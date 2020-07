Plenkoviću još jedan mandat za sastav vlade

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović povjerio je mandat za sastav nove hrvatske vlade relativnom pobjedniku parlamentarnih izbora 5. srpnja, predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću.

Dogovoreno je da se novi saziv Sabora konstituira 22. srpnja, da onda donese novi zakon o Vladi, da se raspravi o povjerenju Vladi i da je Sabor potvrdi u četvrtak 23. srpnja.

"Zahvaljujem predsjedniku Republike na povjerenom mandatu za sastavljanje nove Vlade Republike Hrvatske. Želim zahvaliti svim našim sugrađanima koji su sudjelovali na ovim izborima", poručio je mandatar nove vlade Andrej Plenković.

Nova će hrvatska vlada umjesto 20 imati 16 ministarstava, jer će se neka dosadašnja spojiti, a novost je i da Ministarstvo kulture u naslov dobiva i medije, izvijestio je Plenković.

"Smatramo da je to važna poruka s obzirom na portfelj kojim se inače ovo ministarstvo bavi", obrazložio je Plenković.

Predsjednik Milanović posebno je pohvalio što će po drugi puta jedan od 4 potpredsjednika Vlade – Boris Milošević – biti iz redova srpske manjine.

"Drago mi je ovo s manjinama. To je nastavak jedne dobre prakse koju sam uvijek podržavao i provodio. To nije samo simbolička stvar. To je ono što Hrvatsku kao društvo, kao zajednicu, kao političku zajednicu razlikuje od – na žalost – dosta njezinih susjeda", ustvrdio je Milanović.

Prijedlog zakona o obnovi Zagreba

Prvi će prioritet nove hrvatske vlade biti slanje na prvo saborsko čitanje prijedloga zakona o obnovi Zagreba od posljedica katastrofalnog potresa 22. ožujka, najavio je Plenković.

"Moja politika kao rođenog Zagrepčanina i čovjeka koji je dobio povjerenje na izborima ovdje u centru Zagreba u 1. izbornoj jedinici je napraviti ustavan, pametan, mudar zakonski okvir u kojem ćemo iznaći sredstva, i to prije svega iz međunarodnih izvora – na tome smo već napravili ogromne korake – koji će ići za javnu infrastrukturu ili institucije," kazao je.

A nakon toga?

"Ja očekujem da nastavimo osiguravati financijsku stabilnost, radna mjesta, plaće i mirovine. Dapače, da krenemo i u porezna rasterećenja. Ono što je izuzetno važno i to moram danas spomenuti je prošlotjedna odluka o tome da je Hrvatska u Europskom tečajnom mehanizmu II, dakle u predvorju eurozone, što je kapitalna odluka i ključna poruka kuda Hrvatska ide," poručio je Plenković.

Predvorje eurozone

Profesor na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić upozorava u izjavi za RSE kako su i vladajući i opozicija usmjereni isključivo na europske fondove za oporavak gospodarstva od korona krize, čime se, kaže, ne rješava problem.

"Sa druge strane, nisam čuo nijednu riječ od ni od jednog dužnosnika, ni od premijera ni od predsjednika države, da okreću pogled prema hrvatskim poljima, prema hrvatskim tvornicama, a prije svega prema hrvatskim ljudima. Kao da smo mi apsolutno nesposobni da se brinemo sami za sebe, kao da nemamo nikakve resurse ni uvjete! A imamo i resurse i uvjete koje smo zapustili. E sad, ako u koroni nismo progledali da imamo njive koje možemo uzorati, da imamo tvornice koje mogu proizvoditi i da imamo radnike koji mogu raditi, ako to do sada nismo shvatili, onda će to biti ružno za gledati 2021. godine," poručuje Jurčić.

On dodaje da Hrvatska nije spremna za najavljeno uvođenje eura do kraja mandata nove Plenkovićeve vlade, i da ga čudi brzina kojom se Hrvatsku i Bugarsku gura u eurozonu.

O tretmanu ustaškog pozdrava

Jedno od novinarskih pitanja bilo je i o tretmanu ustaškog pozdrava. Plenković je kazao da je to pitanje riješeno zakonom i sudskim presudama, dok je Milanović rekao da ga iz prekršajne treba prebaciti u kaznenu odgovornost, jer je to govor mržnje.

Plenković je Milanoviću donio potpise većine od ukupno 151 novoizabranih zastupnika, njih 76. To je 66 zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, osam zastupnika manjina, i dvojica zastupnika centrističkih stranaka – Hrvatske narodne stranke i Stranke reformista.