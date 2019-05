„Novi zeleni ugovor“ kako je u svom editorijalu napisao britanski The Guardian, vjerovatno je najpopularnija politička ponuda u ovom trenutku na engleskom govornom području. Uz konstataciju u naslovu „trebamo ga odmah“, The Guardian navodi da ga u Britaniji zagovaraju i torijevski poslanici i lider laburista Jeremy Corbyn, dok u Kanadi nestranačka koalicija koja broji 70 grupa takođe podržava takav plan. „Novi zeleni ugovor“ su osmislili američke demokrate, odnosno politički fenomen u Predstavničkom domu Sjedinjenih država, Alexandria Ocasio-Cortez.

Trout: Veoma sam uzbuđena što vidim kako je “Novi zeleni ugovor” donio promjenu u političkim razgovorima. Time se razgovor gura prema rješenjima koja zapravo treba da odgovore na skalu krize u kojoj smo. Vidimo, primjera radi, u SAD-u kampanju za predsjedničke izbore koja se zagrijava i gdje kandidati izlaze sa veoma ozbiljnim prijedlozima, koji će zaustaviti novu proizvodnju fosilnih goriva u Sjedinjenim Državama. Mislim da je to primjer kako se vidi hitnost trenutka i pritisak prema rješenjima koja odgovaraju na nivo veličine problema, guraju naše politike dalje prema boljim rješenjima, ne samo prema pozivu “Novog zelenog ugovora” na ubrzanu transformaciju ekonomije prema mobilizaciji ekonomskih resursa ka obnovljivoj energiji, već vidimo i trenutak u kojem političari izlaze i staju na put industriji fosilnih goriva, i kažu “Ne, moramo to zaustaviti”, naročito ovdje u SAD-u, najvećem proizvođaču fosilnih goriva.

Berners Lee: Mislim da je to upravo tip politike koja bi nam pomogla. Sa jedne strane, vidimo da se u ovom trenutku dešavaju neke od najgorih stvari koje možete zamisliti u globalnoj politici, ali sa druge strane u stvarima kao što je „Novi zeleni ugovor“ takođe vidimo, neke zaista ohrabrujuće naznake i mislim da je pažnja koju „Novi zeleni ugovor“ dobija fantastična i povezuje zajedno odgovore na klimatske promjene i druga pitanja zaštite okoline, sa odgovorom na socijalna pitanja kao što je nejednakost. Ne treba dugo gledati na izazov klimatskih promijena da shvatite da morate da se nosite sa socijalnim pitanjima. Mislim da je to od esencijalnog značaja.

Ono na što pozivamo je da vlade preuzmu vodstvo u ovome i kažu „ne“ industriji fosilnih goriva. To znači da se okonča razvoj industrije fosilnih goriva, odnosno, da se odbaci, odnosno prekine, izdavanje novih licenci za eksploataciju fosilnih goriva, i zaustavi davanje odobrenja za nova naftna polja i novu infrastrukturu za nove naftovode i gasovode. Ako želimo da imamo smanjenje emisije karbon dioksida u narednoj deceniji, to znači da moramo naučiti da funkcionišemo bez fosilnih goriva i da u isto vrijeme uradimo tranziciju i sve se više počnemo oslanjati na obnovljivu energiju.

Berners Lee: Ja joj apsolutno skidam kapu. Ljudi je mogu kritikovati i reći da je naivna i pokušati da je ospore na različite načine. Ali ja bih rekao da je ona vjerovatno najjasniji glas na svijetu za borbu protiv klimatskih promjena. Ona govori sa apsolutno blistavom jasnoćom o tome. To nije naivnost, to je jasnoća. Za moju generaciju je gotovo šokantno da je trebala 16-godišnjakinja da tako jasno objasni kako stvari stoje. Mi nijesmo trebali to da radimo đacima, ali sada kada se to dogodilo treba da odgovorimo na to.