Putin i Trump optužili demokrate za širenje 'lažnih vijesti'

Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump u istom su danu odbacili navode o ruskom uplitanju u prošlogodišnje američke predsjedničke izbore. Obojica su kazali da se radi o “fikciji” ili “lažnim vijestima” koje su proširili demokrati kako bi njima objasnili razloge svoga poraza na izborima.

U intervjuu za francuski "Le Figaro", Putin je još jednom odbacio optužbe da je Rusija bila uključena u hakiranje mailova Nacionalnog komiteta demokrata koji su procurili u javnost i koji su bili sramotni za njihovu kandidatkinju Hillary Clinton.

Putin je tvrdio da su optužbe nastale zbog "želje gubitnika izbora da uljepšaju svoj položaj."



"Oni žele objasniti sebi i dokazati drugima da nemaju nikakve veze s tim, njihova je politika bila u pravu, učinili su sve dobro, ali eto, netko tko ih je izvana varao. No, to nije tako. Oni su jednostavno izgubili i to moraju priznati."



Putin je ponovio da su američki demokrati stvorili ono što je nazvao "fikcijom" o Rusiji jer "mrze priznati da su doista izgubili, a da je pobijedila osoba koja je bila bliža ljudima i bolje razumjela ono što ljudi žele."



Istoga dana, Trump je na Twitteru napisao da se ruski dužnosnici "smiju SAD-u zbog načina na koji se demokrati neuvjerljivo pravdaju zbog poraza koristeći se lažnim vijestima".

Trump vrlo često izvještaje nezavisnih medija naziva “lažnim vijestima”. No, većina tih izvještaja se temelji na istraživanju američkih obavještajnih agencija koje je objavljeno u januaru, a koje potvrđuje da je Putin naredio da se utječe na izbornu kampanju, kako bi potkopao vjeru u američki izborni sistem i oklevetao Hillary Clinton, davajući prednost Trumpu.

Ranije ovog mjeseca, američki ministar pravosuđa imenovao je posebni savjet za istragu tih optužbi, i za utrđivanje činjenica da li su Trumpovi suradnici u kampanji imali neprimjerene kontakte sa ruskim dužnosnicima.

Putinove nade za novim dobom boljih odnosa sa Trumpom u Bijeloj kući objektivno su potkopale ove istrage, kao i velika pažnja koja se istrazi pridaje u Sjedinjenim Državama.



U intervjuu za "Le Figaro", Putin je izjavio kako su optužbe za navodno uplitanje Rusije destabilizirale međunarodne poslove.



Tvrdio je da pokušaj utjecaja na glasanje u SAD-a za Moskvu ne bi imalo smisla, jer na kraju čak i jak predsjednik ne može prevladati pristranost prema Rusiji u strukturi moći Washingtona.



"Rusija se nikada nije bavila time, to nam nije potrebno, i nema smisla to učiniti", rekao je. "Predsjednici dolaze i odlaze, ali politike se ne mijenjaju. Znate zašto? Jer je moć birokracije vrlo jaka."



Putin je sugerirao da je Trumpova snažna želja za poboljšanjem veza s Rusijom o čemu je govorio tokom kampanje propala nakon preuzimanja dužnosti, jer se po njemu američka birokracija ne želi odreći dugogodišnjeg antagonizma prema Rusiji.



"To je ono što se događa sa svakom administracijom. Promjena stvari nije laka, i ja to kažem bez ikakve ironije. Ne zato što to netko ne bi želio, već zato što je to teško napraviti", rekao je.

Ruski čelnik je dodao da se slaže s izjavom Trumpa tokom kampanje da je bilo ko mogao hakirati elektronsku poštu demokarata, a ne samo Rusija. Trump je tada rekao da je to „mogla biti Rusija, ali i Kina ali i netko tko je naprosto ležao u svom krevetu i hakirao demokrate.“



"Možda je netko ležeći u svom krevetu nešto izmišljao ili je netko namjerno umetnuo USB s potpisom ruskog državljanina", rekao je Putin. "Sve se može učiniti u ovom virtualnom svijetu."

No, u januaru je Trumpov šef ureda rekao da predsjednik prihvaća činjenicu da je netko iz Rusije stajao iza hakiranja Demokratske stranke.

Putin je uvjeren da će interes Washingtona da se istraže veze između Trumpa i Rusije na kraju izblijediti, što će omogućiti poboljšanje odnosa.

"Proći će, sve prolazi, a to će i proći" rekao je. "Oprezno sam optimističan i mislim da možemo i trebamo biti u stanju postići sporazume o ključnim pitanjima" rekao je Putin u razgovoru za francuski "Le Figaro".