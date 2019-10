Premijer Crne Gore i Mitropolija o 'snazi države' za dogovor sa crkvom

Već viđena retorika koja se podgrijava s vremena na vrijeme u krajnje politikantske svrhe, rekao je politički analitičar Dragiša Janjušević komentarišući za Radio Slobodna Evropa (RSE) najnovije tenzije na relaciji crnogorska Vlada - Mitropolija Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori oko prijedloga Zakona o slobodi vjeroispovijesti.

Premijer Duško Marković u intervjuu za televiziju Crne Gore, govoreći o odnosu Mitropolije i države, te bespravno podignutim vjerskim objektima, rekao je i da se nedavno sastao sa mitropolitom SPC Amfilohijem.

“Pitao sam ga: 'Da li Vi stvarno mislite da država nema snage da vaše nezakonite intervencije u prostoru spriječi i sruši'. Imamo, možemo to uraditi za jedan dan, za jednu noć. I krstionicu i crkvu na Rumiji i sve druge crkve koje gradite bez saglasnosti države. Ali ne želimo to da radimo, želimo da u dijalogu dođemo do rješenja”, kazao je Marković, dodavši da sastanak nije bio korak unaprijed ni kad je u pitanju prijedlog Zakona o slobodi vjeroispovijesti, kome se SPC protivi.

'Najviše otvorenih pitanja sa SPC'

Velibor Džomić pravni zastupnik Mitropolije SPC u Crnoj Gori, komentarišući stavove crnogorskog premijera, pita u kojoj se to evropskoj ili NATO državi vjerski objekti ruše noću ili za jedan dan.

„Zato zabrinjava ta izjava da država silom gole vlasti može za jedan dan ili jednu noć, kako je rekao premijer, da nešto sruši pa još ako je to i vjerski objekat“, kazao je Džomić.

Osvrnuo se i na primjere koje je Marković apostrofirao kao nelegalne: “To nije u skladu sa onim što jeste pravni poredak Crne Gore i to zapravo pokazuje da ipak moramo da poznajemo pravni poredak Crne Gore i da znamo činjenicu da je pitanje Rumije pravosnažno okončano upravo pred Ministarstvom za održivi razvoj i turizam. S druge strane, pitanje krstionice na Miholjskoj prevlaci nije proceduralno završeno kako treba i upravo je vladin resor poništio kao nezakonito prvostepeno rješenje.“

Premijer Marković je istakao da mitropolit Amfilohije sa svještenstvom ne uvažava to što je Crna Gora NATO članica i evropska država i ponovio da je Vlada pripremila dobar zakon o slobodi vjeroispovijesti, ali da najviše otvorenih pitanja ima sa Mitropolijom SPC.

"Ja sa mitropolitom uvijek oštro polemišem o ključnom pitanju, poštovanju zakona i države. Ne možete se u jednoj državi ponašati anarhično i nepoštovati zakone i državu. Još neko kratko vrijeme ćemo nastaviti razgovore o Zakonu o slobodi vjeroispovijesti, a ako ne bude saglasnosti, zakon ćemo predložiti Skupštini. Onda ćemo silom zakona dovesti 'poznaniju' prava sve u Crnoj Gori, pa i MCP", kazao je Marković.

Na optužbe da SPC ne poštuje zakone Crne Gore Džomić kaže da “nikako ne stoje navodi premijera Markovića”. Džomić podsjeća da uprkos preporuci iz Venecijanske komisije (VK) o dijalogu oko Zakona o slobodi vjeroispovijesti i ranijim najavama iz kabineta premijera (nakon susreta sa mitropolitom Amfilohijem) da će se voditi strpljiv dijalog, do toga nije došlo.

„Danas imamo sasvim drugi stav, koji govori da je u pitanju neko kratko vrijeme. Mislim da su to kontradiktorni stavovi, da ne doprinose atmosferi dijaloga i postizanja konsenzusa i opšte saglasnosti o važnom Zakonu koji će da uredi ovo najvažnije ljudsko pravo i najosjetljivije ljudsko pravo kakvo je pravo na slobodu vjeroispovijesti“, kazao je Džomić.

Predizborna retorika

Podsjetimo, prijedlog Zakona o slobodi vjeroispovijesti tokom ljeta je izazvao tenzije u dijelu crnogorske javnosti, ali i oštre reakcije zvaničnog Beograda i tamošnjih crkvenih vlasti na račun crnogorske Vlade i najviših državnih zvaničnika.

Naime, Vlada Crne Gore sredinom maja usvojila je Prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti kojim je predviđeno da će svi vjerski objekti koji su bili imovina države Crne Gore prije gubitka njene nezavisnosti i pripajanja Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine, a koji kasnije nijesu na odgovarajući pravni način prešli u svojinu neke vjerske zajednice, biti vraćeni u državnu imovinu.

Ponovno podizanje tenzija oko crkvenog pitanja i oštru retoriku premijera Markovića upućenu SPC u Crnoj Gori izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević doživljava u kontekstu partijskih aktivnosti vladajuće partije i predizborne retorike.

“Ja u tome ne čitam ozbiljnu prijetnju već više dio predizbornih aktivnosti, kako pred sam kongres Demokratske partije socijalista (DPS) koji očekujemo krajem novembra, tako i onog što je već dio dalje predizborne aktivnosti za parlamentarne izbore 2020. godine. Ništa nam novo premijer nije rekao. Mi smo i do sada imali takve ciklične i pompezne najave, a suština je da je, kada je riječ o onome što je nezakonito postupanje SPC u Crnoj Gori, država pokazala apsolutnu nemoć. Da li je to bio dio nekakvog drugog dogovora skrivenog od očiju javnosti ili ne, to ostaje kao otvoreno pitanje. Ja sam sklona da vjerujem da SPC i DPS imaju dosta dobru komunikaciju, i da se jedni drugima nađu pri ruci kad je to najpotrebnije. To je dosadašnje iskustvo pokazivalo. Ono što je u javnosti nama bilo predstavljeno kao podizanje tenzija, ta zaoštrena retorika i slično - služilo je za neke druge svrhe”, zaključila je Uljarević.

Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju u navodima premijera Markovića vidi skretanje pažnje sa aktuelnih problema sa kojima se suočava izvršna vlast. A to su, kaže Janjušević, politička kriza, problemi oko rada na izbornom zakonodavstvu, pitanje tehničke vlade ili bojkota narednih izbora.

“Sada fokus treba usmjeriti na pitanja koja se tiču crkvene imovine, tih osjetljivih stvari koje najdublje polarizuju crnogorsku javnost i koja su najosjetljivija što se tiče eventualnih građanskih konflikata i sukoba. Mislim, već jednom viđen diskurs sa pauzom od možda pola godine jer prije pola godine smo isto imali sličnu tematiku koja je dosta plašila javnost vezano za pitanje crkvene imovine i aktuelnog zakona koji se stalno podgrijava”, kazao je Janjušević za RSE.

Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ljetos je saopštila je da je peticiju o odbacivanju prijedloga Zakona o slobodi vjeroispovijesti potpisalo više od 60.000 osoba a kojom od Vlade traže da povuče aktuelni nacrt Zakona i pripremi novi koji će biti „u saglasnosti sa dostojanstvom Crne Gore i međunarodnim standardima o slobodi vjeroispovijesti“.

Najspornija odredba Zakona govori o preispitivanju vlasništva nad vjerskim objektima, po kojoj će u državno vlasništvo preći vjerski objekti i zemljište za koje vjerska zajednica nema dokaz da je vlasnik.

Zakon bi trebalo da se do kraja godine nađe u skupštinskoj proceduri.