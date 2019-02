Huper: Kosovo je od SAD takoreći stvorilo neprijatelja

Bivši američki diplomata Džejms Huper (James Hooper) u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da je Kosovo odlukom o uvođenju takse Srbiji i Bosni i Hercegovini od američke vlade napravilo neprijatelja, dok su odnosi dve zemlje svedeni na najniži mogući nivo od završetka rata.

Prema njegovim rečima, to je najveći kontraproduktivni korak kosovskih lidera.

RSE: Vašington vrši pritisak na Kosovo da ukine takse na proizvode iz Srbije i BiH. Ali, Vlada Kosova ne odustaje, navodeći da je ta odluka u korist Kosova i da se taksa može ukinuti samo onda kada Srbija prizna Kosovo kao državu. Kako gledate na ovakvu 'tvrdoglavu' poziciju kosovske Vlade?

Huper: Iskreno, sve me je ovo iznenadilo. Ja sam naučio da sarađujem sa liderima Kosova koji razmišljaju strateški i koji imaju jak osećaj prema međunarodnoj zajednici i koji znaju koji su to pametni potezi na međunarodnom nivou. Ovo što se desilo deluje mi kao najveći kontraproduktivni korak lidera Kosova. Ovom odlukom oni su, takoreći, od Vlade Sjedinjenih Država skoro stvorili jednog neprijatelja.

Oni su doveli odnose sa SAD-om na najniži nivo od kraja rata na Kosovu. Neverovatno je da je Kosovo bilo u poziciji jačanja dok se pregovarački proces sa Beogradom nastavljao i sada su odbacili čvrstu poziciju i stvorili protivljenje SAD-a, što uopšte nije imalo potrebe da se desi. Sada su stvorili javni spektakl u kojem su se Pentagon, Stejt dipartment i Savez za nacionalnu sigurnost udružili na način koji nikada pre nisam video u istoriji američke diplomatije, a kako bi skrenuli pažnju Kosovarima da trebaju da suspenduju taksu.

Iskreno rečeno, ovo je za mene znak jednog uskog i provincijskog načina razmišljanja i to je veoma rizično po Kosovo. Kosovo ne može da dopusti sebi da se upusti u nacionalistički način razmišljanja. Ukoliko Kosovari misle da tako trebaju da idu napred i ukoliko je to njihovo rešenje, onda neka bude, ali američka Vlada im govori da će, ukoliko idu tim putem, oni izgubiti podršku SAD-a, a ta saradnja je strateška vrednost koju Kosovo ne sme da izgubi.

​RSE: Gospodine Huper, Vlada Kosova kaže da je taksa uvedena kao odgovor na ono što su oni pozvali kampanjom Srbije protiv državnosti Kosova. Da li to opravdava jednu takvu odluku?

Huper: Ne opravdava je. Možda na ekonomskoj i nacionalnoj osnovi vidim zašto se to radi, ali na osnovu diplomatske i međunarodne politike, to nema nikakvog smisla. Kosovo može da dobije argument u ekonomskom smislu, ali svakako gubi argument na strateškom polju.

Kosovo trenutno dovodi u rizik strateške interese u vođenju taktičkih igara. Iz mog iskustva sa kosovskim liderima, oni su bili strateški igrači i pod uslovom da u određenim slučajevima možemo da izgubimo neki taktički cilj. Tako funkcionišu diplomatija i međunarodno pravo.

Imam utisak da predsednik Tači (Hašim, predsednik Kosova, prim. aut.) to razume i da želi da ide dalje sa procesom postizanja sveobuhvatnog sporazuma sa Beogradom. Ali ova poslednja dešavanja ne pomažu tim pregovorima.

​RSE: Ali premijer Kosova Ramuš Haradinaj je kazao da je posvećen nastavku dijaloga i da taksa nije povezana sa tim procesom. Prema njegovim rečima, odluka o taksi je suverena odluka države Kosova...

Huper: Tačno i Kosovo može da donosi takve odluke, ali ova suverena odluka i Vlada Kosova dovodi u rizik strateške interese Kosova. Premijer može da deluje kako hoće i ne želim da karakterizujem stvari na lični nivo jer imam poštovanja prema njemu, ali Sjedinjene Države su mu javno stavile do znanja - "grešiš!".

Kosovo može da ide putem koje je izabralo, kao nezavisna i suverena država, dok Amerikanci kažu da se dovodi u rizik odnos sa Vašingtonom ukoliko dalje idete tim putem.

'Na Kosovo se sada gleda kao na mesto sa liderima vrućih glava koji prate nacionalističke agende i to je u suprotnosti sa Beogradom, koji se pokazuje racionalnijim.'

​RSE: Govorimo konkretno o strateškim interesima. Rekli ste da je Kosovo, takoreći, i ovde naglašavam to 'takoreći', od američke Vlade stvorilo neprijatelja. Šta u praktičnom smislu to znači?

Huper: U praktičnom smislu, na Kosovo se sada gleda, umesto kao na jednu zemlju sa liderima sa jasnim i razumnim umom u praksi, kao na mesto sa liderima vrućih glava koji prate nacionalističke agende i to je u suprotnosti sa Beogradom, koji se pokazuje racionalnijim. To je veoma velika promena. Na Srbiju se uvek gledalo kao na problematičnu zemlju koja još uvek nije prevazišla Miloševićevu epohu (Slobodan, bivši predsednik Srbije, prim. aut.), ali to se sada menja postepeno.

Deluje mi kao da je Kosovo izgubilo kontakt sa SAD-om i dopustilo da se ova promena desi. Ovaj nacionalistički duh u koji je Kosovo uključeno jako puno šteti Kosovu u Vašingtonu.

RSE: Zašto SAD i Evropska unija (EU) puno insistiraju na ukidanje takse?

Huper: Da bi se išlo napred tokom tog puta, koji je svakako težak i koji ima smetnje, potreban je "dobar vozač". Šanse da se postigne sveobuhvatni sporazum, prema mom mišljenju, su veoma dobre, kako bi se rešila pitanja sa Srbijom. Shvatam šta je hteo da postigne premijer Haradinaj odlukom o taksi - jednu čvrstu poziciju u dijalogu, ali to tako ne funkcioniše. Time se, zapravo, rizikuje sporazum, iako mislim da još uvek može da se spasi, ali je potrebno da se taksa odmah suspenduje.

​RSE: A šta ako taj sporazum uključuje i promenu granice?

Huper: Ne želim da komentarišem ili spekulišem komponente sporazuma, a u tu je uključena i činjenica da li će Kosovo postati članica Ujedinjenih nacija (UN), da li će imati otvorena vrata EU i da li će Kosovo imati otvoren put prema NATO-u. Jedan sveobuhvatni sporazum može da stabilizuje odnose između Kosova i Srbije.

Uzimajući u obzir stanje u SAD-u od 2016, veoma je rizično po Kosovo da dopusti neprijateljskom susedu da nastavi sa neprijateljstvom. U korist Kosova je da omekša i da okonča to neprijateljstvo, a to se može postići putem sporazuma. Sporazum podrazumeva kompromis na obe strane, to je put napred. Neka se Kosovo kreće pravo, ka jednom strateškom rezultatu.