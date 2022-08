Petritsch: EU bi trebala učiniti više za dijalog Kosova i Srbije

Ono što se događa na Zapadnom Balkanu je sukob koji se može obuzdati, ali koji ipak ima potencijal za eskalaciju, kaže za Radio Slobodna Evropa, diplomata Wolfgang Petritsch.

Dužnosnici također trebaju što prije da se verbalno razoružaju. "Jer kao što smo vidjeli u Ukrajini, ova vrsta verbalne eskalacije lako se pretvori u vojnu eskalaciju."

Petritsch, bivši izaslanik Evropske unije za Kosovo i bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, rekao je da je Vlada Kosova donijela mudru odluku da odgodi provedbu odluka o registarskim tablicama i ispravama.

Prema njegovim riječima, EU bi trebala učiniti više za dijalog u kojem posreduje između Kosova i Srbije, a ovaj primjer pokazuje kako odgađanje procesa ne funkcionira.

Deeskalacija je važna

RSE: Gospodine Petritsch, Vlada Kosova je odlučila da od danas, 1. avgusta, počne da primjenjuje odluke donsene sa Srbijom prije nekoliko godina u vezi sa tablicama i dokumentima za Srbe pri ulasku na Kosovo. Nakon što su lokalni Srbi postavili barikade na sjeveru, a misija NATO-a na Kosovu situaciju ocijenila napetom, Vlada je odlučila odgoditi provedbu za 30 dana, ako se barikade uklone. Kakav je vaš stav u cijeloj ovoj situaciji?

Petritsch: Pa ja mislim da je sada jako važno da dođe do deeskalacije. Mislim da je ovo sada najvažnije pitanje. Naravno, vidim širu sliku, da je zbog rata u Ukrajini, u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, situacija postala puno emotivnija i nestabilnija. I da od agresije protiv Ukrajine koju je pokrenula Rusija postoji određeni efekt prelijevanja na Balkan.

Kao što znamo, veliki igrači, naravno, Rusija, ali i Sjedinjene Države i Evropska unija, svi su bili uključeni u pitanje Ukrajine. Oni su, naravno, također i glavni vanjski akteri na Balkanu. Dakle, postoji ta vrsta povezanosti, zbog koje je još važnije stvarno deeskalirati i vratiti se za pregovarački stol uz posredovanje Evropske unije.

RSE: Prije nego što je Vlada donijela ovu odluku, SAD su tražile takav potez, rekavši da kruže dezinformacije i da se možda odluke mogu bolje razumjeti uz građanski dijalog. Je li Vlada Kosova donijela ispravnu odluku o odlaganju?

Petritsch: Dakle, mislim da je mudra odluka da se doprinese deeskalaciji. Mislim da je to najvažnije, jer se, na ovaj ili onaj način, pokušajem provedbe neće dovesti do stabilizacije stanja, naprotiv, ako bi se ovo nastavilo, mislim da bi vrlo lako moglo postati ozbiljan sukob.

Naravno, treba reći da je NATO KFOR u pripravnosti. Mislim da to pokazuje koliko je važna međunarodna prisutnost, vojna prisutnost na Kosovu kako bi se osigurao nastavak dijaloga. To je ono važno. Mislim da je jedini način na koji mogu reći kao diplomat da se vratimo pregovorima i nastavimo angažirati gospodina Lajčaka (Miroslava specijalnog izaslanika za dijalog Kosova i Srbije) i Evropsku uniju i pronađemo izlaz i rješenje iz ove vrlo opasne situacije.

Nastavak dijaloga i pitanje ZSO

RSE: Dijalog između dvije zemlje, uz posredovanje EU u Briselu je u zastoju. Kurti i Vučić su se zadnji put sreli prošle godine. Koga treba kriviti?

Petritsch: Ne želim nikoga kriviti. Mislim da je cjelokupna situacija takva da je ovo još jedan primjer kako neriješeno pitanje može lako izmaći kontroli, a govori o nastavku neriješenih pitanja. Ovime se treba pozabaviti. To je ozbiljna situacija i njome se može upravljati samo uz ozbiljne napore, političke napore i uz posredovanje.

RSE: Žarište između dvije stranke je Zajednica općina sa srpskom većinom. Kurti je protiv etničke zajednice, ali Srbija insistira na provođenju dogovora iz 2013. Vidite li tu neko rješenje?

Petritsch: Pa ja mislim da je bila prava odluka. I mislim da je potrebno nekakvo udruživanje na temelju sporazuma iz 2015. godine. To treba sprovesti. Međutim, vidim da Kosovo, jasno, ne želi drugu Republiku Srpsku. Ali to je i linija koju zastupaju Washington i Brisel, ne želite drugu Republiku Srpsku na Kosovu, ali želimo dalekosežnu asocijaciju tamošnjih srpskih većinskih zajednica, kada je riječ o pitanjima koja mogu poboljšati svakodnevni život ljudi na koje to utiče. I to naravno, u prvom redu, to je srpska zajednica, ali bi također služilo zajednici kosovskih Albanaca, svi žive zajedno.

I ne možete promijeniti situaciju. Na ovaj način moramo naći kompromis. Ne bi trebalo biti zasnovano na etničkim pripadnostima. Ali bi u isto vrijeme trebalo dati prava manjinama u njemu, tamo gdje su manjine što je u osnovi srpska zajednica na sjeveru Kosova.

Uloga NATO na Balkanu

RSE: Trenutno postoje tenzije na sjeveru Kosova, ali iu Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Postoji li, po vama, zajednički faktor za takvu atmosferu?

Petritsch: Tu je definitivno rat u Ukrajini, koji je podigao emocije, koji je stvorio neku vrstu novog hladnog rata. Nije samo oružani rat u Ukrajini.

To je također hladni rat između zapadne Evrope, Sjedinjenih Država s jedne strane, i Rusije i njenih pristaša s druge strane. A neka vrsta linije razgraničenja na Zapadnom Balkanu ide ravno preko regije. I to je razlog zašto je situacija tako nestabilna i zašto je situacija blizu eskalacije u još jedan vojni sukob. I to mora biti izbjegnuto pod bilo kojim okolnostima, ovo mora prestati i stoga KFOR sada ima vrlo važnu ulogu.

Na neki način, ono što se događa na Zapadnom Balkanu je sukob koji se može obuzdati, ali koji ipak ima potencijal za eskalaciju. I zato sam uvjeren da je politički diplomatski napor Evropske unije uz podršku SAD-a sada od najveće važnosti u regiji

Za razliku od rata u Ukrajini, NATO je na Zapadnom Balkanu direktno uključen preko KFOR-a, preko svoje misije u Bosni i Hercegovini, kroz članstvo u Crnoj Gori i, naravno, također i drugim državama u regiji koji su članovi NATO-a.

Dakle, to je nešto što je razlikuje od Ukrajine gdje NATO nije uključen, NATO ne treba i ne smije miješati tamo kako bi se izbjegao svjetski rat ili rat evropskih razmjera.

Na neki način, ono što se događa na Zapadnom Balkanu je sukob koji se može obuzdati, ali koji ipak ima potencijal za eskalaciju. I zato sam uvjeren da je politički diplomatski napor Evropske unije uz podršku SAD-a sada od najveće važnosti u regiji.

RSE: Mislite li da bi EU i SAD trebale učiniti više da se suprotstave ruskim nastojanjima za uticajem u regiji?

Petritsch: Pa, naravno, potrebno je i Rusiji signalizirati da je u tom, tako reći, neposrednom susjedstvu država članica NATO-a i članica EU neprihvatljivo rusko miješanje i ruska nastojanja da se uništi mirovni proces.

Verbalno razoružanje

RSE: Član vladajuće stranke u Srbiji Vladimir Đukanović rekao je da će Srbija biti prisiljena krenuti u "denacifikaciju Balkana". Izraz "denacifikacija" ruske vlasti koriste kao izgovor za invaziju na Ukrajinu. Što mislite o ovome?

Petritsch: Mislim da je prijeko potrebno verbalno razoružanje. To je ono na što apelujem obje strane da ne eskaliraju verbalno, jer kao što smo vidjeli u Ukrajini, ova vrsta verbalne eskalacije lako se pretvori u vojnu eskalaciju. Stoga je samoobuzdavanje, kada je riječ o retorici, vrlo važno. Nadam se da će odluka Prištine da odgodi provedbu odluka pomoći poboljšanju situacije.

RSE: Koliko je opasno koristiti taj izraz denacifikacija?

Petritsch: Mislim da je to pogrešna upotreba, kao što je pogrešno uporijebljeno u slučaju Ukrajine.

Uticaj Rusije

RSE: Vučić se jučer zahvalio Ministarstvu vanjskih poslova Rusije na njihovom pristupu povodom situacije na sjeveru. Ruske vlasti za to su okrivile Kosovo. Srbija nastavlja podržavati Rusiju i ne nameće joj sankcije zbog ruske invazije na Ukrajinu. Kako vi ovo vidite?

Petritsch: Srbija je u vrlo delikatnoj situaciji zbog opskrbe energijom, gdje gotovo u potpunosti ovisi o Rusiji. Tako da to vidim kao pragmatičan pristup Srbije da zemlju ne dovede u još težu situaciju kada bi došlo do prestanka isporuka energije iz Rusije.

RSE: Da, ali moglo bi se reći da je i EU u delikatnoj situaciji, jer recimo, čak je i Njemačka ovisna o ruskim resursima?

Petritsch: Ali ne na ovaj, gotovo, isključivi način. Mislim da, opet, ovdje Evropska unija mora iznijeti paneuropski energetski plan. Mislim da bi ova kriza trebala poslužiti kao primjer koliko su važne evropske integracije koliko je važan proces proširenja.

Jer samo kad se Evropa ujedini, prestat će ta pitanja gdje Rusija ima previše uticaja. Od samog početka sukoba, od 2014. govorio sam, molim vas idite i apelujte na Brisel i na države članice, morate ubrzati integraciju Zapadnog Balkana. To treba biti izuzeto iz ove igre moći između velikih sila, treba se potpuno integrirati u Evropsku uniju. To je jedina sigurnosna garancija za Zapadni Balkan, jedini način da se obuzda revizionistička politika Rusije.

RSE: Rekli ste da su energetski resursi jedan od razloga zašto Srbija ima takav odnos prema Rusiji. Ili ima više od toga?

Petritsch: Nije jedini, ali je po meni najvažniji. I mislim da kada pogledate politički pristup u Beogradu, možete vidjeti kako Srbija pokušava izbalansirati ovu tešku situaciju za sebe bez odustajanja od evropskih težnji.

Dakle, ovo je teška situacija za sve uključene. Stoga je važno nastaviti s posredovanjem, provesti sporazume koji su kompatibilni, kako bi se stabilizirala regija. Ne treba nam još jedan rat. Ukrajina je dovoljna.

Odgovornost EU

RSE: Mislite li da će se ovakvi događaji kao na sjeveru ponavljati dok se ne postigne dogovor između Kosova i Srbije?

Nedovoljno se dogodilo u procesu dijaloga. I evo vam rezultata

Petritsch: Nažalost, potencijal za to ostaje. Nedovoljno se dogodilo u procesu dijaloga. I evo vam rezultata. Ovdje možete vidjeti koliko su važna korak po korak rješenja u ovom sukobu. A tokom proteklih nekoliko mjeseci nije se dogodilo dovoljno, zapravo se ništa nije dogodilo.

I ovakav nastavak sukoba između Kosova i Srbije treba zaustaviti. I tu vidim veliku odgovornost Evropske unije.

Vjerujem da je Lajčak dan i noć zauzet rješavanjem situacije, ali također treba napredovati u smislu provođenja i eventualnog rješenja sukoba.

RSE: Dakle, kažete da EU ima pitanje u svojim rukama, EU bi trebala učiniti više da bi se nešto desilo u dijalogu?

Petritsch: Apsolutno. Obje su strane prihvatile Evropsku uniju kao posrednika. Prema tome, Evropska unija vodi, ona mora biti prisutna i vrlo aktivna i u Beogradu i u Prištini i samo tada mogu vidjeti napredak.

Evropska unija sada treba ubrzati svoj angažman. Ovo je jedan od posljednjih i najopasnijih primjera kako odgađanje ne funkcioniše. Dijalog ne može stati. Ako prestane, ponovno upadate u sukob. Kretanje naprijed je strategija koja se može pokazati uspješnom.