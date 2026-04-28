Çitaku: Izbor predsjednika 'protivustavna maskarada'
Potpredsjednica Skupštine Kosova iz redova Demokratske partije Kosova (PDK) Vlora Çitaku izjavila je da je "za žaljenje što su dvije žene pristale da posude svoje ime jednoj opasnoj i protivustavnoj maskaradi".
"Sama ideja da svjesno ulaze u proces izbora osobe koja će predvoditi najvišu instituciju u zemlji, pritom grubo kršeći Ustav, mnogo govori o mentalitetu Albina Kurtija", napisala je Çitaku na Facebooku.
Na sjednici održanoj 27. aprila, pokret Samoopredjeljenje, koji predvodi premijer Albin Kurti, predložio je Feride Rushiti i Hatixhe Hoxhu za funkciju predsjednice.
Glasanje je održano iako u sali nije bilo prisutno najmanje 80 poslanika, kako to zahtijeva važeće zakonodavstvo.
Rushiti, aktivistkinja za ljudska prava, dobila je 63 glasa, dok Hoxha nije dobila nijedan glas. Jedan glas proglašen je nevažećim.
Radio Slobodna Evropa pokušao je u više navrata stupiti u kontakt s Rushiti, ali bez uspjeha.
Ističe rok za izbor predsjednika
Večeras u ponoć ističe rok koji je odredio Ustavni sud za izbor novog predsjednika Kosova.
Rok od 28. aprila određen je nakon što je bivša predsjednica Vjosa Osmani 6. marta donijela dekret o raspuštanju Skupštine.
Do toga je došlo nakon neuspjeha da se izbor predsjednika završi u roku do 5. marta, zbog nedostatka kvoruma.
Ustavni sud je potom poništio taj dekret, proglasivši ga bez pravnog dejstva, te je Skupštini dao rok do 28. aprila da izabere novog predsjednika.
Ukoliko predsjednik ne bude izabran u tom roku, zemlja ide na nove izbore, koji moraju biti održani u roku od 45 dana.
Uprkos nekoliko prijavljenih pokušaja, političke stranke nisu uspjele postići dogovor o kandidatima koji bi se takmičili za funkciju predsjednika države.
Da li se izbor predsjednika odvija suprotno Ustavu?
Ustav i praksa ustavnog sudstva propisuju da na sjednici mora biti prisutno najmanje 80 poslanika, kako bi se smatralo da su ispunjeni zakonski uslovi za nastavak postupka izbora predsjednika.
Ukoliko nijedan od kandidata ne dobije potreban broj glasova u prva dva kruga glasanja, organizuje se treći krug.
Da bi taj krug bio važeći, u glasanju mora učestvovati najmanje 80 poslanika, a kandidat koji dobije najmanje 60 glasova bira se za predsjednika.
Na sjednici održanoj 27. aprila prisustvovali su isključivo poslanici parlamentarne većine – njih manje od 70.
Šta se dogodilo na sjednici 27. aprila?
Sjednica za izbor predsjednika Kosova održana je u ponedjeljak, 27. aprila, na zahtjev Pokreta Samoopredjeljenje.
Za funkciju predsjednice predložene su dvije kandidatkinje: Feride Rushiti i Hatixhe Hoxha.
Sjednici su prisustvovali samo poslanici Samoopredjeljenja i predstavnici nevećinskih zajednica, dok opozicija nije bila prisutna, zbog čega nije obezbijeđen potreban kvorum od najmanje 80 poslanika u sali.
Uprkos tome, održan je prvi krug glasanja.
Tokom glasanja, Feride Rushiti dobila je 63 glasa, Hatixhe Hoxha nije dobila nijedan glas, dok je jedan glas proglašen nevažećim.
Opozicija i predstavnici civilnog društva reagovali su nakon sjednice, naglašavajući da održavanje glasanja bez kvoruma narušava legitimitet procesa i ustavni poredak zemlje.