Ko kome preti među Srbima pred izbore na Kosovu?

Nekulturno ponašanje, pritisci, pretnje i ucene da će ljudi ostati bez posla prate izborni proces u srpskim sredinama na Kosovu, tvrde neki od srpskih političkih lidera i dodaju da će situacija biti još gora.

Zvanična predizborna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 6. oktobra počinje 25. septembra i trajaće 10 dana. Građani će odlučivati između 25 političkih subjekata iz albanske, srpske, bošnjačke, turske, goranske i RAE (Romi, Aškalije, Egipćani) zajednice.

Srpsku zajednicu na ovim izborima zastupaju četiri politička subjekta - Partija kosovskih Srba iz Leposavića, koalicija Sloboda sa sedištem u Gračanici, Samostalna liberalna stranka, takođe iz Gračanice, i Srpska lista sa sedištem u Severnoj Mitrovici, koja je na čelu svih 10 srpskih opština na Kosovu.

Srpska lista je inače do sada imala devet od 10 srpskih poslaničkih mesta, koliko ih je ukupno u Skupštini Kosova.

Iako kampanja zvanično nije počela, optužbe, pre svega na račun Srpske liste, koju jedinu od srpskih političkih faktora na Kosovu podržava zvanični Beograd, su ogromne.

'Otišli su korak dalje'

Nosilac liste koalicije Sloboda i kandidat za premijera Nenad Rašić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) navodi da je cilj ove koalicije da se srpskom narodu na Kosovu vrati dostojanstvo i pravo na samoodlučivanje. On, međutim, ističe da su uslovi na terenu nenormalni, da se sredstva za dolazak na vlast ne biraju, i da s toga nema osnova za fer i korektne izbore. Dodaje da su svi državni mehanizmi Srbije upotrebljeni za uticaj na srpsko biračko telo na Kosovu i ističe i da sve to nije ništa novo od kako je Srpska lista stupila na scenu, ali da su sada "otišli i korak dalje".

"Nekoliko ljudi je isterano s posla, jedan od mojih saradnika je u petak suspendovan, oni koji su bili članovi biračkih odbora pozvani su od strane direktnog menadžera, odnosno poslodavca, direktora ili načelnika, da se povuku iz tih predizbornih tela ili aktivnosti. Pored toga, na tim nivoima, imate 'preporuke' radnicima da ne bi trebalo da se viđaju sa mnom ili sa nekim mojim saradnicima, da ni na koji način ne izazovu njihov bes ili bes institucija. Ovo što se sada radi verovatno će ostati upisano u udžbenicima za fakultete o diktaturi i kako sprovesti diktaturu. To imamo ovde na terenu, verovatno neće postati ništa bolje od toga, biće samo gore", navodi Rašić.

"To će nas dovesti do situacije da mi koji smo oponenti budemo prisiljeni da se 'ilegalno' bavimo politikom, da radimo po mraku, da radimo kao da smo bukvalno pokret otpora u okupiranoj zemlji", dodaje.



Rašić naglašava i da nije bilo institucije na Kosovu kojoj se nije obratio, od policije pa do drugih, te da na momente opravdano smatraju da su im i životi ugroženi.

"Institucije nekako ležerno prihvataju sve to jer ne razumeju dubinu i svirepost organa koje su spremni da učinu sve zarad političke dobiti," dodaje Rašić.

Aleksandar Jablanović, lider Partije kosovskih Srba sa sedištem u Leposaviću, za RSE navodi da je situacija na terenu teška za početak kampanje. Ucene i pretnje da će ljudi izgubiti radna mesta su, kako kaže, postale svakodnevnica.

"Te pretnje idu toliko daleko da je jedna gospođa koja je kandidat na našoj listi, a radnik je u Opštini Leposavić, dobila zadatak da mora da donese spisak sa 15 sigurnih glasova za Srpsku listu. Naravno da te glasove neće doneti i naravno da će tu pretnju prijaviti policiji, ali i ovim putem ja imam obavezu da informišem javnost da toliko duboko te pretnje idu”, ističe Jablanović.

Srpska lista: Besmislice

Iz Srpske liste, međutim, kažu da njihovi politički protivnici govore izmišljotine. Potpredsednik te liste Dalibor Jevtić, u izjavi za RSE navodi da su besmislice bez dokaza slučajevi kada se "iz ne znam kog razloga neko sankcioniše, pa se to poveže sa Srpskom listom". On zapravo optužuje Slobodna Petrovića, lidera Samostalne liberalne stranke, za pretnje.

"Gospodin Petrović, koji je vršilac dužnosti direktora Pošte Kosova za integraciju manjina, sazvao je sastanak na kome je pretio, o čemu su upoznati nadležni organi. Srpski radnici Pošte Kosova su nakon toga bili pozvani na disciplinski postupak. Mi smo te dokaze dostavili i posmatračkoj misiji EU. Jedno je da nešto kažete, a drugo da imate konkretne dokaze. Imate gospodina koji ima svoju stranku i koji je direktor Pošte i koji zove radnike i preti. To je direktna pretnja i ucena", kaže Jevtić.

Slobodan Petrović, međutim, kaže da je sve to laž. U izjavi za RSE navodi da on nije radnik Pošte Kosova, već da radi u drugoj firmi, Vali, i da se tako nešto nije desilo.

"Oni su do sada izneli bezbroj laži do sada. Ja uopšte i ne radim u Pošti, to je druga firma. To nema veze sa mnom ali to nije prvi put, i vi, mediji, ste se mnogo puta uverili da lažu", ističe on.

Petrović kaže da njegova partija nedeljama apeluje da se ne ponovi izborni proces iz 2017, "kada je stotinu ljudi izgubilo posao ili socijalu".

"Mi smo na konferencijama za štampu obelodanili primere kada su ljudi izgubili posao samo zato što su oni ili neko iz njihove porodice na listi kod nas ili su član naše stranke. Mi smo to potkrepili i dokazima i snimcima i svedocima i sve to predali tužilaštvu i policiji i sada čekamo da oni rade svoj posao. Mi smo potpuno sigurni da to Srpska lista radi iz straha, zato što iz dana u dan gubi podršku srpske zajednice na Kosovu", navodi Petrović.



Iz posmatračke misije EU, koja je stigla na Kosovo, saopštili su da su ovi izbori "sjajna prilika da akteri na Kosovu pokažu svoju privrženost demokratiji sprovođenjem verodostojnog i inkluzivnog procesa".

Dodali su, međutim, da je ova misija nakon prevremenih izbora 2017. izdala 26 preporuka, ali da većina nije primenjena. Oni su tada, naime, ukazali da su u oblastima gde živi srpsko stanovništvo zabeleženi slučajevi ometanja, zastrašivanja i nasilja usmerenog prema glasačima, ali i kandidatima.