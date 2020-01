Princ Hari rekao da sa tugom napušta kraljevske dužnosti

Britanski princ Hari rekao je da sa "velikom tugom" napušta poziciju radnog člana kraljevske porodice u dogovoru sa kraljicom Elizabetom, ali da nije imao drugog izbora, javlja AFP.



"Odluka koju sam doneo u ime svoje supruge i mene nije bila olako doneta" već posle "meseci razgovora, i godina izazova", rekao je vojvoda od Saseksa sinoć zvanicama na dobrotvornoj večeri u Londonu.



U prvom javnom istupanju o toj temi od kada je objavljeno da se on i supruga Megan povlače sa dužnosti viših članova kraljevske porodice princ Hari se izvinio što "nije uvek dobro radio stvari", ne navodeći na šta konkretno misli.



"Nadali smo se da ćemo nastaviti da služimo kraljicu, Komonvelt i moja vojna udruženja ali bez javnog finansiranja. Nažalost, to nije bilo moguće", rekao je on.

Britanski mediji koji su objavili njegovo istupanje na naslovnim stranama današnjih izdanja, naglašavaju bol koji on oseća zbog odvajanja od kraljevske porodice.



Tridesetpetogodišnji Hari i njegova 38-godišnja supruga Megan objavili su 8. januara da žele da se povuku kao viši članovi kraljevske porodice i da budu i finansijski nezavisni, a da vreme provode između Velike Britanije i Severne Amerike nastavljajući da služe kraljici.



Njihovu odluku je kritikovala britanska štampa posebno zato što nisu unapred o njoj obavestili kraljicu Elizabetu Drugu ni princa Čarlsa, naslednika trona i Harijevog oca.

Oni su prvobitno želeli da zadrže deo dužnosti u kraljevskoj porodici ali kraljica ih je brzo razuverila, navodeći da je to nemoguće i u saopštenju u subotu uveče rekla da moraju da odustanu od titula njihovog kraljevskog visočanstva, pošto više neće biti aktivni članovi kraljevske porodice.



Bakingemska palata je objavila posle razgovora i razmatranja njihove buduće pozicije da princ Hari i njegova supruga Megan neće biti radni članovi britanske kraljevske porodice i neće nositi titule od proleća 2020.

Takođe neće koristiti finansijske fondove kraljevske porodice i vratiće 2,4 miliona funti koje su potrošeni na obnovu kuće u blizini dvorca Vindzor u kojoj žive.



Hari je rekao da se nada da kreće u "mirniji život" i najavio da će se posvetiti "podržavanju dobrotvornih organizacija i vojnih udruženja" koja su za njega važna.



On je naglasio da se on i supruga Megan "ne udaljavaju" jer je Velika Britanija za njih kuća.



"Učinićemo sve što je u našoj moći da visoko nosimo boje zemlje i ponosno obavljamo našu ulogu", rekao je on.

Kraljica Elizabeta Druga je u saopštenju u subotu kada je odlučen budući status para rekla da joj je drago što su "zajedno pronašli konstruktivan i prihvatljiv put" za njenog unuka i njegovu porodicu.

"Hari, Megan i Arči će uvek biti voljeni članovi moje porodice", dodala je kraljica u saopštenju.