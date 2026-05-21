Mesec dana pritvora za direktore srpskih institucija na Kosovu zbog uticaja na slobodnu volju birača

Osnovni sud u Prištini odredio je u četvrtak mesec dana pritvora za sedam direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija koje na Kosovu rade u sistemu Srbije, zbog sumnje da su uticali na slobodnu volju birača.

Kako se navodi u saopštenju, pritvor je određen osobama pod inicijalima M.D., B.P., Lj.K., M.D., N.R., B.L. i S.M. jer postoji realna opasnost da bi okrivljeni, ukoliko budu pušteni na slobodu, mogli pobeći sa ciljem skrivanja i izbegavanja krivične odgovornosti.

Sud je takođe ocenio da bi okrivljeni mogli ponoviti krivična dela, ako budu pušteni na slobodu.

Tužilaštvo je saopštilo da sumnja da su privedena lica bila uključena u nezakonite aktivnosti u vezi s krivičnim delom "Povreda slobodnog opredeljenja birača".

Osumnjičeni za uticaj na slobodnu volju birača privedeni su 19. maja po nalogu Osnovnog tužilaštva koje je, kako je saopšteno, reagovalo po službenoj dužnosti nakon medijskih izveštaja o navodima lidera stranke Za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića, da Srpska lista vrši pritisak i ucenjuje njegove pristalice.

Na meru pritvora reagovao je ministar zdravlja Vlade Srbije Zlatibor Lončar, uz ocenu da je ona politički motivisana, te da su među sedmoro privedenih troje čelnici zdravstvenih ustanova na centralnom Kosovu.

"Ističem da će Ministarstvo zdravlja zajedno sa državom Srbijom nastaviti da pomaže srpskim zdravstvenim ustanovama na prostoru Kosova i Metohije još odlučnije i da će posebno tražiti način da pomogne pogođenim zdravstvenim institucijama", navedeno je u saopštenju.

Kancelarija za Kosovo Vlade Srbije ocenila je da je pritvor od mesec dana određen "po direktnom političkom nalogu" vršioca dužnopsti premijera Kosova Aljbina Kurtija (Albin), uz pomoć Nenada Rašića.

U saopštenju je navedeno da se time ciljalo na srpske institucije zdravstva i školstva, slabljenje Srpske liste i zastrašivanje srpskog naroda pred početak izborne kampanje.

Ocenjeno je da je "nedopustivo mešanje" Prištine u srpsko školstvo i zdravstvo na Kosovu nad kojim "Kurti nema nikakve ingerencije i direktna je odgovornost Nenada Rašića hapšenje sedmoro srpskih direktora".

Kancelarija je navela i da je Beograd u stalnoj komunikaciji sa međunarodnim predstavnicima, zahtevajući puštanje sedmoro Srba.

Rašić, koji je i vršilac dužnosti ministra u Vladi Kosova, najpre je 14. maja rekao da je oko 20 ljudi koji ga podržavaju dobilo otkaz, te da se u narednom periodu očekuje da još oko 40 osoba dobije rešenje o otkazu samo na teritoriji opštine Gračanica.

Srpska lista, vodeća stranka kosovskih Srba koja deluje uz podršku vlasti u Srbiji, demantovala je sve optužbe Rašića, te ocenila da on pokušava da "opravda" poraz na predstojećim izborima.

Hapšenja direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija 20. maja okarakterisali su kao "politički motivisana" i "u režiji režima u Prištini".

U međuvremenu se u Gračanici kod Prištine od 20. maja održavaju protesti u znak podrške privedenim direktorima.

Na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima 7. juna, od srpskih političkih subjekata učestvuju samo Srpska lista i stranka Nenada Rašića – Za slobodu, pravdu i opstanak.

Kurti je prethodno ocenio "alarmantnim" navode o pritiscima na birače iz srpske zajednice, te dodao da se radi o fenomenu koji je poprimio velike razmere kao nikada ranije.

Prethodno je vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja (Xhelal Sveçla) rekao da će kosovske institucije delovati "protiv svakog pokušaja zastrašivanja građana i deformisanja njihove političke volje", te da će se osigurati slobodan izborni proces bez spoljnog uticaja.

Radio Slobodna Evropa je takođe preneo svedočenja nekoliko osoba koje su rekle da su dobile otkaz jer ne podržavaju Srpsku listu već stranku Nenada Rašića.

Oni su po nekoliko decenija bili zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim institucijama Srbije na Kosovu, koje uglavnom poslednjih godina kontroliše Srpska lista. Ove srpske institucije su gotovo jedine preostale, nakon što su kosovske vlasti ostale zatvorile uz obrazloženje da su ilegalne i paralelne.

S druge strane, nakon pritvaranja osumnjičenih ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da će svako ko je svojim činjenjem doprineo privođenju direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije na Kosovu biti gonjen i sankcionisan u skladu sa zakonima Srbije.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije odlučno je u nameri da svi odgovorni za ovaj antisrpski čin budu tretirani najstrože u skladu sa zakonima Republike Srbije", izjavio je Dačić.

Nije, međutim, jasno na koje osobe Dačić misli, kao ni na koje zakone se poziva, niti koji je "antisrpski čin" u pitanju.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić 20. maja rekao da zvanični Beograd pažljivo prati situaciju, te da oni koji krše ljudska prava na Kosovu mogu da očekuju reakciju pravosudnih i bezbednosnih organa.