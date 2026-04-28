Potpredsjednica Skupštine Kosova iz redova Demokratske partije Kosova (PDK) Vlora Çitaku izjavila je da je "za žaljenje što su dvije žene pristale da posude svoje ime jednoj opasnoj i protivustavnoj maskaradi".

"Sama ideja da svjesno ulaze u proces izbora osobe koja će predvoditi najvišu instituciju u zemlji, pritom grubo kršeći Ustav, mnogo govori o mentalitetu Albina Kurtija", napisala je Çitaku na Facebooku.

Na sjednici održanoj 27. aprila, pokret Samoopredjeljenje, koji predvodi premijer Albin Kurti, predložio je Feride Rushiti i Hatixhe Hoxhu za funkciju predsjednice.

Glasanje je održano iako u sali nije bilo prisutno najmanje 80 poslanika, kako to zahtijeva važeće zakonodavstvo.

Rushiti, aktivistkinja za ljudska prava, dobila je 63 glasa, dok Hoxha nije dobila nijedan glas. Jedan glas proglašen je nevažećim.

Radio Slobodna Evropa pokušao je u više navrata stupiti u kontakt s Rushiti, ali bez uspjeha.



