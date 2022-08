Najava za 'denacifikaciju Balkana' preko Twittera

Izjava poslanika vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Đukanovića da će Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana, dio je politike zaustavljanja Balkana na putu evropske integracije, ocijenjeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore za Radio Slobodna Evropa (RSE).

"Sve je to razlog politike piromana koji pali Balkan da bi ga zaustavio na putu evropske integracije. A onda izigravajući Otvoreni Balkan, piroman bi da glumi gašenje", kazali su za RSE iz Ministarstva vanjskih poslova.

Otvoreni Balkan je regionalna incijativa čije su članice Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija, dok priključenje odbijaju Crna Gora, BiH i Kosovo.

Vladimir Đukanović je 31. jula napisao na Twitteru:

"Sve mi se čini da će Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana. Voleo bih da grešim."

Đukanović je koristio terminologiju koju je zvanična Rusija javno plasirala kao razlog za otpočinjanje vojne agresije na Ukrajinu. Stotine hiljada mrtvih, više miliona izbjeglih Ukrajinaca, kao i uništavanje infrastrukture, zvanična Rusija je pravdala sprovođenjem "denacifikacije i demilitarizacije" Ukrajine.

Dalje je pojasnio da je denacifikacija proces iskorenjavanja nacizma kao ideologije iz društva.

"Srbi, kao najveći stradalnici od nacizma, za razliku od naših komšija koji su naciste dočekivali kao oslobodioce, imaju kapacitet da pomognu svakom ko želi u denacifikaciji. Valjda je to nešto što je normalno", naveo je Đukanović na Twitteru.

Institucije BiH, Srbije i Kosova bez komentara

Zahtjevi za komentar izjave Vladimira Đukanovića su upućeni kabinetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ambasadi Ukrajine u Srbiji, ostali su bez odgovora.

Odgovori na pitanja RSE nisu stigli ni iz Vlade Kosova.

Radio Slobodna Evropa je tražio komentar o izjavi o "denacifikaciji Balkana" od članova Predsjedništva BiH i ministarke vanjskih poslova. Sa tih adresa nije stigao odgovor.

I portparol Evropske unije Peter Stano je odbio da komentariše izjavu Đukanovića.

"Nije naša nadležnost da komentarišemo nasumične tviter objave pojedinačnih poslanika, a posebno ukoliko nakon toga upute izvinjenje", navodi se u pisanom odgovoru portarola Evropske unije Petera Stana upućenom RSE.

Vladimir Đukanović poslanik SNS se naknadno, u izjavi beogradskoj televiziji Pink, izvinio zbog objavljenog twitta, te ocijenio da je njime nanio štetu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

"Ja sam dužan da se kompletnoj javnosti izvinim. Bio sam strašno neodgovorna osoba. Napisao tvit šali koji je izazvao lavinu, a napravio sam veliki problem Vučiću i svojoj zemlji. Prihvatam odgovornost", rekao je Vladimir Đukanović.

"Nažalost, još jedan rat Srbije sa NATO-om, ovaj put u Crnoj Gori, platili bi opet građani Srbije, a ne ministri informisanja i njihovi glasnogovornici iz prethodnog rata sa NATO savezom", zaključuje se u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.

Paralela V. Đukanović - Joanikije

Crnogorsko Ministarstvo je saopštilo da je izjava Vladimira Đukanovića na istom fonu izjave mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija Mićovića da je "Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina".

Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije je upotrebio termin "mala Ukrajina" 13. marta ove godine, poredeći političke podjele u Ukrajini sa onima u Crnoj Gori.

On je tad rekao da su "događaji u Ukrajini posledice bezbožništva koje se bilo ukorenilo" kao i da je Crna Gora projektovana da bude "mala Ukrajina", objavljeno je na sajtu Mitropolije crnogorsko-primorske.

Balša Božović: Iskrena poruka o namerama vladajućeg režima u Srbiji

Predsjednik Izvršnog odbora Akademije za razvoj demokratije iz Srbije Balša Božović ocjenjuje da je izjava Vladimira Đukanovića iskrena poruka vladajućeg režima u Srbiji o namjerama prema regionu.

Konstatujući da je cijeli region pred međuetničkim i nacionalnim tenzijama, Božović vjeruje da se radi o narativu Vučićevog režima:

“To što Vučić ne izgovara i što to u njegovo ime rade drugi, kao što su Vladimir Đukanović ili mitropolit Joanikije, to govori da je to dobro osmišljena, opasna i podmukla operacija. Njima je potreban sukob, da se ispuni Vučićeva ambicija, da čak i na nasilan način, bude predsjednik svih Srba u regionu".

Balša Božović kaže za Radio Slobodna Evropa da se potreba za takozvanom denacifikacijom mogla čuti više puta iz Beograda i drugih institucija:

"Oni o tome sanjaju već duže vrijeme, kroz izjave institucija režima u Srbiji, ali i kroz izjave čelnika Mitropolije Jaoanikija u Crnoj Gori , koja predstavlja mitropoliju SNS Aleksandra Vučića i to najavama 'male Ukrajine u Crnoj Gori'. To su sve namjere režima u Beogradu".

Odgovarajući na pitanje koliko je opasan narativ o denacifikaciji Balkana i kakve su moguće posljedice, Božović ocjenjuje da to treba ozbiljno doživjeti:

"Poslije svega što su uradili devedesetih godina i što nisu krivično odgovarali, mislim da su te najave indikativne i veoma opasne."

On smatra da se ozbiljno radi na tome da se sukobi prebace van granica Srbije.

“To je interesu i zvanične Moskve, koja sve to zdušno podržava. Da li će to biti u BiH, Crnoj Gori ili Kosovu, to je pitanje neke njihove taktike", kaže Božović.

Ko je Vladimir Đukanović?

Vladimiru Đukanoviću, poslaniku vladajućeg SNS u Srbiji, Ukrajina je 2016. godine zabranila ulazak u tu državu uz objašnjenje da ugrožava ukrajinski suverenitet i integritet.

On je tada na poziv jedne nevladine organizacije pristao da u okviru međunarodne grupe posmatrača nadgleda izbore u Donjecku, regionu Ukrajine pod kontrolom proruskih separatista.

Srbija, iako kandidat za članstvo u EU, odbija da uskladi svoju politiku sa evropskom i uvede sankcije Rusiji.

Inače Vladimir Đukanović je advokat i zastupa nekadašnju državnu sekretarku Ministarstva unutrašnjih poslova Dijanu Hrkalović u procesu koji se protiv nje vodi zbog protivzakonitog uticaja.

On je u politici od 1997. godine.