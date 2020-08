Tataragić: Učinit ćemo sve da publika na Sarajevo Film Festivalu bude sigurna

"Mi za sada ne namjeravamo festival ni pomjeriti niti odgoditi, moram da naglasim 'za sada', jer se mjere stalno mijenjaju. Mi ih pratimo, imamo svakodnevne sastanke i susrete s kriznim štabovima, o raznim pitanjima koje imamo, a imamo i svoj krizni štab kojeg smo već u aprilu oformili. Mi planiramo festival, ali to će biti drugačiji festival od onih na koje smo navikli", kaže za Radio Slobodna Europa (RSE) Elma Tataragić, selektorica Takmičarskog programa za igrani i kratki film Sarajevo Film Festivala (SFF).

U Sarajevu se privode kraju pripreme za održavanje 26. Sarajevo Film Festivala (SFF) koji će se održati od 14. do 21. augusta u novom, prilagođenom formatu, u skladu sa svim aktualnim epidemiološkim mjerama, saopćeno je u četvrtak (30. juli) iz SFF-a.

Planirano je da se filmske projekcije održe na lokacijama gdje je moguće kontrolirano i kontinuirano provoditi sve epidemiološke mjere. Publici će na raspolaganju biti posebni ulazi i sektori za grupe od maksimalno 100 posjetilaca u otvorenim ili do 50 u zatvorenim projekcijskim prostorima.

Bit će propisana obavezna distanca između gledalaca, izvodiće se redovne dezinfekcije prostora, rigorozno će se sprovoditi obaveza nošenja maski u zatvorenim prostorima, a preporuka je i nošenje maski na otvorenom.

Ove godine po prvi put nakon 15 godina neće biti projekcija u Narodnom pozorištu, niti će na crvenom tepihu biti službenog protokola. To će pričekati neka bolja vremena.

Za nagradu Srce Sarajeva borit će se 49 filmova u četiri kategorije - igrani, dokumentarni, kratki i studentski film. Pogledamo je 750 filmova u svim kategorijama.

RSE: Objavljen je glavni program 26. Sarajevo Film Festivala. Osam je naslova u kategoriji za igrani film, čak četiri svjetske premijere. Kako ocjenjujte ovogodišnju selekciju u toj kategoriji?

Tataragić: Moram priznati da smo cijeli tim i ja izuzetno zadovoljni. Prvo, posljednji festival na kojem smo bili bio je Berlinski filmski festival, u januaru. Nakon tog festivala više nije bilo putovanja, ne samo da nismo mi putovali, nego nije više bilo nikakvih putovanja. Svi festivali su bili otkazani ili su prebačeni na online.

Međutim, bez obzira na to, naša saradnja sa regionalnim producentima i autorima nekako je uspješno nastavljena, imali smo potpuni uvid u ono što je do prije neki dan završeno. Od neke velike bojazni da nećemo imati filmova od kojih ćemo birati, došli smo do toga da ipak imamo dosta filmova. Mogu reći da produkcija, generalno, nije previše 'pala' u odnosu na prethodne godine.

Recimo, inače smo gledali 150-160 dugometražnih igranih filmova da bismo došli do selekcije. Sada je to slučaj sa 130 filmova, s tim da ne računam neke filmove koje smo vidjeli, ali koji još uvijek nisu finalizirani ili će biti finalizirani u narednih par mjeseci. Dakle, što se toga tiče, uspjeli smo uraditi selekciju na nekom nivou na koji smo inače navikli. Rezultat toga je upravo ovih osam filmova.

Ono što ovogodišnju selekciju krasi jeste jedna eklektičnost, jedna raznovrsnost, ne postoje filmovi koji su slični jedan drugom. Imamo različite perspektive, različite estetike, različite tematske okvire, priče, dakle, potpuno različitih osam filmova, ali ono što je vrlo interesantno, jeste da je ovo na neki način debitantska selekcija, osim Andree Štake, koja će prikazati svoj treći igrani film, i osim Bisara Morine, kome je ovo drugi igrani film.

Vrlo je interesantno da imamo šest debitantskih filmova, što na neki način označava ovu selekciju kao selekciju nekih novih autora, što je oduvijek bio cilj Sarajevo Film Festivala – da bude festival otkrića, festival koji otkriva nove autore, a s druge strane, koji nivim autorima pruža početak, nadamo se, uspješne karijere.

RSE: Spomenuli ste Andreu Štaku. Riječ o švicarskoj redateljici balkanskih korijena. Ona je ranije osvajala festivalske nagrade u Sarajevu. Što Andrea nudi u svom novom ostvarenju?

Tataragić: Mare je jedan izuzetno zanimljiv film, jako zrelo ostvarenje, koje je Andrea snimala u Konavlima, pokraj Dubrovnika. Andrea je za svoj prvi igrani film osvojila Srce Sarajeva, 2006. godine. U glavnoj ulozi je Marija Škaričić koja je također osvajala Srce Sarajeva, dva puta je osvojila tu nagradu.

U ovom filmu Andrea na jedan vrlo duhovit, ironičan, ali pitak način tematizira poziciju žene u, na prvi pogled, savremenom hrvatskom društvu, a u društvu koje je i dalje zapelo u nekom patrijarhalnom sistemu, gdje se funkcija žene svodi na nekoliko uloga, na ulogu majke, domaćice i supruge.

U ovom filmu pratimo mali bunt jedne takve žene. Film je ozbiljan, tematizira jednu ozbiljnu temu, ali je s druge strane izuzetno duhovit, ima dosta humora u samom filmu. Jako nam je drago što ćemo imati regionalnu premijeru ovog filma, i što se Andea Štaka s ovim ostvarenjem ponovo nalazi među onima koji se takmiče za Srce Sarajeva.

RSE: Spomenuo bih i mladu kosovsku redateljicu More Raca koja će predstaviti svoj debitantski igrani film.

Tataragić: Da, ovaj film, Galaksija Andromeda, pripada onim filmovima koji, što je karakteristično za istočnoevropsku kinematografiju, inkliniraju socijalnim temama. U ovom filmu pratimo čovjeka koji, kao i brojni ljudi na Balkanu, ne može naći posao u svojoj sredini i biva primoran da svoju sreću traži negdje drugo.

To je priča o svakodnevnim problemima s kojima se susreću ljudi koji žive ne samo na Kosovu, nego u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, s izuzetkom Slovenije. To je jedan od onih filmova koji spada po tematskom okviru u tu klasičnu školu istočnoevropskog filma. Najviše podsjeća na rumunjske filmove, na rumunjski novi talas od svih filmova iz selekcije.

RSE: Koliko je izvjesno da se festival održi, s obzirom na sve težu epidemiološku situaciju u BiH? Da li je moguće njegovo odgađanje ili pomjeranje?

Tataragić: Cilj nam je, prije svega, da publici dovedemo filmove, da u ovim teškim trenucima i u teškoj situaciji ponudimo neku mogućnost da ljudi pobjegnu malo od svakodnevnice. Apsolutno smo svjesni toga da nećemo imati onoliko gostiju koliko imamo, niti će u Sarajevo doći turisti koji dolaze za vrijeme Sarajevo Film Festivala, ali SFF je vjeran svojoj publici koja u suštini jeste ona domaća publika, zbog koje je i nastao.

Uskoro ćemo objelodaniti brojne detalje što se tiče otvorenih kina, što se tiče generalno programa, projekcija, načina na koje će se filmovi gledati, ali činimo sve da se publika osjeća sigurnom, da budemo i mi sigurni, da naša publika bude sigurna. Apsolutno ćemo poštovati i već poštujemo sve mjere koje nalažu krizni štabovi i generalno sve mjere predostrožnosti potrebne da bi ova vrsta pandemije bila pod kontrolom.

Festival otvara film Pjera Žalice 'Koncentriši se, baba'

RSE: Sarajevo Film Festival će i ove godine biti otvoren jednim bosanskohercegovačkim filmom. Koliko je bitno da i ove godine bude bh. film na otvaranju festivala?

Tataragić: To je jako važno. Nama je uvijek jako važno prezentirati domaću kinematografiju, domaće talente, i autorske i glumačke. Evo, i ove godine zaista imamo čast i sreću da je jedan igrani film završen. Radi se o filmu koji je nastao u okviru projekta 'Sarajevo Grad Filma', projekat SSF-a.

To je projekat koji Sarajevo Film Festival realizira u saradnji TRT-om, turskom televizijom, i to je film Pjera Žalice, koji se nakon dosta godina vraća s novim igranim filmom, koji će, apsolutno sam sigurna, oduševiti našu publiku. Jako je važno da je taj film završen i da ćemo ga imati upravo za otvaranje Sarajevo Film Festivala.

RSE: Prošle godine su se povećala sredstva u Fondaciji za kinematografiji Federacije BiH, međutim, pandemija korona virusa je produkciju filmova BiH ponovo stopirala.

Tataragić: Da, baš u trenutku kada smo se ponadali da ćemo krenuti naprijed, malo više i malo bolje, desila se pandemija i ponovo smo ne samo vraćeni na staro, nego smo i poprilično zaustavljeni. Bez obzira na činjenicu da se kod nas ne snima puno filmova, ipak su brojna snimanja odgođena.

Posljedice ćemo tek vidjeti, jer će brojna snimanja i dalje biti odgođena. Nekoliko inostranih servis produkcija, koje su trebale da dolaze u Sarajevo ovo ljeto i snimaju filmove, također su otkazane. Aida Begić je zaustavila snimanje filma koje je bilo planirano za početak aprila.

Neke stvari su stale, posljedice toga ćemo vidjeti u smislu same produkcije, u smislu filmova koje ćemo vidjeti tek naredne godine, jer mi za sada još uvijek imamo filmove koji su snimani, pa bili u produkciji i postprodukciji tokom ove pandemije, ili ćemo dočekati film Jasmile Žbanić, koji ona upravo završava i čija se postprodukcija i otegla upravo zbog pandemije.

Vidimo da se ništa u proteklih pet, šest mjeseci nije snimilo, što znači da bi iduća godina mogla biti izuzetno siromašna za bh. kinematografiju. Mi se nadamo da će se ovaj optimizam koji smo imali na početku godine, kada smo imali ne samo obećana nego zaista usvojena sredstva u budžetu, vratiti, ali, naravno, također smo svjesni situacije u kojoj se nalazi cijelo društvo. Nažalost, bh. kinematografija je već bila u izuzetno teškoj situaciji i ovo bi je moglo gurnuti u još težu poziciju.

Ne propustite pročitati:

Cilj nam je, prije svega, da publici dovedemo filmove, da u ovim teškim trenucima i u teškoj situaciji ponudimo neku mogućnost da ljudi pobjegnu malo od svakodnevnice. Apsolutno smo svjesni toga da nećemo imati onoliko gostiju koliko imamo, niti će u Sarajevo doći turisti koji dolaze za vrijeme Sarajevo Film Festivala, ali SFF je vjeran svojoj publici koja u suštini jeste ona domaća publika, zbog koje je i nastao.

Apsolutno ćemo poštovati i već poštujemo sve mjere koje nalažu krizni štabovi i generalno sve mjere predostrožnosti potrebne da bi ova vrsta pandemije bila pod kontrolom.