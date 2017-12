Europski pokloni za siromašne završili u privatnom vrtiću

Pokloni za djecu kupljeni od europskih sredstava za siromašne, koje je ministrica donijela u privatni katolički vrtić najnoviji su skandal HDZ-ove (Hrvatska demokratska zajednica) ministrice demografije i socijalnih pitanja Nade Murganić. Ovime je nadmašila svoj nedavni gaf kada je u prijedlogu Obiteljskog zakona pokušala progurati definiciju da obitelj bez djece nije obitelj.

Oporba je oštro napala HDZ-ovu ministricu demografije i socijalne politike Nadu Murganić, prozivajući je da je u privatni vjerski vrtić izabran po privatnim linijama došla povodom blagdana svetog Nikole darivati djecu poklonima kupljenim europskim novcem koji nije namijenjen za to, već za pomoć najsiromašnijima.

"Što se desilo da se u vrtiću u kojem vjerojatno nema onih kojima treba pomoć iz ovog fonda ta pomoć distribuira? Pa makar to bilo popločano dobrim namjerama, to nije dopušteno od strane Europske komisije i ja očekujem da će Europska komisija itekako pročešljati ovaj fond", kaže socijaldemokratski zastupnik i nekadašnji ministar socijalne politike Mirando Mrsić.

Novinarka jedne privatne televizije koja je otkrila ovaj slučaj nenamjenskog trošenja europskih sredstava pokušala je za pojašnjenje pitati državnu tajnicu u tom ministarstvu Magdalenu Mađerić, koja je doslovce pobjegla od nje, a potom nešto kasnije zajedno sa ministricom nestala na stražnji ulaz vrtića.

Soocijaldemokratski zastupnik Gordan Maras doveo je u pitanje po kojim je to kriterijima ministrica donijela poklone baš u ovaj privatni zagrebački katolički vrtić:

"Činjenica je - a vi me demantirajte - da je obitelj vaše najbliže suradnice korisnik ovog vrtića. To piše u medijima, a vi recite da to nije istina", konstatirao je Maras.

Da ne ispadne da su samo socijaldemokrati prozivali ministricu - Branimir Bunjac iz Živog zida kaže:

"Ono što je definitivno pokrenulo ovu aferu je da je gospođa Mađerić pobjegla na stražnji izlaz, i to na potpuno karikaturalan način, a drugo – da ste Vi također izišli na stražnji izlaz, pa me zanima – zbog se čega jedna ministrica, na koncu konca bilo koja poštena osoba boji proći između ljudi i gledati ih pravo u oči?"

Jedini demanti novinskog napisa da dijete ministričine tajnice ide u taj vrtić je bio da dijete ima deset godina, dakle, da više ne ide u taj vrtić, već sada u osnovnu školu. Drugi ministričin demanti je da nisu bili nikakvi paketići, već da se poklone donijelo u kartonskoj kutiji.

"Paketići ne postoje i ne postoji afera, a sredstva Tehničke pomoći su na ispravni način usmjerena", kazala je ministrica Murganić.

"Stav vladajućih da nije napravljen nikakav gaf, cijelo postupanje ministrice Murganić i potpora koju je dobila od premijera govore što ova Vlada misli o nama građanima", kaže za naš program nagrađivani novinar portala Index.hr Ilko Ćimić.

"Jednostavno, prave nas budalama. Ministrica i njena svita bili su jučer u privatnom vrtiću i donijeli darove koji su bili namijenjeni siromašnoj djeci. Preko puta tog privatnog vrtića kojeg su posjetili, nalazi se gradski, državni vrtić kojem je ove godine već dvaput padao strop. Cijela ta priča je zapravo suluda, ali opravdanja vlade za sve ono što rade bila su jednako suluda. Mislim da je primjera jako puno", zaključuje.