Nije samo Đukanovićeva stranka potpisala sporazum sa Putinovom Jedinstvenom Rusijom

Dan nakon što je premijer Crne Gore Milojko Spajić optužio opozicionu Demokratsku partiju socijalista (DPS) da su potpisali tajni sporazum sa vodećom ruskom strankom o antievropskom djelovanju, u prostorije Skupštine je donesen tekst sporazuma.

Donio ga je šef poslaničkog klupa DPS-a Andrija Nikolić. Tom prilikom je izjavio da u sporazumu nema spornih odredbi o tome da zemlja neće ulaziti u Evropsku uniju (EU) ako je to suprotno ruskim interesima, kako je tvrdio premijer Spajić.

"Ove jučerašnje podmetačine podsjećaju na tvrdnje koje su se pojavljivale uoči ulaska Crne Gore u NATO, kada je tadašnja opozicija govorila da je neko u ime DPS-a u Sibiru navodno obećao da Crna Gora neće pristupiti Alijansi", rekao je Nikolić, prenosi RTCG.

Ocijenio je da će Crna Gora postati članica Evropske unije uprkos, kako je kazao, politici aktuelne Vlade.

Šta stoji u dokumentu iz 2011?

Dokumentom iz 2011. godine Jedinstvena Rusija i DPS su se obavezali da će se konsultovati i razmjenjivati informacije o aktuelnim pitanjima o situaciji u Rusiji i Crnoj Gori, stoji u sporazumu koji je iz DPS-a objavljen na platformi X.

"Strane će aktivno uspostavljati odnose i vršiti razmjenu iskustava po liniji svojih predstavnika u organima zakonodavne vlasti", navodi se u sporazumu.

Osim toga dogovorena je i organizacija bilateralnih ili multilateralnih seminara i konferencija o "najaktuelnijim pitanjima rusko-crnogorskih i međunarodnih odnosa".

Sporazum su potpisali tadašnji politički direktor DPS-a Branimir Gvozdenović i Boris Grizlov u ime Jedinstvene Rusije.

Na čelu DPS-a se od 1998. godine nalazio Milo Đukanović. Višestruki premijer i u dva navrata predsjednik Crne Gore Milo Đukanović podnio je ostavku sa mjesta predsjednika stranke 2023. godine nakon što je izgubio na predsjedničkim izborima.

Osim zapadnobalkanskih stranaka na tadašnjem kongresu sporazume su potpisale i tri partije iz zemalja članica Evropske unije, odnosno proruska Narodna stranka Litvanije, zatim konzervativna vladajuća grčka Nova demokratija premijera Kyriakosa Mitsotakisa i Napredna stranka radnog naroda Kipra.

Na istom kongresu tadašnji predsjednik zemlje Dmitri Medvedev predložio je Vladimira Putina za predsjedničkog kandidata. Putin je uzvratio rekavši da želi vidjeti Medvedeva za premijera. Putin je potom izabran na predsjedničku funkciju koju i dan danas obavlja.

Jedinstvena Rusija, vodeća u državnoj Dumi sa 325 od 450 mjesta stranka se nalazi na listi sankcija Evropske unije zbog ruske invazije na Ukrajinu i podrške ilegalnoj aneksiji ukrajinskih regija. Kako su naveli iz EU prilikom objave sankcija, Jedinstvena Rusija je "odgovorna za materijalno podupiranje djelovanja koja potkopavaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine."

Ko je još potpisao sporazum sa Jedinstvenom Rusijom?

Kada je 2011. godine tada vladajuća crnogorska stranka Demokratska partija socijalista potpisala sporazum sa strankom ruskog predsjednika Vladimira Putina, nije bila jedina.

Na istom kongresu tada je boravio i Milorad Dodik lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) čija je stranka tada potpisala sporazum o strateškom partnerstvu sa Jedinstvenom Rusijom.

"Potpuno jasna politička saradnja i uvažavanje pozicije RS. Ruska politika u samoj svojoj suštini ima podršku Dejtonskom sporazumu, što odgovara, naravno, nama - i mi mislimo da to treba da se održi, za razliku od nekih zapadnih koncepcija koje su tražile da se provodi duh Dejtona koji je u suštini tražio razgradnju onoga šta piše u Dejtonu i kako je u Dejtonu dogovoreno", rekao je tada Dodik nakon potpisivanja.

Za razliku od DPS-a za vreme čije vlasti je Crna Gora postala članica NATO-a (2017.) i započela pregovore sa EU (2012.), Dodik ostaje privržen Moskvi.

I danas je redovan gost u Moskvi, a zbog antidejtonskog djelovanja u Bosni i Hercegovini bio je od 2017. pod sankcijama SAD-a. Sankcije su mu ukinute u oktobru prošle godine, nešto više od dva mjeseca otkako mu je oduzet predsjednika RS, zbog presude za nepoštovanje odluka visokog predstavnika.

Nekoliko godina kasnije na još jednom kongresu 2016. godine predstavnici više političkih partija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Bugarske, potpisali su zajedničku deklaraciju sa Jedinstvenom Rusijom kojom se zalažu za stvaranje vojno neutralne teritorije na Balkanu.

Potpisnici Deklaracije tada su ukazali da u okviru "smanjenja međunarodne napetosti", poseban značaj za Jugoistočnu Evropu predstavlja razvoj inicijative "niza balkanskih političara o formiranju teritorije suverenih neutralnih država u kojoj bi bile Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina", navedeno je tada na sajtu Jedinstvene Rusije.

Socijalistička partija Srbije (SPS), partija na čijem čelu je od 2006. godine kada je zamenio Slobodana Miloševića aktualni srpski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, sa Jedinstvenom Rusijom potpisat će sporazum 2024. godine.

U Srbiji su saradnju ozvaničile vladajuća Srpska napredna stranka (SNS), desničarske Dveri i Demokratska stranka Srbije (DSS). Deklaraciju u ime SNS-a tada je potpisao Marko Đurić, aktuelni šef diplomatije Srbije.

U Crnoj Gori deklaraciju su potpisale članice koalicije Demokratski front (DF), Nova srpska demokratija (NSD) i Demokratska narodna partija (DNP ) kao i Socijalistička narodna partija.

Crnogorska Nova srpska demokratija Andrije Mandića je sa koalicijom na parlamentarnim izborima 2020. smijenila vlast DPS-a prvi put u tri decenije.

Svi ovi sporazumi dolaze par godina prije no što je Vladimir Putin promijenio Ustav kako bi si omogućio da ostane predsjednik do 2036. godine, ali i 2022. godine kada je Rusija započela invaziju na susjednu Ukrajinu.

Sve zemlje Zapadnog Balkana nalaze se u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Od njih, najbolji napredak ima Crna Gora. Zemlja ima ukupno 14 privremeno zatvorenih poglavlja od 33, koliko obuhvataju pregovori o pristupanju Evropskoj uniji. Očekuje se da bi Crna Gora mogla 2028. godine postati punopravna članica.

Evropski parlament usvojio je nekoliko rezolucija u kojima osuđuje nastojanja Moskve da kroz kampanju dezinformacija i druge metode uspori evrointegracije.