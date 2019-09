Most: Da li bi Dodik mogao ugroziti popularnost Vučića u Srbiji?

Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je popularnost Milorada Dodika u Srbiji. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vladimir Pejić, direktor Faktora plus - beogradske agencije za istraživanje javnog mnjenja.

Bilo je reči o tome zašto u Srbiji ne može da prođe nijedna manifestacija bez Dodika, da li ga narod u Srbiji doživljava kao jednog od lidera Srbije, zašto je Dobrica Ćosić za njega govorio da je najpopularniji srpski političar, zašto ga podržavaju ne samo pristalice Srpske napredne stanke nego i deo opozicije, da li Dodik govori ono što Vučić ne sme da kaže, kakve biznise Dodik i njegov sin imaju u Srbiji, za šta je Dodik potreban Vučiću, a za šta Vučić Dodiku, koliko na Dodikovu popularnost u Srbiji utiče činjenica da ga često prima ruski predsednik Putin, kao i o tome da li bi Dodik jednog dana mogao postati konkurent Vučiću.

Omer Karabeg: Ne prođe nijedna manifestacija u Srbiji a da na njoj nije Milorad Dodik i to odmah pored Vučića. On je i čest gost najvećih televizija u Srbiji. Reklo bi se da je jako popularan u Srbiji. Ima li podataka o Dodikovoj popularnosti?

Vladimir Pejić: Preciznih podataka nema. Međutim, sasvim je izvesno da je gospodin Dodik prisutan na svim manifestacijama, ne samo u poslednje vreme, nego u poslednjih desetak i više godina otkako je na vlasti u Republici Srpskoj. Ranije smo imali prilike da ga vidimo sa Koštunicom, pa sa Tadićem, a sada je stalno sa Vučićem. Njegova popularnost zavisi i od popularnosti onoga za koga se vezuje. U ovom ternutku to je predsednik Vučić i sigurno je da se deo Vučićeve popularnosti prenosi i na Dodika. Mislim da on sam ne uživa neku naročitu popularnost, već da je ona rezultat Vučićeve popularnosti i želje građana Srbije da imaju dobre odnose sa Republikom Srpskom.

Brak iz računa

Žarko Korać: Ja ne mislim da je on kao ličnost popularan. On je institucionalno prihvaćen. To je politički brak iz računa. Taj brak donosi korist i Vučiću i Dodiku. U poslednje vreme mnogo više Dodiku, jer prisustvom na apsolutno svakoj manifestaciji u Srbiji Dodik potvrđuje svoju tezu da je Republika Srpska provizorij, da će se Bosna i Hercegovina raspasti i da će Republika Srpska postati deo Srbije. Čak je rečeno da je Banjaluka najzapadniji srpski grad, iako Banjaluka nikada nije bila u sastavu Srbije. Dodik želi da se prikaže kao deo srpskog političkog establišmenta. On to više ne radi da bi glasači u Republici Srpskoj videli da je on blizak svakom predsedniku Srbije nego da bi poslao poruku da su Republika Srpska i Srbija jedno te isto.



Omer Karabeg: Da li narod u Srbiji doživljava Dodika kao jednog od lidera Srbije. Ovih dana, na otvaranje autoputa, koji nema veze sa Republikom Srpskom, pored Vučića je stalno bio on, a ne premijerka Brnabić ili neko od istaknutih funkcionera Srpske napredne stanke. Nedavno su se na autoputu pojavili bilbordi sa likovima Vučića i Dodika i sa natpisom “svetlo na kraju tunela“.

Vladimir Pejić: Video sam te bilborde. Ja bih rekao da Vučić na taj način želi da iskaže bliskost Srbije sa Republikom Srpskom. Čini mi se da se Vučić sve više nameće kao lider Srba u regionu, dakle, ne samo građana Srbije nego i Srba u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i na Kosovu. Koliko god da je Dodik prisutan na tim manifestacijama, Vučić je uvek u prvom planu, a Dodiku treba da bude čast što je uz Vučića. Očigledno je da i jednom i drugom to prija. Dodik vrlo vešto koristi to gostoprimstvo i politički poentira u Republici Srpskoj. Ali u tom odnosu Vučić je vodeći lider, a Dodik čovek od poverenja.

Dodik i sin

Omer Karabeg: Milorad Dodik je bio miljenik Dobrice Ćosića koji ga je stalno hvalio. On je za njega rekao da je najpopularniji srpski političar. Ćosićeve pohvale su sigurno doprinele Dodikovoj popularnosti u Srbiji.



Žarko Korać: Dobrica Ćosić je to prvo rekao za Slobodana Miloševića. On je za njega rekao da je najpopularniji lider Srba u 20. veku. Dobrica Ćosić je davao najrazličitije izjave, ali je uvek insistirao na tomeda je za Srbe najveća dobit iz ratova devedesetih bila Republika Srpska. Pomenuli ste bilborde sa slikama Dodika i Vučića i socrealističkom parolom "svetlo na kraju tunela". To me podsetilo na one sovjetske parole iz tridesetih godina prošlog veka. Međutim, ima tu nešto što možda ne znate. Firma Integral, koja je radila autoput, je u stvari vlasništvo Dodika. Dodik ima vilu na Dedinju. Imao je i stanove u Beogradu koje je, kako je izjavio, prodao. Početkom 2000. godine imao je nekakvu firmu za nameštaj na periferiji Beograda. Mislim da je posle propala ili je on prodao, ali sasvim sigurno znam da je imao proizvodnju nameštaja. Priča se da njegov sin gradi stambene zgrade po Beogradu. Tu apsolutno postoji materijalni interes.

Tako da slika na autoputu nije slučajna, jer to radi njegova firma. Naravno, on nije rekao: ovo je moja firma ili meni bliska, ja sam posredni vlasnik, ali ljudi koji se u to razumeju - znaju. Znači, on je dobio taj posao u Srbiji kao neku nagradu. Dodik je nedavno rekao da je Srbija dala 25 miliona evra Republici Srpskoj. Republika Srpska je u finansijskoj krizi, ima probleme sa isplatom penzija, posebno veteranima rata. I Srbija sada materijalno pomaže Republiku Srpsku. To je direktna podrška budžetu Republike Srpske. Tako da je politički odnos sada postao ekonomski.

Dodik i njegov sin rade poslove po Srbiji, a Vučić izdržava Republiku Srpsku koja je u dosta teškom ekonomskom položaju. I još nešto. To malo ljudi zna čak i u Republici Srpskoj. Praktično svi lideri Republike Srpske imaju stanove u Beogradu. I to ne na periferiji, nego u najstrožem centru. To odgovorno tvrdim, neću reći nijedno ime, ali većina ih ima. I to ne samo iz Republike Srpske, ima ih i iz Sarajeva. Mnogi bivši ministri Republike Srpske žive u Beogradu i ovde imaju biznise. Imaju stanove i kuće. Postavlja se pitanje - zašto su kupovali baš u Beogradu, kako su kupovali, odakle im novci.

Simbol srpstva

Omer Karabeg: Za Vučića glasaju pristalice Srpske napredne stranke, ali za njega neće nikada glasati pristalice opozicije, niti će ga podržavati. Međutim, Dodika podržavaju ne samo članovi i pristalice Srpske napredne stranke nego i dobar deo opozicije, desne opozicije. Pa zar to nije preduslov da Dodik jednog dana postane popularniji od Vučića?



Vladimir Pejić: Teško je poverovati da bi on mogao da postane popularniji od Vučića. Dobar deo glasača Srpske napredne stanke podržava Dodika zato što je u dobrim odnosima sa Vučićem. Kada bi došlo do razlaza - pitanje je kako bi oni reagovali. Ali to što ste rekli sasvim je tačno. Dodik ima dosta široku podršku u Srbiji, pogotovo nacionalno opredeljenih glasača. Ali ne treba zaboraviti da je Dodik pragmatičan političar koji je u svojoj političkoj karijeri iz korena menjao svoje stavove. On se pojavio na političkoj sceni kao liberal, kao građanski orijentisani političar koji je bio neka vrsta Čede Jovanovića iz njegovih najboljih dana - da bi došao na poziciju desničara koji predstavlja simbol srpstva. On je u jednom trenutku bio vrlo blizak Zapadu, a sada je rado viđen gost kod Putina i oslanja se na Rusiju. I mene ne bi čudilo da on za izvesno vreme postane jedan od glavnih protagonista ulaska Bosne i Hercegovine u NATO. Ne kažem da će se to dogoditi, samo kažem da me to ne bi začudilo.

Žarko Korać: Kada je zabranjena Karadžićeva stranka, Zapad je doveo Dodika na premijersko mesto kao čoveka koji nije bio kompromitovan u ratu. Podsetio bih da je on pretprošle izbore skoro izgubio od Ognjena Tadića. Bio vrlo blizu poraza. Tako da je Dodikova popularnost u Republici Srpskoj vrlo uslovna. Održava ga njegov radikalizam. Republika Srpska nije velika. Ljudi znaju da tamo vlada korupcija, znaju šta sve radi Dodikovo okruženje, znaju šta radi Dodik. Ali oni njega podržavaju zato što govori ono što se drugi ne usuđuju - mi ćemo se otcepiti, mi odlazimo, nezavisna Republika Srpska je rezultat rata.



Još jednu stvar bih želeo da kažem. Generalno, premijeri Srbije i oni koji su vodili Srbiju bili su iz Srbije. Bilo je političara i uglednih ljudi koji nisu bili poreklom iz Srbije, ali oni to svoje poreklo nisu isticali. Srbija više voli svoje političare. Toma Nikolić je Kragujevčanin, Koštunica je Beograđanin. Bilo bi nezamislivo da Milorad Pupovac - govorim o jednoj potpuno hipotetičnoj situaciji - postane premijer ili predsednik Srbije.

Omer Karabeg: Ali Milošević je bio poreklom Crnogorac.

Žarko Korać: Milošević se, za razliku od svoga rođenoga brata, izjašnjavao kao Srbin. Za vreme bivše Jugoslavije njegov brat je bio ambasador u Alžiru sa crnogorske liste. Milošević je sebe smatrao Srbinom. Njegovi roditelji su poreklom iz Crne Gore, ali on je bio vezan za Požarevac. Govorio je ekavicom, u Požarevcu je završio gimnaziju, radio je u Beogradu.



Omer Karabeg: Imam utisak da Dodik govori ono što Vučić ne sme da kaže. On je otvoreno za to da se Republika Srpska ujedini sa Srbijom, Dodik crta karte velike Srbije. Mislim da mu to donosi popularnost među članovima Srpske napredne stranke a, bogami, i među desnim opozicionim strankama?

Vladimir Pejić: Naravno da je to što govori Dodik muzika koja prija ušima mnogih građana Srbije i Republike Srpske. Ali ne bih se složio da Vučić ne sme, pre bih rekao da možda neće da kaže to što Dodik govori, ili se u nekim stvarima ne slaže. Dodik je grub u svojim kvalifikacijama i govori bez kočnice. Svoju popularnost zasniva - da tako kažem - na hajdučkom pristupu. On podilazi širokim masama koje leče rane zbog izgubljenih ratova. Među Srbima u Srbiji i regionu postoji ogromno nezadovoljstvo zbog epiloga ratova, a Dodik im govori da će Srbija biti mnogo jača i mnogo veća. U krajnjoj liniji - kada slušate Dodika - imate osećaj da će Srbija vrlo skoro imati deo Kosova, Republiku Srpsku, deo Makedonije, Crne Gore itd. Dodik ostavlja utisak snažnog političara, ali mislim da on tom galamom prikriva brojne nedostatke svoje politike i sprečava da na videlo izađu pukotine u njegovom sistemu vlasti.

Gospodar i sluga

Žarko Korać: Dodik govori ono što prija Vučićevim biračima, jer je Vučić zadržao ceo svoj nacionalistički koprus, praktično sve glasače Srpske radikalne stranke, sem jednog malog procenta koji i dalje glasa za Šešelja. On stalno namiguje tim biračima i poručuje im - ne brinite ništa, to što mi idemo u Evropu je pro forma, ja sam onaj isti nacionalista. Međutim, Vučiću ne prija uvek to što govori Dodik. Jer, ako Dodik pređe granicu, prvi koji bi bio izložen pritisku da ga obuzda bio bi Vučić. Znači, Vučić ima vrlo složen problem. S jedne strane, to što govori Dodik, dok stoji pored njega, prija njegovim biračima i pomaže Vučiću. Ali, ako Dodik pretera, Vučić se može naći u poziciji da mu Zapad kaže: “Ovo je tvoje pastorče, ti na njega imaš najveći uticaj, e sad izvoli, pa ga obuzdaj“.

Za Vučića je Dodik i korist, i šteta. Za sada veća korist nego šteta



Dodik je već dva-tri puta davao izjave koje su bile na granici. On dođe blizu granice, ali je za sada još nije prešao. A ako bi je prešao, mislim da bi se u najtežem položaju našao Vučić. Tako da je odnos između Vučića i Dodika više odnos između gospodara i sluge nego između dva ravnopravna partnera. Za Vučića je Dodik i korist, i šteta. Za sada veća korist nego šteta, ali dugoročno Dodik bi mogao da bude šteta za Vučića, ako bi počeo da igra neku igru koja bi bila destruktivnija za Bosnu i Hercegovinu nego što je trenutno. Dodik je sada u relativno dobroj poziciji zato što tu destruktivnu igru igra i rukovodstvo bosanskohercegovačkih Hrvata. Oni se vrlo dobro slažu sa Dodikom, a bošnjačka strana se, po mom mišljenju, katastrofalno ne snalazi u svemu tome, jer vrlo često ima sasvim nedorasle političare.



Inače, Dodik je bio jako uznemiren kad je stavljen na listu osoba kojima je zabranjeno putovanje u Sjedinjene Američke Države. On je napravio diplomatski incident kad nije pružio ruku američkoj ambasadorki. Kao da ambasadorka ne vodi politiku Sjedinjenih Američkih Država. Ona je samo izvršilac te politike, a on ju je stalno vređao. To je provincijalizam najgore vrste. Ali on se prilično uplašio kada se pojavio na pomenutoj listi. Jer, Dodik ima imovinu na Kipru i drugde. On se, zapravo, boji da Zapad može te sankcije malo ozbiljnije da shvati a on, naravno, gleda da sačuva svoju imovinu.

Putinov čovek

Omer Karabeg: Ima, međutim, mišljenja da je Dodik svoju političku sudbinu vezao za Putina, a ne za Vučića. Jer on je otvoreno proruski čovek i Putin ga često prima. Kad znamo koliko je Putin popularan u Srbiji, to sigurno povećava Dodikovu popularnost.

U ovom trenutku je sigurno da Dodik može da se osloni na Putina i Putin na Dodika. I sasvim je izvesno da to Dodiku daje snagu.



Vladimir Pejić: Složio bih se da je Dodik svoju sudbinu vezao za Putina, odnosno za Rusiju. Koliko Putinova popularnost u Srbiji može uticati na Dodikovu - to je drugo pitanje. Nije Dodik toliko popularan ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj - koliko se čini. Kao što sam već rekao, Dodik je političar koji menja strane tako da me ne bi začudilio da u određenom trenutku podrži ulazak Bosne i Hercegovine u NATO pakt. Putin kao svetski lider i vrlo iskusan političar to zna i neće davati podršku na prazno. Za sada Dodik ispunjava njegova očekivanja i Putin mu otvoreno daje podršku.

U ovom trenutku je sigurno da Dodik može da se osloni na Putina i Putin na Dodika. I sasvim je izvesno da to Dodiku daje snagu. Međutim, kod velikih sila ne postoji blanko poverenje - ono mora da se opravda. Sve dok Dodik bude opravdavao to poverenje i dok bude na istoj strani kao i Rusija - imaće njihovu podršku. Onog trenutka kada Rusija samo nasluti promenu kursa ta podrška će izostati. Dodikova popularnost pre svega proističe iz njegove ličnosti i iz njegovog nastupa, ali mislim da je on dostigao zenit svoje popularnosti, on nije više u uzletu i njegova snaga ne može da raste.

Žarko Korać: Uprkos onome što se kod nas često piše u novinama - mislim da Moskva ne veruje mnogo Vučiću. To je jedan vrlo nategnut odnos i ne treba verovati onome što Vučić priča kada se vrati iz Moskve. Konačno, Putin je u vladu Srbije stavio ministra koji direktno radi za Rusiju. On je kao neka vrsta kontrole rada vlade. Moskva ima svoj interes na Balkanu. Ona je praktično podržala neki polupuč u Makedoniji da bi je sprečila da uđe u NATO pakt. U Crnoj Gori su Rusi to pokušali mnogo organizovanije, pa je i to propalo. Makedonija je za njih izgubljena kao i Crna Gora. Za Rusiju je sada najvažnije da Bosna i Hercegovina i Srbija ne uđu u NATO. I Dodika podržavaju pre svega zbog toga da Bosna i Hercegovina ne uđe u NATO. Dodik je uslovno podržan od Moskve, a mislim da je i Vučić uslovno podržan. To što sada Srbija pristupa Evroazijskoj uniji je Vučićev potez da bi odobrovoljio Moskvu. Jer, kao što sam rekao, Moskva njemu previše ne veruje i misli da on je pre svega zainteresovan za neku vrstu integracije sa Zapadom.

Pretendent na presto?

Omer Karabeg: Da li bi Dodik u jednom trenutku mogao postati konkurent Vučiću?

Žarko Korać: Ne mislim da će lider bosanskih Srba ikada postati lider Srba u Srbiji. Srbi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji naprave neku političku karijeru u Srbiji, obično imaju drugorazredne položaje i što je najinteresantnije - oni često kriju svoje poreklo. Tako da ne vidim da bi u neko dogledno vreme lider bosanskih Srba mogao postati lider Srbije. Neće Dodik ovde postati nikakav lider. Osim toga, ovde ima toliko pretendenata na to mesto da Dodik neće stići da dođe na red.



Vladimir Pejić: Slažem se sa profesorom Koraćem. Prvo, Dodik ne može postati konkurent Vučiću, drugo - ovde zaista ima mnogo onih koji bi želeli da to budu, i treće - mislim da je Dodiku najpreče da zadrži svoju poziciju u Republici Srpskoj. To je njegov najveći problem, a ne kako da se nametne kao apsolutni lider srpskog naroda.

Omer Karabeg: U zaključku, kolika je Dodikova popularnost u Srbiji?

Vladimir Pejić: Teško je to reći u procentima, ali ako biste pitali ljude da li imaju pozitivno ili negativno mišljenje o Dodiku, mislim da bi bio veći broj onih koji imaju pozitivno mišljenje. Međutim, ukoliko biste postavili pitanje da li bi voleli da ga vide kao nekoga ko bi predvodio srpski narod, mislim da ne bi bio veliki broj pozitivnih odgovora.

Žarko Korać: Ne mislim da je Dodikova popularnost velika. On u Srbiji ima podršku kao lider bosanskih Srba. Ali ta podrška je krajnje uslovna. On koristi političare koji su na vlasti u Srbiji i oni koriste njega - i to je za sada tako. Ja mislim da je Dodik u osnovi provincijski političar. Nisam kod njega video ni jednu jedinu ozbiljnu političku izjavu. Njegove izjave se svode na - razbićemo Bosnu i Hercegovinu, idemo u Srbiju, Srbija je naša majka itd. Ne vidim ništa promišljeno iza svega toga. On je svakako popularan među nacionalističkim glasačima koji su u Srbiji većina. Ali i da je neko drugi lider bosanskih Srba i da govori isto što i on - imao bi istu podršku. Znači - to nije podrška njemu lično, već njegovoj političkoj poziciji.