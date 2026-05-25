Kineska fabrika guma Linglong u Srbiji dobila dozvolu uprkos opasnim hemikalijama

Kineska fabrika Linglong u Zrenjaninu na severu Srbije dobila je upotrebnu dozvolu za delove fabrike poput miksera, skladišta sirovina, sumpora i čađi, i bez pribavljenih saglasnosti kojima se garantuje bezbednost od velikih hemijskih udesa, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa (RSE).

Administracija pokrajine Vojvodine odobrila je upotrebu nekih od ekološki najrizičnijih delova fabrike guma, dok je istovremeno grad Zrenjanin odbio zahteve za izdavanjem dozvola.

U javno objavljenim rešenjima o odbijanju, gradska uprava je navela da je Linglong svrstan u "Seveso" postrojenje koje ima obavezu pribavljanja saglasnosti Ministarstva zaštite životne sredine.

"Seveso" postrojenja su fabrike sa velikim količinama opasnih hemikalija, zbog čega su po zakonu u obavezi da predvide mere za prepoznavanje opasnosti i plan u slučaju hemijskih nesreća.

Sa tim merama mora da se saglasi nadležno ministarstvo.

Prema podacima Ministarstva zaštite životne sredine, Linglong je prijavio da skladišti hemikalije koje po vrsti i količinama mogu dovesti do hemijskih nesreća visokog rizika, tek u decembru 2025, dve i po godine nakon pokretanja proizvodnje u Zrenjaninu.

Kompanija je tada predala Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od velikog udesa na koje Ministarstvo treba da da saglasnost.

"Dok saglasnost nije pravosnažna, fabrika ne bi trebalo da radi. Ako deo kompleksa radi bez toga da je ispunjena obaveza za ceo kompleks, to predstavlja kršenje 'Seveso zakona', što direktno utiče na bezbednost i podobnost za upotrebu", kaže za RSE nezavisni ekološki konsultant Dušan Blagojević.

Nadležno Ministarstvo zaštite životne sredine nije odgovorilo na pitanje RSE u kojoj je fazi postupak izdavanja "Seveso" dozvola kompaniji Linglong, dok Pokrajinski sekretarijat za građevinarstvo nije obrazložio odluku kojom je, bez tih dozvola, odobrilo upotrebu delova fabrike.

Na upit RSE nije odgovorila ni kompanija Linglong.

Grad Zrenjanin odbio zahteve

Prema podacima iz baze građevinskih dozvola, uprava grada Zrenjanina je kompaniji Linglong odbila sve zahteve za izdavanjem upotrebnih dozvola koje je kompanija podnela od decembra 2025. do danas.

U rešenjima o odbijanju se između ostalog navodi da kao "Seveso" postrojenje, Linglong čeka na saglasnost nadležnog ministarstva.

Zbog nejasnog "Seveso statusa" kompanije, Linglongu je odbijeno izdavanje upotrebnih dozvola za niz objekata, poput skladišta gotovih proizvoda za gume za poljoprivredne mašine, skladišta kalupa za kamionske gume, čak i za šest bunarskih šahtova.

Pokrajina odobrila rad

Samo dan nakon što je zbog nepotpune "Seveso" dokumentacije grad Zrenjanin odbio prvi zahtev Linglonga, administracija pokrajine Vojvodine odobrila je toj kompaniji upotrebu nekih od ekološki najrizičnijih delova fabrike, poput miksera za namešavanje, skladišta sirovina i skladišta sumpora i čađi.

U rešenju u koje je RSE imao uvid, a kojim je Pokrajinski sekreterijat 30. decembra 2025. dozvolio upotrebu ovih objekata, ne pominje se da je Linglong prethodno svrstan u "Seveso" postrojenje višeg reda i da čeka na neophodne saglasnosti Ministarstva zaštite životne sredine.

Prema Zakonu o izgradnji, Pokrajinska adminstracija zadužena je za izdavanje upotrebnih dozvola za složenije infrastrukturne objekte, dok za manje i prateće objekte dozvole izdaje grad, odnosno lokalna samouprava.

"Reč je o velikoj industrijskoj lokaciji sa više povezanih tehnoloških celina: priprema sirovina, mešanje komponenti, vulkanizacija/presovanje guma, skladišta sirovina, postrojenja za energetiku (kotlarnice, parne stanice). Sve to je pod istim operaterom i na istoj lokaciji i obaveze se propisuju i sprovode na nivou kompleksa, a ne pojedinačnog dela", navodi konsultant za procene rizika od katastrofa kod tehničko-tehnoloških nesreća Dušan Blagojević.

Dodaje i da nijedan deo kompleksa ne bi trebalo da prođe tehnički pregled bez saglasnosti po "Seveso" propisima.

Iz Pokrajinskog sekreterijata za građevinarstvo nisu odgovorili na pitanje RSE kako je Linglongu izdata upotrebna dozvola za delove fabrike bez ispunjenih "Seveso" uslova, odnosno bez pravosnažnog rešenja o saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa.

Uprkos nalogu Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, ovaj sekreterijat je odbio da novinarima RSE dostavi i kopiju Izveštaja o izvršenom tehničkom pregledu objekata, navodeći da sadrži poverljive podatke o tehnologiji koju kompanija Linglong koristi.

"Procenjeno je da interes na čuvanju poslovne tajne preteže u odnosu na pravo pristupa informacijama od javnog značaja", navodi se u dopisu Pokrajinskog sekreterijata.

Šta su 'Seveso postojenja'? Seveso je mali grad u Italiji u kojem se 1976. godine dogodila hemijska nesreća, koja je za posledicu imala do tada najveću izloženost lokalnog stanovništva hemikalijama oslobođenim u udesu. Nesreća je pokrenula donošenje posebnih bezbednosnih propisa Evropske unije za sprečavanje sličnih udesa, poznatih kao "Seveso direktive". Danas se "Seveso postrojenjima" smatraju fabrike u kojima su prisutne opasne materije u većim količinama od propisanih. U Srbiji ih je u državnom registru više od 100, dok je kao "Seveso postrojenje" sa višim rizikom, uz Linglong, označeno 49 kompanija među kojima su termoelektrane, skladišta nafte i gasa.

Linglong ranije tvrdio da neće biti 'Seveso'

Linglong je upisan u registar "Seveso" postrojenja u Srbiji u decembru 2025. godine.

U izveštaju o bezbednosti, koji je kompanija tada podnela Ministarstvu zaštite životne sredine navodi se da fabrika rukuje sa nekoliko hemikalija koje se u proizvodnji koriste u količinama koje zahtevaju bezbednosne mere i plan za postupanje u slučaju nesreća.

Ti podaci se ne poklapaju sa navodima iz dve odvojene studije o uticaju na životnu sredinu u kojima je Linglong tvrdio da će opasne hemikalije skladištiti u zanemarljivim količinama i da fabrika guma u Zrenjaninu, neće biti “Seveso postrojenje“.

"Iz ove perspektive deluje da je Linglong predao nepotpunu dokumentaciju na osnovu koje je 2020. godine dobio saglasnosti na studije uticaja (na životnu sredinu). U tim studijama je morala da postoji analiza posledica udesa i plan zaštite od udesa", ocenjuje inženjer tehnologije Dušan Blagojević.

Izveštaji o zagađenju

Kinesku fabriku guma Linglong od početka izgradnje prate upozorenja aktivista i dela javnosti zbog potencijalnog zagađenja životne sredine.

Izveštaji o uticaju rada Linglonga na životnu sredinu do sada nisu predstavljeni javnosti, a RSE je do pojedinih podataka došao putem Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Prema izveštajima o merenju emisija zagađujućih materija u vazduh koje Linglong dostavlja lokalnoj samoupravi, a u koje je RSE imao uvid, emitovana količina zagađujućih materija tokom prethodne dve godine nije prelazila zakonom dozvoljene vrednosti.

Reč je o merenjima koja sprovodi sama kompanija, dok grad nema automatsku mernu stanicu za redovno praćenje zagađenja vazduha u neposrednoj blizini Linglonga.

Zavod za javno zdravlje Zrenjanina je za RSE potvrdio da ne vrše merenja emisija zagađujućih materija na toj lokaciji jer "prema studijama o uticaju na životnu sredinu, tu obavezu ima kompanija Linglong".

Uticaj Linglonga na zagađenje vode kontroliše Javno preduzeće (JP) Vode Vojvodine.

Prema podacima iz izveštaja koje je ovo preduzeće dostavilo RSE, od početka rada fabrike izmereni parametri nisu prekoračivali granične vrednosti.

Reč je o uzorcima koji su uzeti na izlazu iz fabričkog postrojenja za prečišćavanje, a pre izliva u javnu kanalizaciju.

Međutim, situacija je nešto drugačija kada je reč o merenjima kvaliteta vode u reci Begej, u koju Linglong ispušta vodu iz fabričkog kompleksa.

Prema odgovoru JP Vode Vojvodine, do sada je izvršena samo jedna analiza koju je još tokom izgradnje fabričkog pogona 2022. uradio Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu.

U analizi se navodi da u pogledu pojedinih štetnih materija postoji mogućnost narušavanja hemijske ravnoteže vode i rizik po ekosistem.

Utvrđeno je i da uzorak vode iz pogona Linglonga nije usaglašen sa propisima u pogledu suspendovanih materija - čvrstih čestica u vodi poput mulja, peska, gline, industrijskih čestica, plastike i metala.

Prema dokumentu JP Vode Vojvodine, kvalitet vode Begeja ocenjen je kao V klasa (loš). Nizvodno od ispusta Linglonga zabeležen veći broj parametara lošeg kvaliteta nego uzvodno, navodi se u dokumentu.

Državne subvencije i gubici

Fabrika guma kineske kompanije "Shandong Linglong Tire" u Zrenjaninu deo je inicijative "Pojas i put", kojom Kina nastoji da poveća ulaganja i uticaj kroz infratrukturne projekte u državama širom sveta.

Izgradnja fabrike ugovorena je još 2018. potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između Vlade Srbije i kineske kompanije Linglong. Godinu kasnije, Vlada Srbije proglasila je Linglongovu fabriku projektom od nacionalnog značaja.

Fabrika je podignuta na 100 hektara poklonjenog državnog zemljišta, uz 76 miliona evra bespovratne novčane pomoći. Najavljena je proizvodnja od 13 miliona guma godišnje, odnosno oko 40 hiljada pneumatika dnevno.

Poslednji finansijski izveštaj pokazuje da je zrenjaninski Linglong tokom 2025. prodao gume u vrednosti do 324 miliona evra, ali je kompanija tu godinu završila sa gubitkom od 32 miliona evra.