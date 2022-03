Hrvatski vojni ataše u Moskvi odbio primiti rusku notu o navodnim plaćenicima

Hrvatski vojni ataše u Moskvi odbio je 3. ožujka primiti notu ruskog Ministarstva obrane zbog navodnog dolaska 200 hrvatskih plaćenika u Ukrajinu.

On je bio pozvan na razgovor u rusko Ministarstvo obrane kako bi mu bila prenijeta informacija da se u Ukrajini nalazi 200 hrvatskih plaćenika, priopćilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) 3. ožujka.

Hrvatski vojni izaslanik je Rusima odgovorio da MORH, niti bilo koja druga institucija u Republici Hrvatskoj, nema veze s pojedincima koji se možebitno nalaze u Ukrajini i o tome nemaju nikakvu informaciju, navodi se u priopćenju MORH-a.

Zbog toga je i odbio pisanu notu koja mu je pokušala biti uručena, dodaje se.

Glasnogovornik ruskog Ministarstva obrane, generalmajor Igor Konašenkov, ranije je 3. ožujka izjavio kako je prošloga tjedna 200 hrvatskih plaćenika preko Poljske stiglo u Ukrajinu i priključilo se "jednom od nacionalističkih bataljuna na jugu", prenose agencije Interfax i TASS.

On je za okupljanje plaćenika u Hrvatskoj optužio hrvatskog državljanina Denisa Šelera.

Zagrepčanin Denis Šeler, nekadašnji vođa navijačke skupine Dinama Bad Blue Boys, koji je od 2015. godine kao dobrovoljac ratovao u bataljunu Azov, a sada se nalazi u Hrvatskoj, odbacio je 3. ožujka u izjavi za Index.hr optužbe ruskog Ministarstva obrane.

"To je smiješno. Ja sam mislio da su to ozbiljni ljudi. Na temelju kojih informacija on to govori? To su već potezi očajnika", kazao je Šeler za Index.

Skeptičan je, kaže, prema informaciji da je u Ukrajinu otišlo 200 hrvatskih boraca.

"Ne možete u Hrvatskoj skupiti 200 ljudi ni da prosvjeduju za veće plaće, a kamoli nešto drugo. Kojih je to 200 Hrvata u Ukrajini, ako sam i ja sam u Zagrebu?" rekao je.

Spominjanje hrvatskih plaćenika je politički pritisak na Hrvatsku, smatra Šeler.

"Znamo da je Plenković [Andrej, hrvatski premijer] podržao Ukrajinu, poslali smo oružje, primit ćemo izbjeglice... To smeta Rusiju pa nešto pokušava", kaže.

Šeler odbacuje sve optužbe za nezakonito djelovanje.

"Ja živim po hrvatskim zakonima, ja nisam ništa protuzakonito radio. Ne znam odakle tom gospodinu takav podatak. Ja niti skupljam dobrovoljce, niti šaljem išta. Očito su toliko očajni da rade ovakve greške. Smiješno je to", rekao je Šeler.

Rusija je ranije izdala upozorenje strancima koji se planiraju boriti protiv ruskih snaga u Ukrajini da će se suočiti s kaznenim progonom u slučaju pada u rusko zarobljeništvo.

"Želim službeno naglasiti da plaćenici koje Zapad šalje kako bi pomogao nacionalističkom kijevskom režimu nemaju pravo na status ratnog zarobljenika", rekao je Konašenkov, prenosi Interfax.

Konašenkov je poručio da bi svaki stranac "trebao sedam puta promisliti" prije pristupanja ukrajinskoj vojsci jer će ih Rusija smatrati "kazneno odgovornima ako ih uhvati".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je strane državljane da se pridruže Teritorijalnoj obrani Ukrajine u borbi protiv ruske invazije. On je procijenio da će planirana postrojba sastavljena od stranih dobrovoljaca imati oko 16.000 boraca.

"Dobrovoljci iz 16 zemalja diljem svijeta došli su u Ukrajinu spremni boriti se rame uz rame s ukrajinskim narodom protiv agresora", rekao je novinarima ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba. "Njihov broj je već premašio 1.000", rekao je.

Kako je ranije izvijestio Radio Slobodna Europa (RSE), hrvatski mediji već nekoliko dana izvještavaju o odlasku hrvatskih građana u rat u Ukrajinu, a izjave daje uvijek jedna te ista mlađa osoba sakrivenog lica koja ne otkriva svoj identitet.

Tvrdi da odlazi u Ukrajinu, da se broj dobrovoljaca iz Hrvatske penje i do 200, i da je njegov motiv za odlazak to što je Ukrajina 1991. prva priznala hrvatsku nezavisnost, i snažno pomogla nakon nedavnih potresa u Zagrebu i Petrinji. Tvrdi također da neće imati nikakvu naknadu, već samo stan i hranu.

RSE nije pronašao nikoga iz Hrvatske koji je krenuo ili se sprema krenuti u Ukrajinu, a da je pritom spreman otkriti svoj identitet.

Kako je tada izvijestio RSE, hrvatske vlasti ne raspolažu informacijama o odlasku hrvatskih građana u Ukrajinu na poziv ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da se pridruže obrani zemlje od ruske invazije.

Ministarstvo unutarnjih poslova nije odgovorilo na upit RSE, dok je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na upit RSE kazalo kako je "svaki hrvatski državljanin slobodan putovati u bilo koju državu te nemamo informaciju koliko ih se uputilo u Ukrajinu iz bilo kojih razloga ako nam se nisu javili".

Radi se o individualnim postupcima na vlastitu odgovornost, kazao je na novinarsko pitanje i hrvatski premijer Andrej Plenković 27. veljače.