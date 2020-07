Koji je uzrok izbornog uspjeha HDZ-a?

Lider Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i tehnički premijer Andrej Plenković, čija je stranka relativni pobjednik izbora, već je obavio inicijalne konzultacije o novoj parlamentarnoj većini. Istodobno, Davor Bernardić se zbog izbornog poraza povlači s mjesta lidera Socijaldemokratske partije (SDP).

HDZ je relativni pobjednik izbora održanih 5. srpnja sa 66 od ukupno 151 zastupnika, što znači da mu do potrebne većine od 76 zastupnika za dobivanje mandata za sastav nove vlade manjka svega 10 ruku.

Kako je na Twitteru objavio glasnogovornik Vlade Marko Milić, Plenković je obavio "inicijalni krug konzultacija sa svim izabranim predstavnicima nacionalnih manjina, Hrvatskom narodnom strankom te Reformistima".

"Oni daju jasnu potporu novoj parlamentarnoj većini i Vladi HDZ-a koju će predvoditi Andrej Plenković", navodi se u tweetu.

I jedan od potpredsjednika HDZ-a Branko Bačić kazao je medijima da su pregovori oko formiranja nove parlamentarne većine već započeli, i to sa njihovim dosadašnjim partnerima – manjinama koje imaju osam mandata, narodnjacima s jednim mandatom i reformistima, također s jednim mandatom.

"Rezultat kojeg smo ostvarili na izborima 5. srpnja otvara mogućnost da vrlo brzo formiramo buduću vladajuću koaliciju, a time i mandatara, a onda – jasno – da sastavimo vladu," kazao je Bačić.

Potpisi manjina osigurani?

Reformist Radimir Čačić kazaoje medijima kako "ne misli, već zna" da je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković već dogovorio potrebnih 76 potpisa.

Milorad Pupovac, predsjednik Savjeta druge najveće stranke moguće buduće vladajuće koalicije – Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) potvrdio je novinarima da je razgovarao s Plenkovićem, ali da će odluku donijeti Predsjedništvo njegove stranke u utorak 7. srpnja. Na pitanje novinara hoće li opet s Plenkovićem Pupovac je odgovorio:

"Očekujemo Hrvatsku kao tolerantno, otvoreno i progresivno društvo u kojem će se poštivati vrijednosti karakteristične za Hrvatsku, ali istovremeno zadržati sve elemente tolerantnosti i otvorenosti, nasuprot onima koji bi htjeli Hrvatsku zatvoriti i učiniti netolerantnom", kazao je Pupovac.

"To je", zaključio je, "ono što nas je približilo pred četiri godine, i svi su izgledi da će nas to približiti i nakon tih četiri godine."

Da se sastao i razgovarao s Plenkovićem potvrdio je novinarima i zastupnik talijanske manjine Furio Radin.

Lider SDP-a preuzeo odgovornost

Dan nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, pala je i prva "žrtva".

Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) Davor Bernardić se zbog izbornog poraza koalicije lijevog centra Restart, kojoj je SDP bio na čelu, povlači s čelnog mjesta u stranci, izvijestio je nakon sjednice Predsjedništva SDP-a. On očekuje da će se unutarstranački izbori raspisati već sljedeći tjedan na sjednici Središnjeg odbora SDP-a.

"Analiza će biti. Najlakše je reći – krivo je ovo, krivo je ono. Građani su odlučili. Izlaznost je bila kakva je bila, ja nikoga ne okrivljujem nego upravo preuzimam odgovornost. Mislim da je to u ovom trenutku najvažnije. SDP ide dalje, računajte na nas," poručio je Bernardić.

Na izborima 5. srpnja koalicija Restart predvođena SDP-om ostvarila je vrlo slab rezultat – svega 41 mandat, što je za 25 mandata manje od relativnog pobjednika ovih izbora – HDZ-a.

Desničarski Domovinski pokret pjevača Miroslava Škore ostvario je 15 mandata, a najveće je iznenađenje izbora koalicija malih lijevih i zelenih stranaka Možemo koja je ostvarila sedam mandata.

Koji je uzrok ovakvog uspjeha HDZ-a?

Po ocjeni Tomislava Klauškog iz "24sata", uzrok uspjeha HDZ-a je korona, ne samo jer je epidemija dovela do ovakvog odaziva birača, nego i zato što se HDZ uspio dijelu birača nametnuti kao uspješan borac protiv zaraze, ali i protiv ekonomskih posljedica te zaraze.

"Tako da mi se čini da je korona zadnjih tjedan dana kampanje maknula sa strane sve druge teme i sve druge aktere kampanje i ostavila HDZ da građanima komunicira liderstvo, sigurnost – sve one poruke koje su slali, a koje se filtriraju kroz koronu", ocjenjuje Klauški za Radio Slobodna Evropa (RSE).

"Da je Hrvatska", konstatira, "imala nula slučajeva korone, pitanje je bi li HDZ dobio ovoliko glasova, bi li korona bila u stvari jedina tema koja je obilježila ovu kampanju, i bi li neke druge stranke mogle dobiti glasove na nekim drugim temama kao što je to korupcija, ili kao što su svjetonazorske teme sa desnice."

"Ljudi su izabrali sigurnost, a Plenković je pred njih izišao s pričom da je on jamac te financijske i egzistencijalne sigurnosti, da njegove veze s Europom mogu donijeti Hrvatskoj toliko potrebni novac," objašnjava za RSE uspjeh HDZ-a i Plenkovića na ovim izborima urednica i komentatorica na Hrvatskoj radio-televiziji Jasmina Popović.

"Plenković je poentirao s tim da slijedi vrijeme u kojem se nitko tko ima manje iskustva jednostavno ne bi mogao snaći, i da bi to jednostavno bilo poražavajuće po građane Hrvatske. Koliko je to točno, u to ćemo se uvjeravati iz mjeseca u mjesec, ali u svakom slučaju on je uspio poslati tu poruku i on je uspio dobiti te glasače koji su sigurno zainteresirani da im ne bude gore, ako već nisu sigurni da im s nekim može biti bolje," kaže Jasmina Popović.

Desnica ostavljena po strani

Plenkovićev je uspjeh i to što je - nakon što je pobijedio desnicu na unutarstranačkim izborima u HDZ-u - uspio da tvrda desnica poput Škore ne uđe u Vladu, kaže Klauški.

"Čini mi se da je to veliki uspjeh HDZ-a što je ostavio desnicu po strani i Hrvatska ipak neće biti vanbračno dijete katoličke Poljske i Orbanove Mađarske. Ono čega se ja bojim je drugi mandat HDZ-a. HDZ je kroz povijest uvijek u drugom mandatu - a sada je Plenković dobio drugi mandat - činio veću štetu, izlazio s većim aferama, dakle ponašao se bahatije i bezobzirnije nego u prvom mandatu," kaže Klauški.

Jasmina Popović očekuje da će Hrvatska u drugom Plenkovićevom mandatu biti otvorena europskim vrijednostima, a ne isključivosti kakvu zagovara Domovinski pokret Miroslava Škore.

"Plenković je u situaciji da mora odlučiti kakva je to Hrvatska koju on želi. Iz onog što je govorio u izbornoj noći nakon proglašenja HDZ-ove pobjede, moglo se iščitati da on uključuje i manjine, da želiHrvatsku u kojoj neće biti isključivih na način kako je to nudio Domovinski pokret. Oni su mu jučer vrlo jasno rekli da bira između suverenizma i Milorada Pupovca", kaže Popović.

"Dakle", zaključuje Popović, "poruka koja je otišla iz njihovog stožera bila je da Domovinski pokret sa sobom nosi taj element isključivosti u društvu. A Plenković koji se pokazao kao europski građanin i netko tko želi u Europu dignuta čela ne može isključiti manjine."

Na parlamentarnim izborima 5. srpnja biralo se 140 zastupnika u 10 teritorijalnih izbornih jedinica, 8 zastupnika manjina i 3 zastupnika tzv. dijaspore – ukupno 151 zastupnika.