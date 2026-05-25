Novinari o pritisku nakon hapšenja direktora srpskih institucija na Kosovu

U trenucima kada se na medije ili novinare vrši određeni pritisak i na njihov račun iznose optužbe bez dokaza, najvažnije je da oni ostanu profesionalni, insistiraju na činjenicama i transparentnosti u radu, zaključila je urednica portala KoSSev Tajana Lazarević na debati u Medija centru u Čaglavici kod Prištine.

Debata je organizovana nakon što je Srpska lista u nekoliko navrata optužila pojedine novinare ili medije da su "doprineli" privođenju direktora srpskih zdravstvenih ili obrazovnih institucija zbog "uticaja na slobodnu volju birača".

Ova vodeća stranka Srba na Kosovu, koja deluje uz podršku Beograda, nije navela koje tačno medije ili novinare smatra "odgovornim" za ova privođenja.

Inače, prevremeni parlamentarni izbori na Kosovu održavaju se 7. juna, a od srpskih političkih subjekata učestvuju Srpska lista i stranka Za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića.

Lazarević je podvukla da mediji ne smeju da ignorišu targetiranja, ali ni da dozvole da ih ona "uvuku u atmosferu konflikta koja odvlači pažnju sa javnog interesa".

"Ovakve izjave imaju za cilj da odvuku pažnju sa stvarnog problema", ocenila je ona.

Dodala je i da legitimna kritika medija podrazumeva konkretne argumente, dok targetiranje i etiketiranje novinara i medija bez dokaza predstavlja pritisak.

"To stvara jednu opštu klimu nesigurnosti i pritiska, a kod nekih novinara i stepen autocenzure", navela je Lazarević.

Budimir Ničić, urednik Medija centra Čaglavica, ocenio je "opasnim" bilo kakvo targetiranje novinara i medija, te dodao da oni koji nisu zadovoljni određenim izveštavanjem mogu da se obrate nadležnim institucijama, poput regulatornih organa ili pravosudnih institucija.

Kako je informacija o otkazima dospela u medije?

Osnovno tužilaštvo u Prištini je 19. maja saopštilo da je reagovalo po službenoj dužnosti nakon pisanja medija da se vrši pritisak na slobodnu volju birača uoči izbora.

U javnosti je informaciju o navodnim političkim pritiscima najpre izneo ministar u Vladi Kosova na dužnosti Nenad Rašić, koji je lider stranke Za slobodu, pravdu i opstanak. On je naveo kako je oko 20 ljudi koji ga podržavaju dobilo otkaz, te da se u narednom periodu očekuje da još oko 40 osoba dobije rešenje o otkazu samo na teritoriji opštine Gračanica.

Radio Slobodna Evropa (RSE) je 18. maja preneo svedočenja nekoliko radnika koji su ustvrdili da su dobili otkaz iz "političkih razloga". Oni su po nekoliko decenija bili zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim institucijama Srbije na Kosovu, koje uglavnom poslednjih godina vode ljudi bliski Srpskoj listi.

U pojedinim rešenjima o otkazu, u koje je RSE imao uvid, piše da je zaposleni "u dužem vremenskom periodu javno iznosio svoje političko opredeljenje, suprotno interesima za koje se opredeljuje srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji".

Dan kasnije, u Medija centru u Čaglavici organizovana je debata na temu "Otkazi i politički pritisci uoči izbora – činjenice ili dezinformacije", na kojoj su govorili i zaposleni u srpskim institucijama koji su dobili otkaz. Sa ove debate izveštavali su i pojedini lokalni mediji na srpskom jeziku.

Kako je Srpska lista targetirala novinare?

Nakon što je sedam direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija privedeno zbog sumnje da su svoje zaposlene otpustili iz političkih razloga, funkcioner Srpske liste Igor Simić je na konferenciji za medije ocenio kako su neki mediji učestvovali u "hajci", te da se radi o "politički motivisanom delovanju".

U reakciji nakon određivanja jednomesečnog pritvora direktorima, Srpska lista je navela da se sprovodi "progon" uz direktno podstrekivanje Nenada Rašića i pojedinih "kvazi novinara, koji su zarad malo ćara i šake srebrnjaka odlučili da učestvuju u obračunu sa srpskim lekarima, nastavnicima, uglednim domaćinima".

Potom je Igor Simić, na jednom od skupova podrške uhapšenim direktorima, ponovio stav da su "kvazi novinari" doprineli "targetiranju srpskih institucija", te da su se stavili u službu onih "koji žele da napadnu srpsko zdravstvo i obrazovanje".

"Svako od vas i nas zna ko su ti ljudi jer oni koji su organizovali medijske predstave to nisu učinili kada su ljudi hapšeni i osuđeni za ratne zločine bez ikakvih osnova… nešto što je deo disciplinske odgovornosti zaposlenih podigli na neki viši nivo", rekao je on i dodao da “druga strana” nije imala mogućnosti da iznese svoje argumente.

U međuvremenu je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao da će svako ko je svojim činjenjem doprineo privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije u centralnom delu Kosova, biti gonjen i sankcionisan u skladu sa zakonima Srbije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije odlučno je u nameri da svi odgovorni za ovaj antisrpski čin budu tretirani najstrože u skladu sa zakonima Republike Srbije", izjavio je Dačić.

Nije, međutim, jasno na koje osobe Dačić misli, kao i na koje zakone se poziva, niti koji "antisrpski čin" je u pitanju.

Pored ostalih, na privođenje direktora reagovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uz navode da je kosovski premijer Aljbin Kurti "krenuo u lov na Srbe po nalogu Nenada Rašića".

Dodao je da će zvanični Beograd na predstojećim izborima podržati Srpsku listu "svom snagom".

Inače, zaposleni u obrazovnim i zdravstvenim institucijama na centralnom Kosovu svakodnevno održavaju proteste zbog privođenja direktora, kojima prisustvuju i čelnici Srpske liste.

Predsednik ove stranke Zlatan Elek, koji je i direktor Kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici, 25. maja rekao je da su direktori srpskih institucija "nepravedno" privedeni, da te institucije rade u sistemu Srbije i da nemaju "nikakve veze sa kosovskim pravosuđem i sa kosovskim sistemom".

Obrazovne i zdravstvene institucije u srpskom sistemu gotovo su jedine preostale, nakon što su ih kosovske vlasti zatvorile uz obrazloženje da su ilegalne i paralelne.