Pet ljudi privedeno nakon tvrdnji o otkazima u institucijama Srbije na Kosovu zbog politike, Dačić preti zbog 'antisrpskog čina'

Osnovno tužilaštvo u Prištini saopštilo je u utorak da je pet osoba privedeno zbog "narušavanja slobodne volje birača u Gračanici", opštini sa srpskom većinom.

Ova privođenja usledila su nakon što je vršilac dužnosti ministra u Vladi Kosova Nenad Rašić optužio Srpsku listu da vrši "pritisak" i "zastrašuje" njegove pristalice, te pozvao nadležne kosovske institucije da reaguju.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će "svi odgovorni za ovaj antisrpski čin da budu tretirani najstrože u skladu sa zakonima Republike Srbije".

Igor Simić, funkcioner Srpske liste koja deluje uz podršku vlasti Srbije, ocenio je da su privođenja "pokušaj da se napadne srpsko zdravstvo i obrazovanje", kao i da se pomogne Rašiću da dobije glasove na predstojećim izborima.

Kosovsko tužilaštvo je, kako se navodi u saopštenju, reagovalo po službenoj dužnosti nakon medijskih izveštaja o navodima Rašića, koji je lider stranke Za slobodu pravdu i opstanak.

Radio Slobodna Evropa je preneo svedočenja nekoliko osoba koje su ustvrdile da su dobile otkaz jer ne podržavaju Srpsku listu već stranku Nenada Rašića.

Oni su po nekoliko decenija bili zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim institucijama Srbije na Kosovu, koje uglavnom poslednjih godina vode članovi i funkcioneri Srpske liste – vodeće stranke Srba na Kosovu koja deluje uz podršku zvaničnog Beograda.

"Odlukom državnog tužioca, pet osoba, državljana Republike Kosovo srpske nacionalnosti, zadržano je zbog sumnje da su počinili krivično delo 'Povreda slobodnog opredeljenja birača' iz člana 210 Krivičnog zakonika Republike Kosovo", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je tužilaštvo prikupilo izjave i dokaze, na osnovu kojih se sumnja da su privedena lica bila uključena u nezakonite aktivnosti povezane sa gore navedenim krivičnim delom.

U neka rešenja o otkazu, u koja je RSE imao uvid, navodi se da su zaposleni u dužem vremenskom periodu javno iznosila svoje političko opredeljenje, suprotno "interesima za koje se opredeljuje srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, koje živi u institucionalnom sistemu koje ne priznaje Republika Srbija".

Rašić je na sednici Vlade Kosova 14. maja rekao da je oko 20 ljudi koji ga podržavaju dobilo otkaz, te da se u narednom periodu očekuje da još oko 40 osoba dobije rešenje o otkazu samo na teritoriji opštine Gračanica.

Rašić je ustvrdio i kako simpatizere i članove njegove stranke na prelazima sa Srbijom zadržava Bezbednosno-informativna agencija (BIA), uz upite da se izjasne za koga će glasati 7. juna na vanrednim parlamentarnim izborima.

Srpska lista je ove navode demantovala, uz navode da Rašić nema legitimitet, te da pokušava da "opravda" poraz na predstojećim izborima.

Na poslednjim izborima decembra prošle godine Srpska lista je dobila devet od deset poslaničkih mandata rezervisanih za srpsku zajednicu, dok je jedan mandat osvojila stranka Nenada Rašića.

RSE se obratio i Kancelariji za Kosovo Vlade Srbije, Ministarstvu prosvete i Ministarstvu zdravstva sa upitom da li su upoznati sa tvrdnjama o otkazima u srpskim sredinama na Kosovu iz političkih razloga, te da li će preduzeti neke korake. Odgovor nije stigao.

Na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima 7. juna Srpskoj listi će konkurent biti jedino stranka Nenada Rašića, koji je u dva navrata bio ministar za zajednice i povratak u Vladi Aljbina Kurtija (Albin).

Srpska lista tvrdi da je reč o 'nasilnoj integraciji'

Funkcioner Srpske liste Igor Simić je na konferenciji za novinare rekao da su uhapšeni direktori zdravstvenih i obrazovnih institucija "u čemu je najdirektnije učestvovao Nenad Rašić jer je targetirao Srbe".

On je ocenio da se na ovaj način vrši "nasilna integracija" zdravstvenih i obrazovnih institucija.

Ove institucije u srpskim sredinama funkcionišu u sistemu Srbije i gotovo su jedine preostale nakon što su u poslednje dve godine zatvorene sve druge od strane kosovskih vlasti uz obrazloženje da su "paralelne i ilegalne".

Pitanje integracije srpskog zdravstva i obrazovanja na Kosovu pokrenuto je septembra prošle godine, kad je premijer Kurti poručio da dualni sistem nije održiv, te da je potrebna "inkorporacija istih i ujedinjenje".

"Ova današnja hapšenja nemaju nikakve veze sa izborima, ovo je pokušaj da se napadne srpsko zdravstvo i obrazovanje i sa druge strane, ako već govorimo o izborima, da se pomogne Nenadu Rašiću da silom dobije glasove srpskog naroda", rekao je Simić.

On je naveo da “sankcionisani” radnici u srpskim institucijama koji su ostali bez posla imaju pravo na žalbu, te da su direktori “časno obavljali svoje obaveze”.

Simić je dodao da je o hapšenjima obavešten zvanični Beograd, te međunarodna zajednica i da očekuje njihovu reakciju.

Dačić preti odgovornima za 'antisrpski čin'

Dačić je rekao da će svako ko je svojim činjenjem doprineo privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije u centralnom delu Kosova biti gonjen i sankcionisana u skladu sa zakonima Srbije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije odlučno je u nameri da svi odgovorni za ovaj antisrpski čin budu tretirani najstrože u skladu sa zakonima Republike Srbije", izjavio je Dačić.

Nije, međutim, jasno na koje osobe Dačič misli, kao i na koje zakone se poziva, niti koji "antisrpski čin" je u pitanju.