Novi izbori na Kosovu 7. juna

Vršiteljka dužnosti predsednice Kosova, Aljbulena Hažiju (Haxhiu), proglasila je 7. jun kao datum održavanja novih vanrednih parlamentarnih izbora.

Odluka, koju je Hažiju saopštila u četvrtak, usledila je ubrzo nakon održavanja sastanka sa liderima i predstavnicima političkih partija u zemlji, na kojem se razgovaralo o određivanju datuma izbora.

Predstavnici pojedinih najvećih partija izjavili su nakon sastanka da su se "većinom složili" da se novi izbori održe 7. juna.

Novi izbori dolaze nakon što Skupština nije uspela da izabere novog predsednika u predviđenom roku, čime je zemlja zapala u novu političku krizu.

Skupština je imala rok do ponoći u utorak, 28. aprila, da izabere šefa države, pošto je mandat predsednice Vjose Osmani istekao početkom aprila.

Raspuštanje Skupštine u utorak znači da novi izbori moraju biti održani u roku od 45 dana.

Shodno tome, prema zakonskim procedurama, postojala su samo dva moguća datuma za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora: 31. maj i 7. jun.

Ovo će biti treći parlamentarni izbore na Kosovu u roku od oko godinu i po dana.

Bedri Hamza, lider najveće opozicione stranke, Demokratske partije Kosova (PDK), rekao je posle sastanka da je "većina političkih partija koje su ovde zastupljene i prisutne bila za datum 7. jun".

"Da, u svakom slučaju uzeće se u obzir i radna dinamika i razlozi da izbori budu što bolje pripremljeni, a naravno i Centralna izborna komisija (CIK) ima svoj posao, svoju procenu rada i sve neophodne pripreme", rekao je on.

Dan ranije, Hažiju se sastala sa predsednikom Centralne izborne komisije Krešnikom Radonićijem (Kreshnik Radoniqi), koji je izjavio da to telo – zaduženo za sprovođenje i organizaciju izbora – preferira 7. jun kao datum izbora.

Jehona Lušaku (Lushaku) iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova (LDK) istakla je da je njena partija "saglasna da 7. jun bude datum izbora".

"Kao LDK, dali smo svoje mišljenje da se, u okviru zakonskih okvira, 7. jun proglasi za datum izbora, s obzirom na to da je i CIK to prethodno zatražila, jer joj je potrebno više vremena za što profesionalniju organizaciju izbora", rekla je Lušaku nakon sastanka.

Takođe, član Alijanse za budućnost Kosova (AAK) Ardijan Đini (Gjini) potvrdio je da postoji "gotovo potpuna saglasnost" da se izbori održe 7. juna.

"I mi smo se složili, iako, iskreno, nismo imali neku posebnu preferencu kada su datumi u pitanju, ali izgleda da je postojao gotovo potpuni konsenzus da to bude 7. jun", rekao je on.

Nakon sastanka u četvrtak, očekuje se da Hažiju zvanično proglasi datum prevremenih izbora, a rok za to joj ističe krajem naredne sedmice.

Treći uzastopni izbori

Ovo će biti treći parlamentarni izbori u roku od 18 meseci, nakon onih u februaru i decembru 2025. godine, koji su, prema oceni stručnjaka, doveli zemlju u sistemsku institucionalnu krizu.

Naim Rašiti, direktor Balkanske grupe za politiku iz Prištine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da Kosovo prolazi kroz političku i institucionalnu krizu i da ni vanredni parlamentarni izbori "ne garantuju stabilnost" ni sada.

On je naglasio da Kosovu, u očima međunarodnog faktora, prolazi kroz "sistemsku političku i institucionalnu krizu".

Ranije u četvrtak, Evropska unija izrazila je žaljenje zbog toga što političke stranke nisu pronašle nijednu ličnost za kandidata za predsednika zemlje koja bi ujedinila društvo, kako bi se izbegli treći uzastopni izbori.

Portparol EU rekao je za Radio Slobodna Evropa da evropski blok poziva političke stranke da pronađu zajednički jezik kako bi se izbegle institucionalne krize u zemlji.