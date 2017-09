Vukašin Obradović, osnivač 'Vranjskih' stupio u štrajk glađu

Osnivač ugašenih novina "Vranjskih" i nekadašnji predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović saopštio je danas da je počeo štrajk glađu jer želi da skrenu pažnju novinara i javnosti na, kako je naveo, sav besmisao borbe za slobodu medija koju vodi u poslednjih tridesetak godina.

"Ne želim da budem patetičan, ali ovo jeste potez očajnika koji ne vidi drugi način da završi svoju novinarsku karijeru a da, u isto vreme, zadrži makar minimum ličnog poštovanja i dostojanstva neophodnog da bih se osećao kao čovek, kao ljudsko biće", naveo je Obradović u saopštenju sa imejl adrese "Vranjskih", dan nakon što je saopšteno da posle više od dve decenije te novine prestaju da postoje.



Obradović je dodao da novinarstvo i "Vranjske" ne može da odvoji od ostatka svog života i da ne želi da se okrene na drugu stranu i tako zgazi po onome za šta se sve vreme borio, pokušavajući da pomeri granice slobode i demokratije u Vranju i Srbiji.



"Nisam, na žalost, imao mnogo upeha u tome. Ni vi ni ja. I vreme je da se suočimo sa tom činjenicom. Nemam ni iluzija da će ovaj moj čin promeniti bilo šta u ovoj nesrećnoj zemlji ogrezloj u nepoštenju, amoralnosti, intelektualnoj i profesionalnoj prostituciji. Ne želim ni da izigravam heroja jer to i nisam, pre svega, jer se užasno plašim za budućnost moje, ali i vaše dece. Ali, još je veća bojazan da nikako ne mogu da im pomognem. Ne tražim ničiju ni pomoć ni podršku. Čak ću takve ponude smatrati licemernim. Jer, onda kada je to bilo smisleno, nailazio sam na zatvorena vrata", rekao je Obradović, prenosi Beta.



On je dodao da je to samo postupak očajnog čoveka, novinara, oca i supruga, koji je nemoćan da se suoči sa realnošću na koju se polako svi navikavaju.



"Upravo iz straha da i sam ne potonom u tu besmislenu svakodnevicu i izgubim ono što mi je jedino ostalo – ljudsko i profesionalno dostojanstvo – odlučio sam se na ovaj korak", dodao je Obradović.



Osnivač "Vranjskih" je dodao da nema i neće imati bilo šta da pojašnjava ili dodaje na tu temu i zamolio javnost da poštuje njegovu odluku.