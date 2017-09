Nova borba za medijske slobode u Srbiji

U četvrtak više medija, novinarskih asocijacija, novinara i organizacija civilnog društva pokrenuće akciju protiv gušenja medijskih sloboda u Srbiji. Po najavama organizatora, učesnici akcije će u podne zamračiti ekrane ili tokom tog dana obeležiti svoja štampana izdanja crnim znakom koji simbolizuje medijski mrak. O situaciji u sferi medija govorilo se na tribini u Novom Sadu.

Poslednji primeri lošeg stanja u medijskoj sferi su napadi na istraživačku mrežu KRIK kao i gašenje Vranjskih novina, zbog čega je prvi čovek te redakcije, Vukašin Obradović stupio u štrajk glađu.

Nezavisno udruženje novinara Srbije je među onima koji su se pridružili neformalnoj koaliciji za borbu protiv "medijskog mraka". Predsednik te organizacije Slaviša Lekić kaže da je ova akcija samo početak.

„Krik Vukašina Obradovića, taj gest očajnog čoveka je na neki način simbol jedne nove borbe za opstanak medija i medijske slobode. Koalicija koja je pokrenula ovu prvu akciju je neformalna, a do kraja nedelje ćemo definisati i neke nove akcije. Ovoj inicijativi mogu da se pridruže i pojedinci“, rekao je on.

Novinarka Vesna Mališić naglašava da je neophodno otvoriti dijalog unutar novinarskih krugova o stanju profesije.

„Zašto smo mi danas u ovakvoj situaciji, zašto smo doneli tako dobre zakone koje niko ne poštuje, zašto smo prošli privatizaciju i upali u ruke vlasnike koji su napravili dilove sa političkim partijama, zašto smo pristali na programsko finansiranje a onda smo dozvolili da političke garniture dele pare po partijskoj podršci? Ima mnogo pitanja na koja moramo naći odgovore. Moramo otvoriti jedan dijalog unutar profesije“, rekla je ona.

Na našu opasku da je za dijalog neophodna i druga strana, odnosno i oni mediji koji najviše krše etičke standarde novinarstva, ona kaže:

„Ja mislim da smo mi sada jako polarizovani, da se društvo podelilo i navodite sada medije koji se zapravo ne bave novinarstvom već političkom propagandom. Ali ja svakako mislim da na debati moramo da insistiramo“, istakla je ona.

Publicista Teofil Pančić naglašava da je gašenje Vranjskih istovremeno pokazatelj stanja u celokupnom društvu.

„Ovo što danas živimo kao nekakvu medijsku scenu je odraz stanja u društvu, ova scena zapravo nikad nije bila gora. Bilo je vremena jače fizičke brutalnosti, bilo je rata, ali nije bilo vremena toliko jada i poniženja i beznađa u ovoj profesiji i oko nje“, ističe on.

Na pitanje zašto građani ne brane slobodu medija, Daško Milinović, radijski voditelj i aktivista kaže da je deo građanstva postao nezainteresovan.

„Ljudi su dugo kuvani. Nisu ubačeni u vrelu vodu kao što to vidimo na primer kod zapadnih zajednica jer oni imaju tradiciju da branedemokratske vrednosti. Mi ovde smo prošli kroz svašta i ljudi u glavi imaju rečenicu da nije gore nego devedesetih, to im je kao rezervoar iz kog zahvataju strpljenje“, smatra on.

Na tribini posvećenoj lošoj medijskoj situaciji u Srbiji govorilo se i o monitoringu Biroa za društvena istraživanja – BIRODI. Prema tom istraživanju u informativnim emisijama na Radio-televiziji Srbije, kao i na Pinku, od sredine jula do sredine avgusta, od političara najviše prostora dobio je prvi čovek Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić. Prema tom istraživanju koje će u utorak biti predstavljeno, o Vučiću se govorilo mahom pozitivno ili neutralno, bez negativnih primedbi ili kritike.