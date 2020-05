HDZ izgubio Vukovar, Škoro dobio pojačanje

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), vladajuća stranka u Hrvatskoj, izgubila je vlast u Vukovaru.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, svih 10 HDZ-ovih vijećnika, od ukupno 23 koliko ih čini Gradsko vijeće Vukovara, i vodstvo vukovarskog gradskog HDZ-a izišli su iz stranke.

Formirat će vlastitu stranku, a na parlamentarnim izborima 5. srpnja biti će na listi desničarskog Domovinskog pokreta, što ga je osnovao pjevač Miroslav Škoro.

Penava je njihov odlazak iz HDZ-a obrazložio razočaranjem što HDZ-ova vlada i premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ekonomski zanemaruju Vukovar, što nisu ništa napravili za kažnjavanje ratnih zločina nad vukovarskim Hrvatima 1991. godine i što su dogovorili da opet pripadnici manjina budu među popisivačima na Popisu stanovništva iduće godine na područjima gdje u većem broju ima pripadnika manjina.

"Još jednom je ustupak prema koalicijskom partneru Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci (SDSS) stavljen ispred interesa Republike Hrvatske, ispred građana Vukovara, ispred žrtve. Znači, građani Vukovara ponovno sljedećih 10 godina trebaju snositi trgovinu HDZ-a i SDSS-a", poručio je Penava.

Premijer odbacio kritike

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nije uzbuđen odlaskom Penave i lokalnih stranačkih lidera iz HDZ-a.

"Penavin odlazak iz stranke neće nam naškoditi. Koga nema, bez njega se može i mora", kazao je i odbio kritike da Vlada zanemaruje Vukovar.

"Ova je Vlada učinila za Vukovar više nego mnoge druge vlade i to znaju svi. U svakom slučaju, činit ćemo to i u budućnosti", najavio je Plenković.

Potez koji nije mnogo iznenadio

Vukovarski političari nisu iznenađeni Penavinim potezom.

Zamjenik vukovarskog gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđan Milaković za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže kako "očigledno nije više vidio prostor tamo gde je bio i našao si je sada dobrog sagovornika u Škori za te svoj radikalne ideje".

"Nije dobro za ovaj prostor Vukovara i Slavonije što će sada te ideje dobiti više prostora i što će se politička kampanja sada mnogo više zaoštriti i zasnivati upravo na tim idejama. Vrlo lagano je probuditi antisrpski sentiment kod birača na ovim prostorima jer se on gaji dugi niz godina posle rata", zabrinut je Milaković, koji je predsjednik Demokratske stranke Srba, manje izvanparlamentarne stranke.

Sve to nije dobro ni za koga u Vukovaru i Slavoniji, a najmanje za Srbe koji su najmanje zaštićeni i najviše će to osjetiti na svojoj koži - kod zapošljavanja, kod obrazovanja i u drugim segmentima svakodnevnog života, zaključio je vukovarski dogradonačelnik.

"Nakon Penavinog neuspjeha na unutarstranačkim izborima u HDZ-u tako nešto smo i očekivali", kaže za RSE povodom Penavinog izlaska iz HDZ-a predsjednik vukovarske gradske organizacije SDSS-a Srđan Kolar.

"Žalosti me samo činjenica da kao razlog njegovog odlaska iz HDZ-a Penava navodi koaliciju HDZ-a sa našom strankom na državnom nivou. To je apsolutno nekorektno i politikantski, jer objašnjavati svoj neuspeh nekom drugom političkom opcijom i za to kriviti neku drugu naciju odnosno narod – to je apsolutno nekorektno", poručuje Kolar.

Socijaldemokratska vijećnica u vukovarskom Gradskom vijeću i predsjednica Foruma mladih SDP-a Biljana Gaća u izjavi za RSE misli da je ovo početak Penavog političkog kraja.

"Ovo je ilustracija onoga što sam uvijek govorila, a to je da Penava drži grad Vukovar kao taoca svojih osobnih interesa, i unutarstranačkih animoziteta, i to se sada i pokazalo. Ponovno je na žrtvi Vukovara tražio alibi zašto on i cijela ekipa iz vukovarskog HDZ-a napuštaju stranku. Mislim da je ovo početak njegovog političkog kraja, jer jako dobro znamo način na koji HDZ funkcionira i njihovu stranačku stegu, ali i brojnost", procjenjuje Biljana Gaća.

Tko je Penava?

U Gradskom vijeću Vukovara su 23 vijećnika. HDZ je imao većinu sa 10 svojih vijećnika i 5 vijećnika desničarske Hrvatske konzervativne stranke. Nakon izlaska Penave i 10 vijećnika iz HDZ-a, konzervativci nisu doveli u pitanje nastavak suradnje sa Penavom. Uz njih u Gradskom vijeću je troje vijećnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, troje vijećnika SDSS-a, jedan vijećnik DSS-a i jedan vijećnik Živog zida.

Penava je drugi mandat gradonačelnik i svoju je politiku velikim dijelom temeljio na protivljenju zakonskoj obavezi službene upotrebe srpskog jezika i ćirilice i organizaciji javnih prosvjeda zbog neprocesuiranja ratnih zločina nad vukovarskim Hrvatima 1991. godine.

Na unutarstranačkim izborima u HDZ-u 15. ožujka 2020. godine kandidirao se na desničarskoj listi zajedno sa Mirom Kovačem i Davorom Ivom Stierom, i poražen je sa vrlo velikom razlikom od centrističke liste koju je vodio dotadašnji i aktualni predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

Rat i postratni problemi u Vukovaru

U ratu u Hrvatskoj 1991. godine Vukovar je teško porušen, većina nesrpskog stanovništva grada je prognana, a njih nekoliko tisuća završilo je u logorima i zatvorima u Srbiji.

Srpska opsada Vukovara trajala je tri mjeseca, a neprekidni napadi avijacije, tenkova i pješadije Jugoslavenske narodne armije (JNA), dobrovoljačkih paravojnih jedinica iz Srbije i paravojnih postrojbi hrvatskih Srba trajali su od 14. rujna do pada grada 18. studenog.

Grad je branilo ukupno 1.800 hrvatskih policajaca i vojnika. U ta tri mjeseca i danima nakon ulaska JNA i paravojnih postrojbi u grad poginulo je ili ubijeno 2.717 osoba, a još preko pet stotina osoba vodi se kao nestala. Do 1997. Vukovar je bio pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba, a te godine mirnom reintegracijom vraćen je u ustavno-pravni poredak Hrvatske.

Na popisu stanovništva 2011. godine udio Srba u stanovništvu se povećao prema ranijem popisu, i iznosio je više od 33 posto, pa su ispunjeni zakonski uvjeti za ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma srpske manjine. Vlada lijevog centra postavljala je 2013. i 2014. godine ploče na državne institucije u Vukovaru na hrvatskom jeziku i latinici i srpskom jeziku i ćirilici, ali su ih prosvjednici redom porazbijali.

Gradsko vijeće Vukovara sa HDZ-ovom većinom, a na prijedlog tadašnjeg HDZ-ovog gradonačelnika Ivana Penave je 2015. godine izglasalo da ploče i nazivi na javnim ustanovama i ulicama i trgovima Vukovara na latinici i hrvatskom i ćirilici i srpskom nisu predviđene. Ustavni sud je osporio njihove odluke, ali se nije nastavilo sa postavljanjem ploča na dva jezika i dva pisma.