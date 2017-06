Procurio bezbjednosni izvještaj o ruskim hakerskim upadima u SAD

Povjerljivi dokument američke Nacionalne agencije za sigurnost (NSA) koji je procurio u medije, pokazuje da su hakeri iz ruske Vojne obavještajne agencije (GRU) neprekidno pokušavali da provale u američki izborni sistem uoči prošlogodišnjih predsjedničkih izbora.

Nakon što je informacija objavljena na portalu "The Intercept" kasno u ponedjeljak, Ministarstvo pravde SAD je objavilo da je uhapšena zaposlenica agencije koja je omogućila da top povjerljiva informacija procuri u „on line medij“.

"The Intercept" navodi da strogo povjeljivi dokumenti pokazuju da su operacije hakiranja tijesno povezane sa ruskom vojnom obavještajnom agencijom, poznatom pod akronimom GRU i da su targetirale privatne američke kompanije koje obezbjeđuju registraciju glasača i opremu za glasanje lokalnim vladama u saveznim državama.

U dokumentu se navodi, da je operacija potencijalno prijetila integritetu američkog izbornog sistema pokušavajući da prevari više od 100 izbornih zvaničnika preko programa sa virusom, štetnih softvera, i da je to tako trajalo mjesecima, okončavši se samo par dana uoči izbora 8. novembra.

Ne navodi se da li je operacija uticala na ishod predsjedničkih izbora.

"The Intercept", on line medij koji se fokusira na pitanja nacionalne sigurnosti, navodi da je dokument Nacionale agencije za sigurnost (NSA) Bijeloj kući datiran na 5. maj, 2017., i da je riječ o najopširnijim i najdetaljnijim podacima o ruskim naporima da utiču na izbore, koji su do sada objavljeni u medjima.

Ovaj medij nije otkrio kako je došao do dokumenta, ali je odmah nakon što je objavljen on line, Državno tužilaštvo SAD saopštilo da su uhapsili Reality Leigh Winner, 25-godšnjakinju, zaposlenicu NSA iz Džordžije, zbog curenja strogo povjerljivih dokumenata sa datumom „na i oko 5. maja“. Saopšteno je da je Winner uhapšena 3. juna.

U optužnici se navodi da je ona jedna od samo šest ljudi koja je štampala dokument o kojem je riječ, i da je razmjenjivala emailove sa medijem koji u optužnici nije imenovan, ali je Reuters izvijestio da je riječ o "The Interceptu".

Portparolka "The Intercepta", Vivian Siu je izjavila da je dokument NSA dat ovom mediju anonimno i da „Intercept nema sazanja o identitetu izvora“.

Takođe su naveli da je NSA pokušao da ih ubijedi da ne objavljuju dokument, a potom su zahtijevali korekture od kojih su neke prihvaćene, kako su rekli.

Objavljeni dokument proširuje američke optužbe da je ruski predsjednik Vladimir Putin usmjerio i koncentrisao napore, uključujući i hakiranje i širenje dezinformacija, da bi izbore usmjerio u korist (Donalda) Trumpa.

Ova objava stiže samo par dana nakon što je Putin ponovo negirao bilo kakvo miješanje u izbore u seriji intervjua koje je dao, iako je u jednom trenutku rekao i da je "moglo biti hakiranja iz Rusije ali da oni nijesu povezani sa Vladom, već da je moguće riječ o ruskim hakerima patriotama".

U izvještaju NSA se kaže da su „ruski akteri iz personala Generalnog objavještajnog direktorata (GRU) ... izvodili operacije sajber špijunaže protiv imenovane američke komapanije u avgustu 2016, sa očiglednom namjerom da dođu u posjed informacija o softverskim i hardverskim rješenjima za izbore“.

"Akteri su vjerovatno upotrijebili podatke dobijene iz te operacije kako bi ... pokrenuli kampanju lažne registracije glasača uz pomoć mamca ciljajući na lokalne vladine oraganizacije“, navodi se.

Izvještaj pokazuje, da su pokušavajući da ukradu podatke za logiranje i koristeći emailove mamce za postavljanje virusa hakeri „došli u posjed u obezbijedili pristup elementima u više američkih izbornih odbora“.

Koliko je bila uspješna ova operacija i kakva vrsta podataka je mogla biti ukradena, nije poznato, piše u dokumentu.

U strogo povjerljivom dokumentu koji je objelodanjen, takođe se navodi da su i pored upozorenja tadašnjeg američkog predsjednika Baracka Obame Putinu u septembru 2016., da se ne miješa u američke izbore, hakerski napadi na izborni sistem SAD nastavljeni i u oktobru.