Skoro 200 miliona evra prihoda za kineski Šandong u Srbiji, dok ugovara nove poslove

Blizu 200 miliona evra prihoda imale su firme iz kineske Šandong (Shandong High Speed) grupe u Srbiji, koje su među ključnim partnerima vlasti na građevinskim projektima.

To pokazuju njihovi finansijski izveštaji za prošlu 2025. godinu, koje je analizirao Radio Slobodna Evropa (RSE), dok vlasti Šandongu dodeljuju nove poslove.

Tako je, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, početkom maja potpisan ugovor o izgradnji novog autoputa od centralne ka istočnoj Srbiji.

Devedeset kilometara puta koštaće oko 1,3 milijarde evra, a Šandong je kao partner izabran direktnom pogodbom, bez tendera.

Tako se nastavila već ustaljena praksa sklapanja poslova sa kineskim kompanijama - sa tajnim ugovorima koje omogućuje međudržavni sporazum Beograda i Pekinga, dok Srbija sve više zavisi od investicija iz Kine.

Šandong je do sada u Srbiji bio angažovan na više velikih državnih gradilišta – od koridora kroz istočnu Srbiju, podzemne garaže u centru Beograda, deonica autoputa ka Crnoj Gori, a za neke od ovih projekata država se zadužila kod kineskih banaka.

Probijanje rokova, ali i drastičan rast početne cene radova, obeležili su mnoge Šandongove poslove.

Kompanija do objave teksta nije odgovorila na pitanja RSE o kašnjenju radova i probijanju ugovorenih cena.

Na ta pitanja nije odgovorilo ni Ministarstvo građevinarstva Srbije.

Koliko zarađuje Šandong u Srbiji?

Šandong je u Srbiji registrovao više od deset povezanih građevinskih firmi, pokazuje analiza RSE.

Izgradnja autoputeva, železnica, zgrada, postavljanje električnih instalacija, arhitektura i projektovanje, trgovina nekretninama - samo su neke od njihovih delatnosti.

Poslovi iz državne kase su, pored ostalog, zaslužni za visoke prihode ovih kompanija.

Prošle, 2025. godine, imale su promet veći od 196 miliona evra. Ali, visoka zarada na računima je izostala.

Mnoge od njih su čak prošlu godinu završile u minusu.

Među njima i najveća - "China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd".

Minus na njenom računu je prošle godine premašio 10,7 miliona evra.

Ova firma je zadužena za izgradnju brze saobraćajnice od Požarevca do Golupca na istoku države, zvane Dunavski koridor.

Ovaj posao joj je dodeljen 2021. godine, a mašine su i dalje na terenu.

Sa početnih 337 miliona evra, cena radova na Dunavskom koridoru je porasla na oko 524 miliona evra, a pomeren je i rok za otvaranje saobraćajnice – sa 2024. na kraj 2026. godine.

Firmi "China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group" poverena je i izgradnja autoputa od Beograda, preko Zrenjanina, do Novog Sada.

Cena ove trase, sa čijom se izgradnjom počelo 2023, drastično je skočila.

Sa prvobitnih 600 miliona evra, procene su sada gotovo tri puta više - jer država ostavlja prostor da se zaduži do 1,7 milijardi evra za izgradnju ove saobraćajnice.

Dok mašine praše oko Zrenjanina, rokovi za završetak radova se probijaju, a prema poslednjim najavama autoput će biti završen 2030. godine.

A podaci iz građevinske baze koju je analizirao RSE, pokazuju pripremne radove Šandonga na ovoj trasi – odnosno da je tek zatražio dozvolu za postavljanje gradilišnih kampova kod Zrenjanina i Beograda i betonske baze.

Građevinske dozvole za to im još nisu izdate.

Prošle godine je, među brojnim Šandongovim firmama u Srbiji, najveću zaradu od preko 2,3 miliona evra zabeležila firma pod nazivom "Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation Co. Ltd".

Ova firma je gradila jedan deo brze saobraćajnice koja spaja zapadnu i centralnu Srbiju – od Valjeva do Lajkovca.

Bila je zadužena i za više desetina kilometara autoputa ka Jadranskom moru, koji Srbiju treba da spoji sa Crnom Gorom.

Gradili su deonicu od Obrenovac-Ub i Lajkovac – Ljig, koje su puštene u saobraćaj 2019. godine. I ovu trasu je obeležilo probijanje rokova i cene radova.

Još dve firme, u vlasništvu kineskog Šandonga, nisu predale finansijski izveštaj za prošlu godinu, pa njihovi bilansi u 2025. nisu poznati.

U 2024. godini su, prema poslednjem dostupnom izveštaju, zajedno imale promet oko pet miliona evra.

Zašto skače cena radova?

To pitanje postavlja i Fiskalni savet, nezavisno telo koje ocenjuje državne finansije.

U analizi dokumenata koji pokazuju planirane troškove države u narednim godinama, Savet ukazuje da cena radova na infrastrukturnim projektima skače - ali da se ne daje objašnjenje zašto.

Rast zacrtane cene radova je, kako ističu, primetan i u državama Evropske unije, ali tamo se troškovi probijaju za oko 20 odsto.

U Srbiji je, međutim, sada drugačije.

"Na putnim pravcima koji se trenutno grade po posebnim procedurama (direktnom pogodbom sa izvođačem) sve je izraženije naknadno, višestepeno uvećanje prvobitno planirane cene radova", ističe Savet u svojoj analizi iz juna 2024.

U primere ubrajaju i autoput Beograd–Zrenjanin–Novi Sad, kojeg gradi kineski Šandong.

"Tačno je da je u međuvremenu došlo do snažnog skoka cena građevinskih inputa, a u javnosti se govorilo i o promenama trase (uključujući dodatne radove na paralelnom nekomercijalnom putu Novi Sad–Zrenjanin) – ali je vrlo upitno mogu li ti činioci da objasne barem dvostruko povećanje cene u odnosu na prvobitnu, na šta ukazuju najnoviji budžetski planovi", navodi Fiskalni savet u svojoj analizi.

Optužbe da je za probijanje troškova na državnim gradilištima u Srbiji kriva korupcija iznose opozicione partije, i ali i deo stručne javnosti.

Kompanija Šandong nije odgovorila na pitanja zašto je porasla cena radova na njihovim projektima.

Bez odgovora je ostalo i pitanje kako odgovaraju na optužbe za korupciju.

Na ta pitanja, do objave teksta, nije odgovorilo ni Ministarstvo građevinarstva Srbije.

Šta još radi Šandong u Srbiji?

Šandongova firma bila je podizvođač radova na brzoj pruzi od Novog Sada do Subotice, ka granici sa Mađarskom, gde su glavni izvođači bile druge kineske kompanije - konzorcijum CRIC-CCCC.

Nakon nesreće na rekonstruisanoj Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine i pogibije 16 ljudi, ova trasa je postala predmet istrage Tužilaštva za organizovani kriminal.

Istražuje se moguća korupcija tokom radova na modernizaciji ove železničke linije, a istragom su obuhvaćena i dva bivša ministra u Vladi Srbije.

Firme iz Šandong grupe grade i podzemnu garažu u centru Beograda, kod Skupštine Srbije.

Garaža na četiri nivoa bi, prema najavama gradskih čelnika, trebalo da smanji gužve i problem sa parking mestima u glavnom gradu.

Radovi su, kako se ističe, pri kraju.

Vlast za ovu godinu najavljuje i drugu fazu radova na aerodromu u Nišu, na jugu, drugog po veličini u državi.

Pored novog kontrolnog tornja, aerodrom bi trebalo da dobije i veći parking za avione.

Posao, vredan više od 140 miliona evra, poveren je Šandongu.

Firma je gradila i Kineski kulturni centar u Beogradu – na mestu nekadašnje kineske ambasade, porušene u NATO bombardovanju Jugoslavije 1999. godine.

Izgradnja je koštala oko 45 miliona evra.

Budući autoput kroz Šumadiju, dogovoren početkom maja, biće jedan od najvrednijih projekata na kojem je angažovan Šandong.

Put je nazvan "Vožd Karađorđe" po vođi Prvog srpskog ustanka.

Predsednik države Aleksandar Vučić je, nakon potpisivanja ugovora, poručio da je zahvalan "kineskim prijateljima što su uvek otvoreni za konkretnu saradnju" i da zadatke obavljaju na "efikasan i odgovoran način".

A za ambasadora Kine Li Minga je budući autoput "značajno svedočanstvo i dokaz trajnog prijateljstva" Beograda i Pekinga.

Srbija je, od dolaska Vučićeve Srpske napredne stranke na vlast 2012. godine, učvrstila partnerstvo sa Kinom, iako pretenduje na članstvo u Evropskoj uniji.

Beograd je tako postao deo Inicijative "Pojas i put" koju je pokrenuo kineski predsednik Si Đinping sa ciljem prodora te zemlje na Zapad.

Inicijativu kritikuju zapadne države, ocenjujući da je reč o iskorišćavanju ranjivih država - nametanjem neodrživog duga kroz sporne ugovore.

Sa kim radi Šandong?

Da bi obezbedila novac za izgradnju puteva, Srbija, po pravilu, novac pozajmljuje od kineskih banaka.

Trenutno isplaćuje više od deset kredita Kini, uglavnom za infrastrukturne projekte – sa dugom od oko 2,8 milijardi evra.

A zbog zaduživanja i poslova sa Kinom, koji se u izveštajima međunarodnih organizacija opisuju kao netransparentni i podložni korupciji, Srbija se našla i na meti kritika Evropske unije.

Na meti kritika je i izbor podizvođača – domaćih firmi koje kineske kompanije biraju kao partnere na velikim, milionskim projektima.

Među podizvođačima Šandonga, našle su se i firme sa američke crne liste.

Uz formalnu saglasnost države, Šandong je na dva projekta angažovao građevinske firme u vlasništvu braće Zvonka i Žarka Veselinovića, pokazalo je ranije istraživanje RSE.

I vlasnici i firme su od 2021. pod sankcijama Sjedinjenih Država, koje ih optužuju za organizovani kriminal i korupciju.

Partner Šandonga na Dunavskom koridoru je firma "Inkop" braće Veselinović, dok su na brzoj saobraćajnici kod Lajkovca kao podizvođača angažovali njihovu firmu "Novi Pazar-put".

Do oktobra 2023. godine, poslovni partner Veselinovića u tim firmama bio je Milan Radoičić. Iz vlasništva je izašao nakon što je preuzeo odgovornost za oružani napad u Banjskoj na severu Kosova.

I Radoičić je pod sankcijama Vašingtona.

Kompanija Šandong nije za RSE odgovorila šta firme sa američke crne liste kandiduje za poslovne partnere.

Šta radi Šandong u regionu?

Za zaradu na računima ovog kineskog infrastrukturnog giganta, koji posluje u desetinama država sveta, zaslužni su i projekti u susedstvu Srbije.

Konzorcijum Šandong, tako, u Crnoj Gori gradi saobraćajnicu na primorju, od Budve do aerodroma u Tivtu. Ugovorena cena, za 16 kilometara puta, bila je oko 54 miliona evra.

Završetak radova kasni. Ugovoreni rok za puštanje u saobraćaj bio je januar 2026, ali mašine su još na terenu.

Procenjuje se da je i cena ovog projekta porasla, bez zvaničnih potvrda crnogorskih vlasti koliko sada košta izgradnja ove saobraćajnice.

A konzorcijumu firmi, u kojem je i Šandong, poverena je i izgradnja obilaznice oko Budve – projekat vredan oko 196 miliona evra, koji treba da rastereti saobraćajne gužve na primorju.

Šandongu i partnerima, međutim, nije pošlo za rukom da osvoje tender za izgradnju deonice autoputa od severa Crne Gore ka Jadranskom moru.

Posao je dobio drugi kineski konzorcijum.

A u Bosni i Hercegovini, kompanija Šandong gradi autoput od Banjaluke do Prijedora, na osnovu koncesije koju im je dodelila Vlada bh. entiteta Republika Srpska.

Finansijski deo ugovora za izgradnju oko 40 kilometara puta ostao je tajna, jer su vlasti u Banjaluci odbile da ga obelodane.

Uprkos sudskim odlukama da se ugovor objavi, obrazloženje vlasti bilo je da "kineska strana to ne dozvoljava".

Radovi su, sa početnih 297 miliona evra, porasli za još 90 miliona, a Vlada Republike Srpske je povećanje troškova pravdala "značajnim povećanjem cena osnovnih građevinskih materijala".

Iako je kraj radova bio najavljen za kraj 2024, pomeren je za 2026. godinu.