavisnost i nepristrasnost monarhije. Jedan od primera su klimatske promene, o kojima govori još od 1968.

Čarls je bio istaknuti pobornik Pariskog klimatskog sporazuma iz 2015. i o tome je razgovarao sa Donaldom Trampom uz čaj u decembru 2019, dok se tadašnji predsednik SAD pripremao da povuče svoju zemlju iz pakta.

Na Svetskom ekonomskom forumu 2020. u Davosu, u Švajcarskoj, Čarls je održao snažan govor, postavljajući pitanje:

"Da li želimo li da uđemo u istoriju kao ljudi koji nisu učinili ništa da se svet vrati sa ivice ambisa na vreme kada smo mogli? Ja to ne želim."

Čarlsov prezir prema medijima

S obzirom na to da tabloidi istražuju Čarlsov život, nije iznenađujuće da su njegovi odnosi s medijima često bili napeti, te da nije krio svoj prezir prema paparacima.

"Nisam baš dobar u tome da igram ulogu majmuna. Mislim da sam prilično okrenut privatnom životu. Nisam spreman da nastupam kad god požele da nastupim", rekao je 1994. godine.

Dok su se mediji fokusirali na njegov privatni život, Čarls je želeo da progovori o društvenim i spiritualnim temama i nikada se nije ustezao da iznosi svoje stavove o stvarima koje su mu bliske srcu.

Za novinara BBC-ija koji prati kraljevsku poziciju rekao je 2005: "Ne mogu da podnesem ovog čoveka. Užasan je."

Međutim, potezima kao što je osnivanje brenda Duchy Originals za promociju organske hrane, te izjavom da je razgovarao sa svojim biljkama i rukovao se sa drvećem kada ga je sadio, neki mediji su ga označili kao "osobenjaka koji bi radije bio farmer nego princ".

Takođe je kritikovan zbog iskrenih pogleda na arhitekturu. Jednom je nazvao planirano modernističko proširenje londonske Nacionalne galerije "čirom". Optuživan je za "nadrilekarstvo" zbog zalaganja za upotrebu alternativnih lekova.

Biograf Tom Bauer (Bower) rekao je da je prestolonaslednik bio posvećen pitanjima kao što je životna sredina, ali je tvrdoglav i nije mogao da podnese kritiku.



"On je posvećena osoba, koja nesumnjivo želi da čini dobro, ali ne razume da posledice mnogih njegovih postupaka izazivaju velike nevolje", rekao je Bauer.

Kritike su ublažene poslednjih godina kada su se mediji obrušili na njegovog sina Harija, ali nisu nestale.

Bio je umešan u prepirku sa vladom oko njene politike o slanju azilanata u Ruandu - nešto što je nazvao "užasnim", zbog čega su ga kritikovali ministri i mediji.

"Ako ne bude veoma oprezan, oni koji se ne slažu sa njegovim provokativnim političkim intervencijama, takođe mogu zaključiti da britanska ustavna monarhija više nije vredna očuvanja“, navodi Dejli mejl (The Daily Mail) u svom uvodniku.

Dopisi 'crni pauk'

Širok spektar interesovanja kao princa od Velsa, ponekad je izazivao kontroverze.

Njegovi dopisi nazvani "crni pauk", koji su dospeli u javnost 2015, pokazali su kako je Čarls više godina pokušavao da utiče na mišljenje javnosti slanjem tajnih pisama vladi o temama koje ga interesuju, poput klimatskih promena, globalna održivost, stambena i ruralna politika i druga.

Stručnjaci za ustavna pitanja su upozorili da će kao kralj morati da promeni pristup potencijalno spornim oblastima.

On je rekao da je želeo da maksimalno iskoristi svoj položaj u kraljevskoj porodici.

Briga za ranjive ljude

Njegove pristalice kažu da sve ovo pokazuje da je novi kralj ozbiljan čovek koji se iskreno brine za svoj narod.

Po drugima, on će se naći u nemogućoj ulozi - ili će biti optužen za političko mešanje ako se bude interesovao za socijalna pitanja, ili rizikuje da bude etiketiran kao razmaženi monarh.

"Šta mislite zašto sam sve ovo radio sve ove godine? " rekao je u TV intervjuu 2021. o klimatskim promenama. "Zato što brinem i uvek to činim zbog budućih generacija," dodao je.

Kris Malin (Chris Mullin), bivši poslanik levičarske Laburističke partije, prisetio su u svom dnevniku posete Čarlsovoj kući (Clarence House), gde je razgovarao sa okupljenim političarima o svojim dobrotvornim organizacijama.

"Bio je širok spektar tema, on se uvek vraća na istu tačku: mlade, posebno nezadovoljne, nesrećne, pa čak i zlonamerne", napisao je Malin. "Priznajem da sam impresioniran. Mogao je da traći svoj život na besposlici i ugađanju sebi."

Tokom 1970-ih, kada je britanska ekonomija bila u teškom stanju, koristio je otpremninu od 7.400 funti od mornarice za finansiranje inicijativa lokalnih zajednica. Kasnije, u gradovima uzdrmanim nemirima i rastućom nezaposlenošću, njegov fond je počeo da pomaže mladim ljudima u nepovoljnom položaju da započnu sopstveni biznis, uključujući obuku, mentorstvo i finansijsku pomoć, i smatra se jednim od njegovih najvećih uspeha

"Bio bih zaslepljeni idiot da nisam obratio pažnju na ovakve stvari. Sećam se da sam pomislio da sam siguran da mogu nešto da uradim kako bih pomogao", rekao je tada Čarls.

"Imao sam taj izuzetan osećaj godinama da želim da poboljšam stvari", rekao je za američki magazine Tajm (Time). "Osećam više od svega drugog da je moja dužnost da brinem o svima i njihovim životima u ovoj zemlji, da pokušam da pronađem način da poboljšam stvari ako je to moguće," dodao je.

Kada je reč o najvažnijem cilju njegove kampanje - životnoj sredini - sada može da oseća zadovoljstvo i olakšanje jer su globalni lideri pristali da se suoče sa klimatskim promenama.

Na konferenciji Ujedinjenih nacija COP26 održanoj u Britaniji 2021. godine, američki predsednik Džo Bajden je pohvalio Čarlsovo vođstvo.

Njegov sin Vilijam je rekao: "Imao je zaista težak posao oko toga i mislim da je dokazao da je bio daleko ispred drugih."

Najsrećniji u svojoj bašti

Daleko od kraljevske dužnosti ili kampanje, Čarls je najsrećniji u bašti u svom domu Hajgrouv u zapadnoj Engleskoj, ili, poput njegove pokojne majke, šeta i peca na imanjima škotskih domova kraljevske porodice, gde takođe slika akvarele.

Uživa u postavljanju žive ograde i napisao je knjigu za decu "Starac iz Lohnagara". Takođe, obožava umetnost, posebno dela Šekspira, operu i Leonarda Koena.

Privatno, on je zabavan sa "opakim smislom za humor", ali i prek i zahtevan, kažu saradnici. Odbacuju optužbe da on insistira na luksuzu, iako kažu da veruje da mora da napravi kraljevsku zabavu kada situacija to zahteva.

Neki od njemu bliskih ljudi kažu da je ljubazan i vredan, a i prijatelji i protivnici govore o njegovoj privrženosti dužnosti, da je veći deo dana sve do ponoći posvećen papirologiji.

Svakog petka uveče, gde god da se nalazi u svetu, Čarlsu se šalje opsežan izveštaj u kojem se informiše o radu imanja i on ga vraća osoblju u subotu ujutru sa beleškama. Njegova supruga Kamila kaže da je svake večeri budan do kasno i čita, piše i odgovara na zahteve za podršku i savet.

"Čovek nikada ne staje. Mislim, kada smo bili deca, obilje raznih obaveza stizalo mu je iz njegove kancelarije. Jedva smo uspevali da dođemo do njegovog stola da mu poželimo laku noć," rekao je Vilijam u dokumentarcu povodom obeležavanja 70. rođendana svog oca.

Nerado razmišljao o prestolu

Uprkos dugom čekanju na tron, to nije nešto o čemu često razmišlja, rekla je njegova supruga Kamila.

Upitana da li je govorio o svojoj ulozi kao kralja, ona je odgovorila: "Ne baš mnogo, ne. To je nešto što će se dogoditi samo po sebi," dodala je.

To su osećanja koja je i sam Čarls izrazio.

"Nažalost, to je posledica smrti vaše majke, vašeg roditelja, što u najmanju ruku nije tako lepo, pa je bolje da ne razmišljate previše o tome", rekao je 2010. godine.

Jedan dvorjanin koji poznaje Čarlsa dugi niz godina na pitanje Gardijana (The Guardian) 2014. godine kakav će biti kralj, rekao je:

"Biće privržen svojim uverenjima. Umesto da u potpunosti bude monarh po uzoru na svoju majku, pokušaće da nastavi sa svojim iskrenim intervencijama, iako će paziti na svaki detalj kako bi osigurao da to ne nanese štetu monarhiji."

