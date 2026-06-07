Da li je Kina Vučićeva slamka spasa?

Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto je Kini potrebna Srbija. Sagovornici su bili Vuk Vuksanović, predavač iz oblasti spoljne politike i velike strategije na Odeljenju za ratne studije King’s Collegea u Londonu, i Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove iz Beograda.

Bilo je reči o tome da li su raskošni doček koji je Peking priredio Aleksandru Vučiću prilikom njegove nedavne posete Kini i najviši orden kojim ga je odlikovao kineski predsednik Si Đinping potvrda da je Srbija evropska zemlja koja posle Rusije ima najbliže odnose sa Kinom, šta znači zajednička budućnost Kine i Srbije koja je promovisana prilikom te posete i da li Srbija pored ekonomskog za Kinu ima i geostrateški značaj.

Razgovaralo se i o tome da li je Kina zainteresovana za Srbiji i zbog sličnosti autoritarnog modela vladanja koji je karakterističan za obe zemlje, da li rukovodstvo Srbije računa da će Kina kao velika sila u usponu biti zaštitnik Srbije, da li predsednik Vučić, čija je pozicija poslednjih godinu i po dana znatno uzdrmana protestima studenata i građana, vidi slamku spasa u snažnoj podršci Pekinga i velikim kineskim investicijama koje su najavljene tokom njegove posete Kini, kao i o tome da li bi nakon eventualnog Vučićevog pada Kina nastavila saradnju sa novim vlastima u Srbiji.

Omer Karabeg: Da li je Srbija nakon Rusije evropska zemlja sa kojom je Kina uspostavila najbliže odnose?

Vuk Vuksanović: Rusija svakako predstavlja veoma bitnog saveznika za Kinu, a ne može se reći ni da je Srbija važnija za Kinu od Nemačke, Francuske i drugih velikih zemlje Evropske unije. Ali svakako je veoma zanimljivo da jedna mala zemlja, kao što je Srbija, privlači toliku pažnju Kine i njene tolike investicije.

I mogu da vam kažem da je na osnovu onoga što čujem od Kineza sa kojima komuniciram Srbija zaista prisutna u medijskom i javnom diskursu u Kini. Oni kažu da je Srbija zemlja sa kojom Kina ima veoma dobre odnose i koja se često spominje u kineskom medijskom prostoru. Znači, nije baš sve samo hiperbolična propaganda vladajuće garniture u Srbiji.

Prozor u Evropu

Igor Novaković: Kineska saradnja sa Srbijom počela je kao probni balon za ono što će postati inicijativa Pojas i put. Dobar deo onoga što je Kina radila u Srbiji bilo je neka vrsta izložbe za druga tržišta. Recimo, most između Zemuna i Borče, koji je izgradila Kina, bio je preporuka da jedna od kineskih kompanija dobije tender za izgradnju mosta na Pelješcu koji je finansiran iz evropskih fondova. Kina gleda na Srbiju kao na njen prozor u Evropu gde može da demonstrira svoje proizvode i tehnologiju.

Sa druge strane, Srbija je sprema da podrži kineske međunarodne inicijative što Pekingu svakako odgovara. Naravno, to sigurno ne znači da je Srbija za Kinu najbitnija zemlja u Evropi, ona je samo koristan partner manjeg formata koji je istovremeno i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. U tom kontekstu Kina je zainteresovana za Srbiju, ali svakako u skladu sa svojim principima i interesima.

Omer Karabeg: Da li je važnost Srbije za Kinu potvrdila i nedavna poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Pekingu? Predsednik Srbije je stigao u Kinu odmah nakon Trumpa i Putina. Da li to nešto govori?

Vuk Vuksanović: To svakako ima simbolički značaj iako ne mora nužno da znači da je to namerno urađeno. Naravno da je vladajuća koaliciju u Beogradu, u trenutku kada se suočava sa protestima, to iskoristila da kaže da je to pokazatelj abnormalnog poverenja i poštovanja koje predsednik jedne male države uživa kod ključne sile u usponu. Ali mnogo je veća važnost svega toga za Kinu.

Ona se predstavlja ne samo kao sila kojoj na noge dolaze i ruski i američki predsednik, nego i kao snaga koja je u stanju da komunicira sa svim akterima na međunarodnoj sceni bez obzira da li se radi o velikim silama kao što su SAD i Rusija ili o maloj dalekoj evropskoj zemlji kao što je Srbija. Kina se tako promoviše kao akter koji ima pragmatične i produktivne odnose sa svima u međunarodnoj areni bez obzira da li su male ili velike države.

Omer Karabeg: Predsednik Vučić je prilikom posete Kini odlikovan Ordenom prijateljstva, najvišim državnim odlikovanjem za strane državljane, koje je do sada dobilo samo 12 lidera među njima i ruski predsednik Putin, a kineski predsednik Si Đinping lično je uručio to odlikovanje Vučiću. Da li ta činjenica posebno izdvaja Vučića i Srbiju?

Igor Novaković: U nekom smislu da i ukazuje na bliskost odnosa. Srbija, kao što sam već rekao, podržava kineske međunarodne inicijative kao što je, recimo, Globalna bezbednosna inicijativa i nije se usaglašavala sa kritikama Evropske unije kad je u pitanju kršenje ljudskih prava u Kini.

Pragmatična Kina

Omer Karabeg: Do sada se smatralo da Kinezi prave fabrike u Srbiji da bi imali otvorena vrata prema evropskom tržištu kad Srbija uđe u Evropsku uniju, ali sada je jasno da nema ništa od ulaska Srbije u Evropsku uniju. Međutim, i pored toga Kina je spremna da još više ulaže u privredu Srbije iz koje se povlači zapadni kapital. Da li je reč o geopolitičkom interesu i na koji način Srbija može da geopolitički bude važna Kini?

Vuk Vuksanović: Uvek je postojala geopolitička komponenta u kineskom angažmanu i prema Srbiji i prema širem regionu. Za njenu rastuću privredu dobro dođu sirovine poput bakra ili čelika, koje je obezbedila u Srbiji, kao i mogućnost plasiranja proizvoda njihovih fabrika u Srbiji na evropsko tržište. Osim toga, ulaskom u ključne industrijske sektore Kina jača svoj uticaj u partnerskim evropskim zemljama.

Kad reč o odnosu prema Zapadnom Balkanu, postoji značajna razlika u tome kako deluju Kina i Rusija. Dok Rusija nastoji da Zapadni Balkan bude daleko od članstva u Evropskoj uniji, Kini odgovara da uđe u Evropu i svoje prisustvo na Zapadnom Balkanu vidi kao benefit zbog njegove geografske blizine Evropskoj uniji.

Specijal RSE: Kina na Balkanu

Njihova je filozofija - ako bi Srbija i zemlje Zapadnog Balkana ušle u evropski klub, to bi za njih bilo korisno, a ako ne uđu, ne bi imali mnogo štete. U svakom slučaju, Kina u sve to ulazi sa jasnom računicom.

Igor Novaković: Jedan od pravaca kineske inicijative Pojas i put, čiji je cilj prodor u Evropu, ide preko teritorije Srbije. Kreće iz Grčke, preko Severne Makedonije i Srbije, i završava u Mađarskoj.

U tom kontekstu, Srbija je veoma bitna i ona je, dok je na vlasti u Mađarskoj bio Viktor Orban, zajedno sa Mađarskom činila prokinesku osovinu u ovom delu Evrope.

Omer Karabeg: Ali to je padom Orbana propalo.

Igor Novaković: Nemojmo biti naivni. I nova mađarska vlast sigurno će zadržati određeni nivo prijateljskih odnosa sa Kinom jer Mađarska ima više kineskih investicija, nego Srbija.

Pompezne fraze

Omer Karabeg: Si Đinping i Vučić su potpisali izjavu o zajednici Kine i Srbije koja će imati zajedničku budućnost. Šta praktično znači zajednička budućnost Kine i Srbije?

Vuk Vuksanović: Ne mogu da kažem da iza toga postoji neka preterana dubina. Postojala je i zajednička izjava o strateškom partnerstvu između Beograda i Pekinga u vreme kada je dvojac Tadić-Jeremić vodio spoljnu politiku Beograda, ali od toga nije bilo ništa sve dok kineska strana nije pokrenula projekt Pojas i put.

Priča o zajedničkoj budućnosti je više retorička potvrda da Beograd i Peking žele da istraju na trenutnom partnerstvu. Ali koliko će dugo ono opstati? Ja već nekoliko godina tvrdim da Beograd ne bazira svoju politiku prema Pekingu na osnovu toga šta o njoj misli Brisel ili neka od evropskih prestonica, nego šta misli Vašington.

Nakon što je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social podelio intervju koji je Vučić dao za američki portal Breitbar news, postoji mogućnost da Trumpova administracija otvori kanal komunikacije prema Beogradu, ali to podrazumeva da će se Beograd naći između američkog čekića i kineskog nakovnja. Uostalom, za sve male države, uključujući i Srbiju, sada je ključni izazov kako se pozicionirati u jeku američko-kineskog rivaliteta.

Omer Karabeg: Prilikom susreta sa Vučićem Si Đinping je izjavio da će strateško prijateljstvo Kine i Srbije dostići nove visine. Da li je to kurtoazna fraza ili iza toga stoje neki novi zajednički projekti?

Igor Novaković: Ne vidim neki dramatični napredak u odnosu Kine prema Srbiji iako su ga mnogi očekivali. U određenim krugovima u Beogradu kružile su glasine da će doći do nekog novog spektakularnog zajma ili do novih velikih projekata. Ovo što je najavljeno svakako je značajno, ali ne vidim da je to neko veliko odstupanje od dosadašnjeg trenda.

Tako da nisam siguran u neke nove visine. Ja bih to pre svega okarakterisao kao tipičan rečnik kineske diplomatije koji obiluje pompeznim frazama koje u praksi ne znače mnogo.

Omer Karabeg: Kako gledate na činjenicu da jača saradnja između Komunističke partije Kine i Srpske napredne stranke. Nije reč samo o državnim odnosima.

Vuk Vuksanović: Što se tiče saradnje Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine, verujem da ta inicijativa više dolazi od stane SNS-a nego od Kineza. Kina ima pristup koji je državocentričan. Oni se uvek fokusiraju na onoga ko u partnerskoj državi ima vlast. Ako ponekad i komuniciraju sa opozicijom, to se radi sporadično, diskretno, na način da se ne gura prst u oko vladajućoj strukturi.

Ali uveren sam da će Kinezi veoma brzo uspostaviti kontakt sa bilo kojom strukturom koja bude naslednik vladajuće koalicije. Jer oni su velike pragmate. Najčešće se trude da se ne mešaju u unutrašnje stvari partnerskih država, već samo gledaju da obezbede svoj interes. Verujem da će Kinezi onog trenutka kada dođe do promene vlasti u Beogradu biti veoma pragmatični i uspostaviti komunikaciju sa novom vladom. A verujem da će čak i Moskva slično postupiti.

Moćan džoker

Omer Karabeg: Šta snažna podrška Kine Srbiji i njemu lično znači za Aleksandra Vučića čija je pozicija znatno uzdrmana protestima studenata i građana koji traju evo već godinu i po dana? Da li je to za njega neka vrsta slamke spasa i da li će ta podrška i pre svega najavljena kineska ulaganja u srpsku privredu pomoći Vučiću da sačuva vlast?

Igor Novaković: Vladajuća elita i predsednik Vučić iskoristili su ovu posetu da svom biračkom telu emituju poruku o tome kako zahvaljujući njima Srbija profitira u međunarodnim odnosima.

Kina se prikazuje kao jedan od stubova svetskog poretka na koji se Srbija u ovom globalnom nevremenu vrlo uspešno oslanja. Ove poruke su bitne za one koji podržavaju vlast, ali nisam siguran da mogu da dramatično promene stav onih koji ne podržavaju režim.

Vuk Vuksanović: U Srbiji se već dosta dugo spoljna politika koristi kao instrument unutrašnje političke promocije. To je počelo još u vreme vlade Demokratske stranke, ali otkako je SNS došao na vlast spoljna politika se redovno koristi za unutrašnju promociju. U tom smislu Kina je proteklih osam do devet godina bila i te kako moćan džoker unutrašnje političke promocije.

Setimo se samo kako su tokom pandemije zgrade u Beogradu bile osvetljene u bojama kineske zastave. Otkako se nakon pada novosadske nadstrešnice vlast oseća ugroženom zbog studentskih i građanskih protesta, diplomatija se veoma često koristi kao pokušaj da se vladajuća koalicija na neki način oporavi.

S obzirom na probleme koje Beograd ima bilo sa Evropskom unijom, bilo sa Sjedinjenim Američkim Državama, bilo sa Moskvom, Kina se nameće kao partner koji ne izaziva drame i tenzije jer se ponaša kao pragmatična sila koja ne pokušava da promeni bilo šta unutar same Srbije.

U odnosu na druge partnere u međunarodnoj areni Kina je za vladajuću koaliciju u Srbiji prilično bezbedan partner koji se može iskoristiti za unutrašnju promociju.

Autoritarni režimi

Omer Karabeg: Da li je Kina naklonjena Srbiji i zbog Vučićevog autoritarnog modela vlasti koji je sličan kineskom - glavne odluke i u jednoj i u drugoj zemlji donosi samo jedan čovek? To su slični modeli.

Igor Novaković: To sigurno olakšava komunikaciju između dve političke elite. Ali Kina bez problema funkcioniše i sa zemljama koje su demokratske. Kinezi se prilagođavaju lokalnim okolnostima i u suštini od partnerske zemlje zavisi kako će ti odnosi biti formatirani. Naravno da Kina ima svoje pragove i limite, ali unutar njih postoji veliki prostor i za prilagođavanje.

Vuk Vuksanović: Ne bih odnos između Kine i Srbije sveo na logiku kompatibilnosti političkih režima jer se Kina prilagođava partnerima. Dokle god postoji otvorenost za saradnju Kinezi će to da prigrle. Osim toga, ni svi autoritarni režimi nisu isti. Kineski sistem je mnogo kompetentniji i mnogo više baziran na meritokratiji od vladajućeg sistema u Srbiji.

Kina je izvela jednu od najimpresivnijih socioekonomskih transformacija u istoriji i pozicionirala se kao potencijalno vodeća ekonomija i vodeća sila, a vladajući sistem u Srbiji nema baš mnogo stvari kojima bi mogao da se pohvali.

Kina i Kosovo

Omer Karabeg: Može li Vučić da računa da će Kina kao velika sila biti zaštitnik Srbije?

Vuk Vuksanović: Vladajuća koalicija u Beogradu bi sigurno volela da joj Kina bude veći zaštitnik u kosovskom sporu. Iako je Rusija proteklih 20 godina podržavala Srbiju u tom sporu, Beograd vidi i da Moskva koristi kosovski presedan da bi opravdala nametanje teritorijalnih promena u Ukrajini i Gruziji.

Vlastima u Beogradu bi mnogo više odgovaralo da Kina, koja ne nema bagaž poput ukrajinskog koji ima Rusija, preuzme tu ulogu. To je, međutim, malo verovatno. Prvo što je Kina do sada istočnoevropske probleme prepuštala Rusiji, a drugo što Kina ne želi da se meša u sporove i sukobe koji direktno ne zadiru u njene strateške interese. Za nju je Kosovo daleki spor na evropskom tlu.

Igor Novaković: Kina će podržati interese Beograda u Ujedinjenim nacijama i drugim globalnim organizacijama. A što se tiče direktnije involviranosti, to smo videli samo jednom kada je tokom pandemije COVID-a 19 predsednik Srbije uputio Kini javnu molbu za pomoć, a Kinezi su promptno reagovali šaljući vakcine.

Mislim da su to uradili pre svega zato što je to pomoglo širenju slike o Kini kao odgovornoj državi i da bi se neutralisala slika koja je stvorena činjenicom da se virus pojavio u Vuhanu i da se odatle prošio najverovatnije zbog neodgovornosti kineskih zvaničnika.

U svakom slučaju, Kina se do sada nije značajnije mešala u lokalna pitanje u ovom delu Evrope. Jedini slučaj kada se Kina direktnije umešala bio je izbor Christiana Schmidta za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kada se Kina u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija pridružila Rusiji i bila protiv njegovog izbora. Inače, uglavnom je bila uzdržana kada je reč o spornim pitanjima na Zapadnom Balkanu.

Ako se vlast promeni...

Omer Karabeg: U zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije - koliko je Kini potrebna Srbija?

Vuk Vuksanović: Ne mnogo ako gledamo veliku globalnu sliku. Ali Kina svakako ima benefite od partnerstva sa Srbijom.

Igor Novaković: Odnos sa Srbijom prilično je koristan za Peking. Ali i kada bi došlo do promene režima u Srbiji, mislim da to ne bi previše pogodilo kineske interese. To smo već videli u Južnoj Americi i na nekim drugim mestima. Kada su se dogodile promene, Kina je umela da se prilagodi.

Mislim da je za sadašnji visoki novo odnosa između dve zemlje pre svega zainteresovana vladajuća elita u Srbiji jer joj proces evropskih integracija ne ide baš najbolje. Ali, kao što smo već rekli i kolega Vuksanović i ja, ukoliko dođe do promene vlasti u Srbiji, Kina će se vrlo brzo prilagoditi novonastaloj situaciji.