Migranti u sred predizbornje kampanje u Hrvatskoj

Izjava bivšeg hrvatskog ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića o "velikom pritisku" migranata i izbjeglica na hrvatske granice, i učestali izvještaji slovenske policije o njihovom vraćanju u Hrvatsku izazvali su veliku pozornost u javnosti, ali i šire. Međutim, sugovornici Radija Slobodna Europa (RSE) Ostojićeve izjave smještaju u prvom redu u predizborni kontekst, a slovensku medijsku kampanju u kontekst hrvatske želje da uđe u šengenski režim i slovenskog protivljenja tom hrvatskom projektu.

Stotine incidenata, migranti koji smrtno stradaju, Hrvatska vojska koja je "ulovila" 1.000 migranata u dubini teritorija, nije istina da je hrvatska granica nepropustna, jer Slovenci vraćaju dvostruko više migranata nego što to Hrvatska želi priznati - sve je to kazao Ostojić na predizbornom skupu za Europski parlament u Dubrovniku.

Do zaključenja ovog priloga nismo dobili traženi komentar policije ni Ministarstva obrane, za tvrdnju o Hrvatskoj vojsci koja navodno u dubini teritorija "lovi migrante" nismo našli nikakvu potvrdu u medijima, a Antonija Potočki iz nevladine udruge koja pomaže izbjeglicama i migrantima Are You Syrious za RSE kaže kako su neke njegove izjave utemeljene na provjerljivim činjenicama.

"Hrvatska je prema javno dostupnim podacima samo prošle godine ilegalno protjerala između sedam i deset tisuća ljudi natrag u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Mnogi od njih zapravo ni ne postoje u nekoj službenoj statistici Ministarstva unutarnjih poslova, i naravno da se onda okreću šumskim putevima na kojima umiru, utapaju se, jer to je jednostavno jedini način da dođu do sigurnosti. Ljudi reskiraju svoje živote", napominje Potočki.

Žestina nekih Ostojićevih formulacija ima veze sa izbornom kampanjom, a izjave o Hrvatskoj vojsci iznesene su bez ikakvih dokaza, nastavlja naša sugovornica.

"Mi razumijemo da on nije izuzet od političkog konteksta i formiranja javnog mnijenja o njemu, i vjerujemo da predizborne okolnosti svakako utječu na njegov odabir riječi. Sa druge strane, otkud njemu informacija da to Hrvatska vojska radi? Što se mene tiče, lako je moguće da se to i događa, ali nigdje nema dokaza za to. On koristi nešto za što nitko ne zna je li to istina ili nije. Meni je to problematično", kaže Potočki.

Sigurnosni analitičar Igor Tabak s portala obris.org u izjavi RSE podsjeća kako tek politička margina u Hrvatskoj – stranka Živi zid i krajnje desni Nezavisni za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića postavljaju pitanje migranata, ali da ono "leti u zraku", pa ga prigodno koristi tko želi.

"Gledajući priče o migrantima u nekim drugim državama, krenuli su kod nas konstruirati migrantsku priču, priču o nekom migrantskom valu. Meni se čini da je to doslovno jedna importirana tema, pa da se sada na nju nadovezuju stvari", pojašnjava Tabak.

Dodaje kako je unazad koji mjesec uvedeno redovito slovensko izvještavanje o migrantima koji pokušavaju iz Hrvatske prijeći u Sloveniju – izravno u kontekstu hrvatske želje da uđe u šengenski sustav, o čemu će se pozitivno ili negativno trebati očitovati i Slovenija.

"Naravno, da imamo normalnije odnose, Slovenci bi rekli – 'Čujte, imate problem sa granicom, ali nije to katastrofa. Bit će bolje kada uđete u šengen.' Budući da imamo odnose kakve imamo, onda nam broje svakog čovjeka, a možda i duplo, i time sebi lijepo skupljaju 'objektivne' razloge za glasanje protiv našeg ulaska u šengen", zaključuje Tabak.