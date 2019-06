Mehmedinović: Kako stvari pomjeriti unaprijed

Harun Mehmedinović, na filmskom festivalu u Kanu, predstavio je film, Ice on fire, na kojem je sarađivao sa poznatim glumcem, Leonardom di Kaprijem. Mehmedinović inače godinama živi u Los Anđelosu i sarađivao je sa velikim svjetskim medijskim kompanijama. Kaže, kako ništa ne bi postigao, da nije imao podršku oca, poznatog pisca iz BiH, Semezdina Mehmedinovića.

RSE: Vi ste koproducent i direktor fotografije filma Ice on fire, koji je premijerno prikazan na filmskom festivalu u Kanu. Film se bavi klimatskim promjenama, a usko ste sarađivali i sa glumcem, Leonardom di Kaprijem. Otkud uopšte ta saradnja?

Mehmedinović: Ovo je treći film koji je on napravio, a koji je o globalnom zagrijavanju. Rediteljica ovog filma je pogledala neke stvari koje sam ja prethodno uradio i tražila je neke prijedloge od mene, kako bih ja to želio da radim. Njima su se svidjele te ideje i tako sam dobio posao.

RSE: O čemu se radi u filmu?

Mehmedinović: Film je na jedan način slika onog što se dešava trenutno na zemlji i u svijetu. Zbog potencijalnog zagrijavanja će se osloboditi velika zaliha metana, koja je na samom sjeveru. To, ako se dogodi, i ako se dogodi jako brzo, može rezultirati time da se oslobodi ogromna energija, kao kada veliki meteor udari u zemlju. Ideja je da mi, ne samo da možemo da preokrenemo to što se događa, znači da to zaustavimo, nego možemo da ga preokrenemo, čak i da se vratimo unazad klimatski, u vrijeme od prije recimo dvjesto godina. A to će se moći dogoditi uz pomoć tehnologije, one koju mi zovemo bio engenering.

RSE: Koje su lokacije korištene za snimanje filma?

Mehmedinović: Mi smo većinom snimali na sjeveru, gdje je upitna ta situacija sa metanom, znači većinom Arktik, Aljaški Arktik, Artik Norveške. Također smo snimali svuda po Evropi, snimali smo skroz južno do Kostarike.

RSE: Kakve su bile reakcije publike u Kanu?

Mehmedinović: Reakcije su bile bolje, nego što smo mi očekivali. Vrlo je teško za bilo kojeg gledaoca da dođe tamo, da sjedne, nakon što su gledali deset holivudskih filmova ili filmova koji su više zabavni i igrani filmovi, da pogleda dokumentarni film, pogotovo što je depresivan, što se tiče ljudi i onog što mi pokazujemo u filmu. Imali smo jako pozitivan uticaj na publiku. Na kraju smo imali pljesak koji je skoro pet minuta trajao.

RSE: Genealno, koliko su ljudi u svijetu osviješteni, kada je riječ o klimatskim promjenama, obzirom da je i to negdje stvar politike?

Mehmedinović: Na žalost, najmanje su osviješteni u SAD-u. Zbog toga nam je najkomplikovanija ova tema u zemlji, u kojoj je napravljen film. U Evropi je mnogo pozitivnije. Reakcija u Kanu je na neki način odraz toga da je publika generalno u Evropi više spojena sa tim, više razumije u vezi toga i više su se fokusirali na pozitivne stvari u filmu, to jeste solucije. U Americi, čim spomeneš globalno zagrijavanje, sa polovinom postoji problem, zato što odbijaju da prihvate da se to uopšte događa, nalaze kakav god razlog, oni nalaze neke svoje fakte i dokaze da dokažu da se to stvarno ne događa, koji nemaju nikakve podrške u nauci.

RSE: Vi ste već najavili kako će film biti prikazan na HBO. Kakve reakcije očekujete?

Mehmedinović: HBO je ipak svjetska televizija. Kako će reagovati različiti dijelovi svijeta, ne možeš znati. Mislim da je ideja, da mi možemo sve preokrenuti, vrlo zanimljiva ideja i da će dosta ljudi imati reakcije na to. Možda će neki misliti da je to prepozitivno, neki će misliti da je prenegativno, sve zavisi od publike. U SAD-u, dobar dio publike uvijek misli da je to uvijek prenegativno, kako god ti to postaviš. Možda smo malo prepozitivni. Ono što su pozitivne stvari u filmu, je to što mi imamo podršku u nauci, da ako ovo uradimo, to može dati pozitivan rezultat. Naravno, to je vrlo komplikovano i košta mnogo novca, da bi se sve uradilo, ali je moguće.

RSE: Kada će film imati priliku pogledati publika u BiH i regiji?

Mehmedinović: Čim izađe film na Internetu, vrlo brzo, nakon što izađe na HBO. Čim izađe na Internetu, postojati će neki način da se najvjerovatnije kupi. Znam da je planirano, da u većini Evrope, izađe u iduća dva mjeseca.

RSE: Godinama živite u Los Anđelesu. Sarađivali ste sa brojnim svjetskim medijskim kompanijama. Da li su ti projekti bili isključivo vezani za klimatske promjene ili nešto drugo?

Mehmedinović: Nisu, ali većina stvari koje sam radio, kao dokumentarce, se na neki način oslanjaju na to. Ako nije direktno o tome, jeste o generalnoj situaciji na zemaljskoj kugli ili nekim specifičnim problemima, koji jesu povezani sa ljudskim uticajem. Zadnji projekt koji sam radio, i koji još uvijek radim, je o zvijezdama, zapravo, više ne možemo vidjeti noćno nebo, bilo gdje, zato što koristimo previše svjetla.

Neko mora da radi posao edukacije publike i širenje znanja u vezi nekih ozbiljnih problema, u kojima će se naći zemaljska kugla, i u kojim je već. Mnogo gore će biti u budućnosti. Hoćemo li mi biti uspješni u tome ili ne, sada više nije ni pitanje. Pitanje je samo, kada se to dogodi na kraju, da li će moći ljudi doći nama i reći da smo bili slijepi, da nam niste rekli na vrijeme ono što ste znali, ili da se nismo brinuli o tome. To nije tačno. Mi se jesmo brinuli o tome, mi smo znali fakte i upozoravali. Da li će to generalno ljudski rod prihvatiti na vrijeme, napraviti promjene i preokrenuti stvari, moglo bi se reći da neće, ali neće nama neće moći prigovoriti.

RSE: Vi ste autor tri knjige, predajete fotografiju i film na Univerzitetu Sjeverna Arizona. Kako sve postižete? Možete li za sebe reći da ste uspješan mlad čovjek u SAD-u?

Mehmedinović: Uspješan sam u smislu da radim ono, što ja želim da radim. Radim na stvarima koje želim da radim i nisam prinuđen da radim na stvarima koje nisu povezane sa mojim interesima. Iz te perspektive se osjećam jako uspješno, neovisno kakav to ima finansijski odjek i i kakva to odjek ima u medijima. To je nešto izvan moje kontrole. U smislu da imam život u kojem radim što želim da radim, i neko me plaća da to radim, smatram da sam vrlo uspješan.

RSE: Nedavno ste izjavili kako je zapravo uspjeh, kada neko iz BiH, ili regije, u svijetu postigne dobar rezultat. Može li to biti pozitivna vibracija za mlade ljude, koji ovdje žive, da se okušaju u svijetu muzike i filma, uopšte kulture, negdje drugdje, van ovoga područja?

Mehmedinović: Važno je i ima prostora za to, da ljudi u tom području, rade priče i projekte koji su povezani sa tim područjem. To je važno. Također je važno da oni, koji imaju interes da odu negdje drugo, da putuju, da rade projekte na drugim dijelovima zemaljske kugle, da također to urade. Izbjeglica iz BiH ima svugdje. Neki su otišli, imali neki uspjeh, radili nešto, što su željeli da rade. Možemo reći većini mlade publike da nije kraj svijeta i katastrofa kada se osjećaš da si skučen i u problemima. Situacija možda jeste komplikovanija jer si rođen u BiH, ostao si u BiH a finansijski tamo stvari nisu uvijek najbolje. To nije kraj svijeta, niti je to neka situacija koja je finalna i pogubna.

Treba imati pozitivan mentalitet i reći da će se naći način kako stvari pomjeriti unaprijed. Dođi do cilja traži jako mnogo rada. Meni je trebalo mnogo godina da radim svašta, da bih došao do nekih prilika da radim stvari koje stvarno hoću da radim. Moralo se to zaslužiti na neki način. Neki će morati jako daleko da odu od BiH, kao ja, da bi se to dogodilo. Na kraju se sve to može dogoditi, ali se mora držati pozitivno mentalno stanje.

Isto je to kada gledaš ove fakte o katastrofalnim stvarima na zemaljskoj kugli, koji se događaju. Ne možete bit negativni i reći da smo gotovi. Mora se reći da mi to možemo promijeniti, ali nešto prije svega moramo učiniti i onda se fokusirati 100 posto na to, energiju uložiti u to, da se stvari okrenu na pozitivno.

RSE: Kakve su Vaše veze sa BiH?

Mehmedinović: Imam familiju u BiH, tako da pokušavam doći što češće mogu, recimo svake tri ili četiri godine, da ih posjetim.

RSE: Pretpostavljam da ste u životu postigli, to što ste postigli, uz pomoć porodice. Kolika je bila uloga Vašeg otac, poznatog pisca, Semezdina Mehmedinovića, u Vašem opredjeljenju da se bavite filmom?

Mehmedinović: Velika je bila, u smislu da je on podržavao moj rad u umjetnosti, u nekom području umjetnosti. Mnogo prijatelja, sa kojima sam se znao dok sam bio dijete, fokus je bio, hoćeš li biti doktor, advokat ili fudbaler. Ta raspodjela je pogrešna, da imaš tri ili četiri stvari koje možeš raditi u životu.

Moj otac je uvijek podržavao ono za šta imam interes. Od kada sam rođen, zanimalo me crtanje. On je to podržavao. Onda je to postala fotografija, u jednom trenutku, a onda je to bio film. Bio je to prirodni tok stvari, koje je on podržavao. Bez sumnje, da njega nije bilo, najvjerovatnije ne bih to radio. Familija jeste presudna, a mislim da je presudna kod većine ljudi.