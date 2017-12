Za koga maršira Dodikov počasni vod?

Prkoseći odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i upozorenjima međunarodne zajednice, predsjednik bh. entiteta Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će i ovaj 9. januar - Dan Republike Srpske, inače neustavan praznik, biti svečano obilježen.

Najavaljeno je postrojavanje posebnog voda policije Republike Srpske, umjesto Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zbog čijeg je učešće u obilježavanju 9. januara došlo do polemika u javnosti.

Kakva je namjera formiranja počasnog voda MUP-a RS-a, pitanje je koje zanima bosanskohercegovačku javnost.

Počasni vod Ministarstva unutrašnjih poslava Republike Srpske nova je posebna jedinica, koju čini 50 mladih policajaca.

„Ove godine će za 9. januar biti održan svečani defile. Više od 500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kroz nekih desetak ešalona koji će biti učesnici defilea. Sada smo odabrali 50 ljudi, mladih policajaca. Oni će biti ta svečana jedinica koja će predavati raport i nositi zastavu na svečanom defileu“, rekao je na konferenciji za novinare ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač.

Novi počasni vod policije posebno je pohvalio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je u medijima objasnio da će 9. januara biti održana svečana akademija, te postrojavanje veterana, sve u cilju pokazivanja šta Republika Srpska ima.

Želja mu je, rekao je Dodik, da narod shvati da je RS spremna i da se brani. Oružane snage BiH ove godine Dodiku nisu potrebne, jer ih i ne doživljava kao svoje.

Ali, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pozvao je Dodika da promjeni odluku u vezi postrojavanja Oružanih snaga BiH, tokom obilježavanja Dana RS-a.

„Pozivam predsjednik Republike Srpske da i pripadnicima Trećeg Republika Srpska puka, jedinog puka koji nosi grb Nemanjića i baštini tradiciju Vojske Republike Srpske, omogući da, kao i svi drugi, učestvuju na obilježavanju 9. januara", rekao je Ivanić novinarima tokom posjete Bijeljini.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio je odredbe Zakona o praznicima RS-a prema kojima se 9. januar proslavlja kao Dan RS-a jer diskriminiše građane tog bh. entiteta koji nisu Srbi. Taj dan obilježavala se i krsna slava RS-a – Sveti Stefan. Organizovan je i referendum u RS-u, na kojem su se građani izjasnili da podržavaju da se 9. januar i dalje obilježava kao Dan RS-a. Ustavni sud BiH osporio je i referendum.

Jasan je stav i Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (OHR-a).

“Ustavni sud BiH je razmotrio usklađenost 9. januara kao Dana RS sa Ustavom BiH i utvrdio da je on neustavan. Odluke Ustavnog suda BiH su konačne i obvezujuće, i moraju se poštovati. Želimo ponoviti raniji stav da OHR nema ništa protiv toga da Republika Srpska ima svoj dan, ali Dan RS-a treba biti predviđen u skladu sa pravnim okvirom i uz poštivanje vladavine prava. Pozivamo političare da pokažu odgovornost i uzdrže se od negativne retorike ili postupaka koji mogu pogoršati situaciju i odvući pažnju sa neophodnih reformi”, izjavio je Mario Brkić, portparol OHR-a.

Nepoštivanje odluka Ustavnog suda trebalo biti krivično gonjeno, kaže za RSE Safet Softić, član Predsjedništva Stranke demokratske akcije (SDA).

„Nije više iznenađenje ovo što gospodin Dodik radi kada je u pitanju nepoštivanje odluka Ustavnog suda, kada su u pitanju prejake izjave koje se tiču statusa Bosne i Hercegovine. Nas to više ne iznenađuje! Međutim, iznenađuje činjenica što gospodin Dodik, i pored toga što je neizvršavanje odluka Ustavnog suda krivično djelo i dalje istrajava na tome“, smatra Softić.

Retoriika, ali i proslava 9. januara u službi su preizborne kampanje, mišljenje je Miodraga Živanovića, profesora na banjalučkom Univerzitetu.

„Ove sporne manifestacije poput postrojavanja ovakvih ili onakvih oružanih snaga, poput jedne, da kažem, skrivene najave da bi moglo doći čak i do sukoba, jednostavno pokazuju da naši političari, u ovom slučaju iz Republike Srpske, nemaju nikakavu ideju, nikakvu viziju šta bi trebali ne samo govoriti, nego šta bi trebali raditi. To će nam se ponavljati sve do narednih izbora“, kaže Živanović.

Sličnog mišljenja je Dragan Bursać, novinar i kolumnista portala Buka i Al Jazeera Balkans.

„To je oficijelni početak izborne kampanje. Godina 2018. je izborna i sve što se dešava svaki sat, svaki datum, Milorad Dodik će iskorititi da podgrije nacionalnu tenziju, naravno u svrhu dobijanja glasova. To nije ni pametno ni poželjno, ali ne osvrće se pretjerano Milorad Dodik na neku poželjnost i na pamet. Bitno je da u toj retorici ima tih ljutih papričica, poput toga da će se RS braniti, kao da će neko napasti Republiku Srpsku“, kaže za RSE Dragan Bursać.

Prošle godine, proslava Dana RS-a održana je uprkos osporavanju Ustavnog suda BiH i međunarodne zajednice. Srpski zvaničnici pozivali su se na izmjene Zakona o praznicima, koje je donijela Narodna Skupština RS-a. Tim izmjenama 9. januar se obilježava i praznuje kao sekularni praznik i nema obavezujući karakter. Ali, prošli 9. januar bio je neradni dan u tom enitetu, a njegovo obilježavanje počelo je crkvenim obredom koga je predvodio patrijarh srpski Irinej.