Organizatori antimakedonskih kampanja iz Bugarske povezani sa Moskvom, kaže Pendarovski

Predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski izjavio je da su pojedini organizatori antimakedonskih kampanja iz Bugarske povezani s ruskom obavještajnom službom.

Kazao je kako je zatražio da se zabrani ulazak u zemlju za nekoliko bugarskih državljana zbog njihovih postupaka.

Pendarovski je nakon sjednice Vijeća sigurnosti u ponedjeljak, 23. januara, kazao da je proslava 151. obljetnice rođenja revolucionara Goce Delčeva, koja je najavljena u Skopju 4. veljače, događaj visokog sigurnosnog rizika.



Dodao je da je poseban fokus sjednice bio na najnovijem razvoju događaja u odnosima s Bugarskom, a kako kaže, povod nije bio samo nemili događaj u Ohridu, već je to samo mali dio cijelog mozaika.



O toj su temi pred članovima Vijeća govorili direktori sigurnosnih službi. Kazali su da se očekuje dolazak organizirane grupe u Sjevernu Makedoniju na obilježavanje godišnjice rođenja Goce Delčeva.



“Riječ je o organiziranim aktivnostima struktura iz Bugarske koje su se aktivirale nakon usvajanja Europskog pregovaračkog okvira u srpnju prošle godine. Te iste strukture već su logistički i financijski mobilizirane kako bi podržale organizirani dolazak nekoliko ljudi u Skopje 4. veljače, kada slavimo rođendan Goce Delčeva'', kazao je Pendarovski.



Dodao je da će to, ''prema svim procjenama, biti događaj visokog sigurnosnog rizika i nadležna tijela ne smiju i neće biti samo nijemi promatrači onoga što će se dogoditi''.



Mješovito povijesno povjerenstvo Makedonije i Bugarske, koje je osnovano 2018., u skladu s Ugovorom o prijateljstvu potpisanim 2017. između dviju zemalja, četiri godine nije uspjelo postići zajedničku preporuku za odavanje počasti Delčevu.



Zajednička komemoracija kojoj su nazočili političari dviju zemalja ipak je održana na obilježavanju 150. obljetnice rođenja Delčeva, iako komisija nije postigla dogovor. Delčev je umro 1903. u selu Banica.

Pendarovski je naveo da postoje dva načina makedonskog odgovora na, kako kaže, takve organizirane antidržavne kampanje koje provode političke stranke i pojedinci.



Prvi je, kazao je, kulturnom diplomatskom retorikom, kao i dosad, a drugo je mjerama koje svaka ozbiljna država poduzima. u takvim situacijama. Zato je najavio da će predložiti Vladi da uvede zabranu ulaska u zemlju jednom zastupniku u Europskom parlamentu iz Bugarske i još nekoliko državljana Bugarske zbog akcija koje poduzimaju protiv Makedonije.



“Zakonski uvjeti za takvu mjeru postojali su i prije. To su prijetnja javnom redu, prijetnja nacionalnoj sigurnosti, prijetnja međunarodnim odnosima Sjeverne Makedonije. To znači da ako su takve osobe izvan zemlje, neće im biti dopušten ulazak, ako su već unutra, otkazat će im se boravak i proglasit će ih personom non grata”, kazao je Pendarovski.



O tome tko su bugarski državljani o kojima govori, Pendarovski kaže da ne može prejudicirati i precizirati o kome se radi, ali kaže da je riječ o osobama za koje se sumnja da su povezane s ruskom obavještajnom službom.

Izjavu bugarskog ministra vanjskih poslova Nikolaja Milkova o represijama u Makedoniji nazvao je strašnom i, kako je rekao, može biti istinita samo ako razmišlja u vremenu 1941. - 1944.



''Na kraju želim poručiti nadležnim institucijama u Bugarskoj, koje nisu dio ovih scenarija: politički izolirajte ljude koji ne žele dobrosusjedske odnose. Mi to radimo i činit ćemo to ovdje. Makedonija vam nije neprijatelj, ali ova zemlja ima zakone, ima dostojanstvo i kada se te granice prijeđu, mi ćemo uvijek reagirati da se zaštitimo. To radi svaka ozbiljna država u svijetu, pa tako i Bugarska'', rekao je.



On smatra da nema temelja za novi veto Bugarske. Očekuje da će se poduzeti sve moguće mjere sigurnosti, od granice s Bugarskom do mjesta u Skopju gdje će se održati komemoracija.

Makedonija se u posljednjem razdoblju suočava s narušenim odnosima s Bugarskom, a ulje na vatru bilo je premlaćivanje tajnika bugarskog kluba "Car Boris Treći" u Ohridu Hristijana Pendikova. Bugarski ministar vanjskih poslova Nikolaj Milkov izjavio je da Bugarska neće odstupiti od zaštite svoje zajednice u Sjevernoj Makedoniji.



Veto istočnog susjeda za početak pregovora Sjeverne Makedonije s EU-om prevladan je uz uvjet da Makedonija unese Bugare u ustav, za što je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu, koja još nije osigurana.



Sve su glasnije najave da se već radi na ustavnim amandmanima. Prvi potpredsjednik Vlade Artan Grubi potvrdio je da su vladini koalicijski partneri već započeli pripreme za ustavne amandmane i rekao da su odlučni stvoriti Savez za Europu sa svim progresivnim snagama u zemlji.



Ustavni amandmani, kao i europske integracije, bile su središnja tema i u novogodišnjem obraćanju zastupnicima Pendarovskog, koji je rekao da je potrebna kristalno jasna i čista pravna i politička procedura za promjenu Ustava.



Bila je to prva ovogodišnja sjednica kojoj je prvi put nazočio i novi direktor Agencije za nacionalnu sigurnost Žarko Miloševski.



Riječ je o redovnoj sjednici na kojoj su, uz članove, sudjelovali direktor Obavještajne agencije Erold Musliu i načelnik Glavnog stožera kopnene vojske potpukovnik Vasko Gjurčinovski.