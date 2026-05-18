Otkazi posle decenija rada u institucijama Srbije na Kosovu: Tvrde da je razlog politika

Gordana Nedeljković i Miroslav Ristić sa teritorije opštine Gračanica kod Prištine dobili su otkaz jer, kako tvrde, ne podržavaju Srpsku listu već stranku Za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića.

Nedeljković je do 14. maja bila laboratorijski tehničar u Domu zdravlja Gračanica, dok je Ristić bio zaposlen u Elektrotehničkoj školi na poziciji profesora praktične nastave.

Ove institucije, ali i sve druge obrazovne i zdravstvene u srpskim sredinama na Kosovu, rade u sistemu Srbije, a vode ih uglavnom članovi i funkcioneri Srpske liste – vodeće stranke Srba na Kosovu koja deluje uz podršku zvaničnog Beograda.

Još dve osobe zaposlene u institucijama Srbije na Kosovu su za RSE potvrdile da su dobile otkaz iz političkih razloga, ali nisu želele da se otkriva njihov identitet.

I ranije optužbe na račun Srpske liste Ovo nije prvi put da pripadnici srpske zajednice na Kosovu iznose optužbe na račun Srpske liste zbog ucena ili zastrašivanja uoči izbornih procesa. U nekoliko navrata RSE je pisao o tome ali su sagovornici uglavnom insistirali na anonimnosti zbog straha od posledica. Takođe, politički protivnici Srpske liste su u javnosti često iznosili informacije da se njihovi kandidati zastrašuju. Jedan od glasnijih bio je srpski političar Oliver Ivanović, koji je bio nosilac liste "Sloboda, demokratija, pravda" na kosovskim lokalnim izborima 2017. godine, par meseci pre njegovog ubistva. Tokom predizborne kampanje za te lokalne izbore, zbog zastrašivanja Srba na severu Kosova, četvoro kandidata sa njegove liste se povuklo a njemu je u Severnoj Mitrovici zapaljen i automobil.

Gordana Nedeljković kaže da je nakon 35 godina radnog staža ostala bez posla jer je njen suprug, Aleksandar, politički aktivan u stranci Za slobodu, pravdu i opstanak.

Miroslav Ristić, koji je u prosveti radio 20 godina, takođe tvrdi da je otkaz dobio jer podržava stranku Nenada Rašića.

U izjavi za RSE navode da će pokušati rešenja o otkazu da ospore na sudu.

"U četvrtak su mi uručili rešenje o otkazu, gde se navodi da se bavim politikom, da širim nacionalizam i govor mržnje. Ništa nije vezano za posao", kaže Gordana Nedeljković.

U rešenju o otkazu, u koje je RSE imao uvid, navodi se da je Gordana Nedeljković u dužem vremenskom periodu javno iznosila svoje političko opredeljenje, suprotno "interesima za koje se opredeljuje srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, koje živi u institucionalnom sistemu koje ne priznaje Republika Srbija".

Direktorka Doma Zdravlja u Gračanici, Mirjana Dimitrijević, odbila je da za RSE komentariše otkaz Gordane Nedeljković ali i drugih zaposlenih koji tvrde da su bez posla ostali iz političkih razloga.

S druge strane, direktor Elektrotehničke škole, Boban Petrović, za RSE je demantovao da je Miroslav Ristić ostao bez posla zbog politike, već zato što nije imao licencu za rad.

Ristić potvrđuje da je nedostatak licence u rešenju o otkazu navedeno kao obrazloženje ali insistira da je pravi razlog politički.

"Našli su mi da nemam licencu za rad, a po zakonu meni kao nastavniku praktične nastave licenca nije potrebna. Ja sam i od naše pravnice tražio da polažem za licencu, a ona mi je rekla da meni to ne treba", tvrdi Ristić.

Objašnjava da je u prosveti zaposlen od 2007. a da je 2013. dobio rešenje za stalno, te da mu do sada niko nije tražio licencu za rad. Takođe tvrdi da je za dobijanje licence neophodno da obrazovna ustanova u kojoj radi pošalje zahtev i plati troškove.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Srbije podrazumeva da poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika može da obavlja lice koje ima dozvolu za rad, odnosno licencu.

Međutim, prema informacijama koje su dostupne na sajtu Ministarstva prosvete Srbije, postupak za dobijanje licence (dozvole za rad) za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike pokreće ustanova u kojoj je kandidat zaposlen nakon uspešno završenog pripravničkog staža.

Miroslav Ristić napominje i da su ga poslodavci ranije upozoravali da javno ne podržava Rašića, ali da se on na to nije obazirao.

"Bilo je usmenih pretnji, nije bilo pismenih. Ja mislim da je moje demokratsko pravo koga ću da podržavam i u kojoj ću stranci biti. Ovi pritisci traju godinama", kaže on.

Navodi i da mu je momentalno otkazano zdravstveno osiguranje u srpskom sistemu, te da će mu biti otežano dalje lečenje.

"Bolujem od kancera pet godina, odmah su mi ukinuli zdravstveno osiguranje. Trebao mi je uput da idem kod doktora u Beograd, ali momentalno su me odjavili", dodaje on.

Zaposlenima u institucijama Srbije na Kosovu se od plate odbija za zdravstveno osiguranje u srpskom sistemu, dok država sama pokriva troškove za one koji nisu zaposleni. Veliki broj pripadnika srpske zajednice sa Kosova se na ozbiljnije lečenje šalje u neke od gradova u Srbiji, poput Beograda, Kragujevca ili Niša.

RSE se obratio i Kancelariji za Kosovo Vlade Srbije, Ministarstvu prosvete i Ministarstvu zdravstva sa upitom da li su upoznati sa tvrdnjama o otkazima u srpskim sredinama na Kosovu iz političkih razloga, te da li će preduzeti neke korake. Odgovor do objave ovog teksta nije stigao.

Na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima 7. juna Srpskoj listi će konkurent biti jedino stranka Nenada Rašića, koji je u dva navrata bio ministar za zajednice i povratak u Vladi Aljbina Kurtija (Albin).

Otkazi i zapošljavanja

Aleksandar Nedeljković, čija je supruga Gordana dobila otkaz zbog njegovog političkog angažmana, tvrdi kako pripadnici srpske zajednice trpe konstantne pritiske od Srpske liste, te da mnogi ne smeju ni da se jave onima koji podržavaju Rašića.

"Mnogo je teško. Ovo je čin zastrašivanja, retko ko sme da stane da komunicira sa nama. Tajno da, ali javno ne. Posle ovih otkaza ljudi su uplašeni", navodi on.

Dodaje kako Srpska lista obećava radna mesta i finansijsku pomoć Srbije onima koji budu glasali za njih, dok oni koji ih ne podržavaju dobijaju otkaze.

Na Kosovu su u poslednjih godinu i po dana dva puta održani parlamentarni izbori, kao i lokalni. Država Srbija je u toku predizbornih kampanja otvarala na stotine novih radnih mesta u svojim zdravstvenim institucijama na Kosovu, što se u javnosti komentarisalo kao "mešanje u izborni proces" ili "obezbeđivanje sigurnih glasova za Srpsku listu".

Takođe, Kancelarija za Kosovo je najavljivala po 20.000 dinara mesečno (oko 180 evra), kao pomoć države Srbije.

S druge strane, politički protivnici Nenada Rašića su ga optuživali za zloupotrebu pozicije vršioca dužnosti ministra za zajednice i povratak u Vladi Kosova, te da je "sigurne glasove" dobijao kroz dodelu materijala za kuću, bele tehnike ili subvencija.

Rašić je tokom predizbornih kampanja uručivao ključeve od kuća koje je gradilo Ministarstvo na čijem je čelu ili započelo izgradnju novih stambenih jedinica.

Šta kaže Srpska lista?

Nenad Rašić je na sednici Vlade Kosova 14. maja optužio Srpsku listu da vrši "pritisak" i "zastrašuje" njegove pristalice, te je pozvao nadležne kosovske institucije da reaguju.

Izneo je informaciju da je oko 20 ljudi koji ga podržavaju dobilo otkaz, te da se u narednom periodu očekuje da još oko 40 osoba dobije rešenje o otkazu samo na teritoriji opštine Gračanica.

Rašić je ustvrdio i kako simpatizeri i članovi njegove stranke bivaju zadržavani na prelazima sa Srbijom od strane Bezbednosno-informativne agencije (BIA), uz upite da se izjasne za koga će glasati 7. juna na vanrednim parlamentarnim izborima.

Srpska lista je ove navode demantovala, uz navode da Rašić nema legitimitet, te da pokušava da "opravda" poraz na predstojećim izborima.

Na poslednjim izborima decembra prošle godine Srpska lista je dobila devet od deset poslaničkih mandata rezervisanih za srpsku zajednicu, dok je jedan mandat osvojila stranka Nenada Rašića.

"Očigledno je da poklonjena mesta u opštinskim izbornim komisijama, javnim preduzećima te njegovi pokušaji da zloupotrebom sredstava iz ministarstva na čijem je čelu ne daju očekivane rezultate", saopštila je Srpska lista.

Za jedne dve plate, za druge nijedna

Istraživanje Radija Slobodna Evropa iz 2024. godine je pokazalo da jedan broj zaposlenih u srpskom zdravstvu i obrazovanju na Kosovu prima platu i iz budžeta Vlade Kosova.

Zaposleni u obrazovnim ustanovama, koje rade po sistemu Srbije, primaju i takozvani kosovski dodatak koji iznosi 50 odsto od osnovne plate, što znači da se njihova primanja kreću od 900 do preko 1.300 evra mesečno.

S druge strane, plata prosvetnih radnika u kosovskom sistemu se kreće od oko 600 evra.

Takođe, funkcioneri i članovi Srpske liste uglavnom vode institucije Srbije na Kosovu.

Primera radi, predsednik ove stranke Zlatan Elek je i direktor Kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici, dok je njegov zamenik Dragiša Milović – gradonačelnik opštine Zvečan po kosovskom sistemu.

Gradonačelnik Severne Mitrovice po kosovskom sistemu Milan Radojević je i direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u sistemu Srbije, filijale za Mitrovicu.

Poslanik u Skupštini Kosova ispred Srpske liste, Igor Simić, vodi direkciju Republičkog fonda za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Agenciji za borbu protiv korupcije Kosova je prijavio i primanja docenta na Ekonomskom fakultetu pri srpskom sistemu, te primanja od preko 3.000 evra mesečno.