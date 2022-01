Đokovićeva 'greška u proceni' test za srpsku policiju

Ono što je za tenisera Novaka Đokovića "greška u proceni", za zakon u Srbiji je kršenje propisa – prvi teniser sveta priznao je 12. januara da je prekršio izolaciju u Srbiji dok je prošlog meseca bio pozitivan na korona virus.

U objavi na Instagramu, teniser je priznao da je sreo novinara na intervjuu - dva dana nakon što je 16. decembra 2021. bio pozitivan na testu na koronu.

"Iako sam otišao kući posle intervjua da bih se izolovao na neophodan period, kada sada razmislim, to je bila greška i prihvatam da je trebalo da odložim tu obavezu", istakao je Đoković.

Aktivnosti prvog tenisera sveta se ispituju dok vlada Australije razmatra da li da ga deportuje, nekoliko dana pre početka turnira Australian open na kojem bi trebalo da igra.

U Srbiji, gde je izolaciju prekršio dok je bio zaražen korona virusom, to se može tretirati kao krivično delo ili prekršaj. U zavisnosti od težine posledica, određuje se visina kazne – koja može biti novčana, ako je u pitanju prekršaj, ili čak zatvorska ukoliko bi se ocenilo da je reč o krivičnom delu.

Vlasti u Srbiji se nisu oglasile povodom Đokovićevog kršenja izolacije u decembru i da li prvom teniseru sveta prete sankcije zbog toga.

Kako je Đoković prekršio izolaciju?

Šta je Đoković radio polovinom decembra u Beogradu i da li se pridržavao epidemioloških mera, postalo je pitanje za svetske medije dok je su vlasti Australije odlučivale da li da mu odobre vizu kako bi zaigrao na Australian openu, iako nije vakcinisan protiv korona virusa.

Viza mu je odbijena 5. januara prilikom ulaska u Australiju, a nakon nekoliko dana koje je proveo pritvoren u imigracionom hotelu, australijski sud je odlučio da mu odobri vizu 10. januara. U međuvremenu su Đokovićevi zdravstveni podaci postali dostupni javnosti.

Đoković je 16. decembra 2021. bio pozitivan na COVID-19, kako se vidi u rezultatima testa kojeg su Đokovićevi advokati dostavili australijskim vlastima. Međutim, nakon toga je viđen na javnim događajima u Srbiji - iako je bio u obavezi da bude u kućnoj izolaciji.

"Želim da naglasim da sam se izuzetno trudio da se postaram za bezbednost svih, kao i da se pridržavam testiranja", reči su Đokovića u saopštenju na društvenim mrežama.

Đoković je naveo da je 14. decembra bio na košarkaškoj utakmici u Beogradu, nakon koje su se pojavile informacije da su brojni prisutni dobili korona virus.

Teniser je dodao da je, iako nije imao simptome, 16. decembra uradio brzi antigenski test koji je bio negativan, ali da je zbog opreza istog dana uradio i PCR test.

Na rezultatu PCR testa, izdatog od strane Instituta za javno zdravlje Srbije "Batut", vidi se da je Đoković test na korona virus uradio 16. decembra u 13.05 časova.

Na istom dokumentu, koji je dostavljen australijskim vlastima, navodi da je datum izdavanja pozitivnog rezultata na korona virus 16. decembar u 20.19 časova.

Kako su izvestili mediji, Đoković je 16. decembra prisustvovao bez maske na ceremoniji državne Pošte Srbije, a bio je i na panel diskusiji u "Novak" tenis centru.

Đoković je potvrdio da je i sledećeg dana, 17. decembra, prisustvovao javnom događaju - uručivao je teniske pehare deci u Beogradu. Rekao je i da do kraja tog događaja nije znao da je pozitivan na korona virus. On je naveo i da je 17. decembra uradio brzi antigenski test, koji je bio negativan.

"Nisam imao simptome, osećao sam se dobro i nisam dobio obaveštenje o pozitivnom PCR testu do kraja tog dešavanja (dodele pehara)", naveo je Đoković.

Iz "Batuta" za Radio Slobodna Evropa (RSE) nije odgovoreno kada je Đokoviću stiglo obaveštenje da je pozitivan na korona virus.

U saopštenju Đokovića se navodi i da je teniser 18. decembra bio u svom teniskom centru u Beogradu kako bi dao intervju za časopis "L’ekip" i slikao se za taj magazin. Sve ostale događaje, kako je naveo, teniser je otkazao.

"Osetio sam obavezu da odradim intervju za L’ekip jer nisam želeo da izneverim novinara, ali sam se postarao da držim propisanu distancu i nosio sam masku sve vreme, osim kada su me slikali. Iako sam otišao kući posle intervjua da bih se izolovao na neophodan period, kada sada razmislim, to je bila greška i prihvatam da je trebalo da odložim tu obavezu", istakao je Đoković.

Kako se vidi u dokumentima dostavljenim australijskim vlastima, Đoković je 22. decembra na PCR testiranju bio negativan na korona virus.

Premijerka tražila dodatno pojašnjenje

Upitana o Đokovićevom prisustvu na događaju Teniskog saveza Beograda 17. decembra, dan nakon što je testiran pozitivno na korona virus, premijerka Srbije Ana Brnabić je rekla da bi Đoković "očigledno prekršio pravila" da je znao za rezultat testa pre nego što je učestvovao na događaju.

"Međutim, potrebno je dodatno pojašnjenje. Ne znam kada je dobio nalaz testa, kada ga je pročitao", zaključila je Brnabić 11. januara.

Šta kaže zakon?

Ponašanje građana regulisano je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Uredbom Vlade Srbije o merama za suzbijanje i sprečavanje bolesti COVID-19.

Prema propisima, građani kod kojih je testom potvrđen korona virus, ali nemaju simptome bolesti ili imaju blage oblike zaraze koji ne zahtevaju smeštanje u bolnicu, dužni su da borave 14 dana u kućnoj izolaciji pod nadzorom lekara.

Ukoliko zaražena osoba nema simptome bolesti nakon 14 dana, ne radi se kontrolni test na korona virus, već joj se prekida izolacija.

Kontrolu izolacije vrši policija, na osnovu podataka koje im dostavljaju ustanove koja vrše testiranje na COVID-19. To znači da su ustanove dužne da policiji dostave podatke o pozitivnim slučajevima na korona virus, kako bi moglo da se prati njihovo kretanje.

Ukoliko bi policija utvrdila da zaraženi ne poštuje mere, dužna je da ga sprovede u kućnu izolaciju i da o kršenju mere obavesti sanitarnu inspekciju koja slučaj šalje pred sud.

Bliski kontakti zaraženih osoba dužni su da borave u kućnom karantinu deset dana. Do 6. januara 2022. godine karantin za kontakte zaraženih je trajao 14 dana. Da li kontakti poštuju meru proverava sanitarna inspekcija.

Nepostupanje građana po propisanim merama, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti tretira kao prekršaj. Za kršenje izolacije predviđena je novčana kazna od 50 do 150 hiljada dinara (od 425 do 1.280 evra).

Stroža mera je propisana Krivičnim zakonikom Srbije - nepostupanje po propisima za vreme epidemije taj zakon tretira kao krivično delo za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor do tri godine. Trogodišnja zatvorska kazna, prema istom zakonu, propisana je za prenošenje bolesti usled nepoštovanja mera.

Da bi se nepostupanje po epdemijskim propisima tretiralo kao krivično delo, bilo bi potrebno da se dokaže posledica – odnosno, da je zbog nečijeg kršenja izolacije neko zaražen korona virusom i da je trpeo štetu po zdravlje.

Da li su nadležni proveravali Đokovića?

Nije poznato da li su nadležne službe u Srbiji kontrolisale Novaka Đokovića i njemu bliske kontakte u periodu kad je, kako se navodi u testovima koje je dostavio australijskim službama, bio zaražen koronom.

Na upit RSE nije odgovoreno iz policije i Ministarstva zdravlja Srbije u čijoj je nadležnosti sanitarna inspekcija.

"Batut" nije odgovorio kad je Đoković obavešten o pozitivnom PCR testu, kao ni da li je policija obaveštena o pozitivnom rezultatu testa, kako bi mogla da kontroliše zaraženog. Nije odgovoreno ni kako je Đoković 22. decembra, šest dana nakon što mu je potvrđen COVID-19, ponovo uradio PCR test.

RSE u propisima nije pronašao mogućnost da zaraženi korona virusom pre 14 dana prekine izolaciju, ukoliko o svom trošku uradi PCR test na korona virus i pokaže se da je negativan.

Šta o Đokovićevom slučaju kažu građani?

"Mislim da ne treba da se postupa prema njemu (Đokoviću) drugačije nego prema drugim ljudima", komentar je Miloša Stankovića iz Beograda za Radio Slobodna Evropa.

"Ako bismo kaznili recimo mene, isto tako treba i njega. I to je to", rekao je on.

Sa druge strane, Miodrag Ćulum je na strani Đokovića - misli da treba kazniti australijske vlasti "što se tako odnose prema jednom vrhunskom sportisti, velikom čoveku, koji je osvojio sve što se može osvojiti".

Mirjana Zubić "ne veruje da je Đoković to namerno uradio", a Ratko Mićanović je mišljenja da teniser "ipak nije napravio tako veliku grešku".

"A s obzirom da je to neko zbog koga noćima ne spavamo, ne znam, možda bih mu i oprostio", rekao je on.

Jelena Jovanović iz Beograda je rekla da svako treba da snosi posledice za stvari koje nisu ispravne "bez obzira što je on svetski broj jedan".

"Generalno u državi se mnogo se gleda kroz prste za neke stvari. Ali ja smatram da on sigurno nije imao lošu nameru i da sve to što je preživeo to zaista nije pravedno prema jednom čoveku pre svega, a da ne pričam prema jednom vrhunskom sportisti", rekla je ona.

Za Zonu Mrkalj je mogućnost Đokovićeve kazne "otvoreno pitanje".

Stroge kazne na početku pandemije

Na početku pandemije korona virusa u Srbiji, država je uvela vanredno stanje koje je trajalo od 15. marta do 6. maja 2020. godine. Tada su na snazi bile stroge mere, kako bi se sprečilo širenje virusa.

U prvim nedeljama vanrednog stanja, prema pisanju medija, u pritvorima u Vršcu, Požarevcu i Pirotu bilo je više od 140 građana koji su prekršili samoizolaciju. Uglavnom se radilo o građanima koji su u Srbiju stizali iz inostranstva. Prema tada važećem propisu, oni su morali biti u samoizolaciji određeni period – od 14 do 28 dana, u zavisnosti od toga iz koje države su došli u Srbiju.

Prva onlajn suđenja onima koji su prekršili meru samoizolacije i prve zatvorske kazne izrečene su dve nedelje nakon uvođenja vanrednog stanja - 27. marta 2020.

Tog dana je osnovni sud u Dimitrovgradu jednoj osobi izrekao kaznu od tri godine zatvora, dok je Osnovni sud u Požarevcu dva lica osudio na po dve i dve i po godine zatvora.

Početkom aprila 2020. godine, Osnovni sud u Zrenjaninu izrekao je blaže kazne – jednu novčanu od 80.000 dinara i tri uslovne kazne.

U aprilu 2020. godine je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić ostavio mogućnost da, po ukidanju vanrednog stanja, dođe do amnestije za pojedina krivična dela.

Javnost je uzburkao slučaj devojke Jovane Popović iz Kikinde, koja je provela dvadeset dana u zatvoru u Požarevcu zbog navodnog kršenja izolacije po povratku iz Crne Gore. Popović je tvrdila da nije bila obaveštena da mora u izolaciju. Pod pritiskom javnosti, ona je 13. aprila 2020. puštena da se brani sa slobode, a njeno puštanje u peticiji je zatražilo više od 12.000 građana.

List Danas je u avgustu 2020. godine izvestio da je tokom vanrednog stanja održano više od 130 suđenja zbog kršenja mera izolacije, a da je sudska praksa bila različita - od izrečenog zatvora, preko kućnog zatvora, do novčanih kazni.

Radilo se o prvostepenim presudama. Radiju Slobodna Evropa nije poznato da li su kazne postale pravosnažne i šta se dalje dogodilo sa postupcima.

Kako se dalje tokom pandemije tretiralo kršenje izolacije na nivou Srbije, RSE nema sveobuhvatnih podataka. Primera radi, Portal Južne vesti je izvestio da su za prva tri meseca 2021. godine u Nišu, na jugu zemlje, bile svega četiri prekršajne prijave za kršenje izolacije koje su prosleđene sudiji za prekšaje.