Stejt department: Kontinuirana politička blokada narušava poverenje u kosovske institucije

Sjedinjene Američke Države pažljivo prate poslednja dešavanja na Kosovu, izražavajući zabrinutost zbog kontinuirane političke blokade u zemlji.

Portparol Stejt departmenta SAD rekao je za Radio Slobodna Evropa da "kontinuirana politička blokada narušava poverenje u kosovske institucije".

"Pažljivo pratimo razvoj događaja. Voleli bismo da vidimo da sve političke grupe kako sarađuju u najboljem interesu naroda Kosova", rekao je portparol.

Na Kosovu će 7. juna biti održani prevremeni parlamentarni izbori.

Oni su raspisani nakon što je Skupština automatski raspuštena prethodne nedelje zbog neuspeha da izabere novog predsednika zemlje u ustavnom roku.

Vladajuća partija Pokret Samoopredeljenje optužila je opoziciju da namerno bojkotuje sednice, dok su opozicione stranke okrivile vlast za nedostatak saradnje i pokušaj koncentracije moći u jednim rukama.

Deseti saziv kosovskog parlamenta, koji je proizašao iz prevremenih izbora održanih 28. decembra, trajao je manje od tri meseca.

Ti izbori su održani posle produžene političke krize koja je počela posle redovnih izbora 9. februara 2025, pošto Skupština nije konstituisana mesecima, a napori da se formira Vlada su završeni bezuspešno.

Analitičari upozoravaju da Kosovo rizikuje da se suoči sa scenariom sličnim onom u Bugarskoj, koja je u poslednjih pet godina prošla kroz sedam izbornih ciklusa, bez postizanja institucionalne stabilnosti.

Oni dodaju da kriza utiče i na tempo donošenja državnih odluka i da predstavlja značajan finansijski teret na državni budžet.

Centralna izborna komisija saopštila je 2. maja objavila da je počeo rok za partije da se izjasne o učešću na izborima 7. juna, kao i za formiranje koalicija, što će trajati do 7. maja.

Prema planu aktivnosti koji je usvojio CIK, 2. maja je počeo i rok za sertifikaciju novih partija i podnošenje lista kandidata za poslanike. Rok za nove partije završava se 10. maja, dok je za liste kandidata rok do 12. maja.

Dan ranije, CIK je takođe odobrio plan aktivnosti i budžet za prevremene izbore, koji će koštati 10.887.000 evra.

Izborna kampanja će trajati 10 dana, od 28. maja do 7. juna u sedam časova, kada se otvaraju biračka mesta.

Glasanje putem pošte odvijaće se od 25. maja do 6. juna, dok će glasanje u diplomatskim predstavništvima biti organizovano dan pre izbora.

Registracija za glasanje iz inostranstva odvijaće se od 6. do 17. maja.

Na izborima održanim 28. decembra, pravo glasa imalo je više od dva miliona građana Kosova, kako unutar tako i van zemlje – očekuje se da će taj broj biti sličan i na predstojećim izborima.

Izlaznost je bila oko 45 odsto.