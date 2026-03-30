Premijer Crne Gore optužio Đukanovićevu stranku za tajni sporazum sa Putinovom partijom

Premijer Crne Gore Milojko Spajić u ponedjeljak je u crnogorskoj Skupštini optužio opozicionu Demokratsku partiju socijalista (DPS) da je 2011. godine potpisala tajni sporazum s Jedinstvenom Rusijom da zemlja neće ulaziti u Evropsku uniju (EU), ako je to suprotno ruskim interesima.

Jedinstvena Rusija je vladajuća partija u toj državi, a njena centralna figura je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Raspravi u Skupštini Crne Gore je prethodilo pitanje predsjednika Kluba poslanika DPS Andrije Nikolića upućeno Spajiću o tome da li će podnijeti ostavku ukoliko Crna Gora ne zatvori sva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom do kraja godine.

Za sada Crna Gora ima ukupno 14 privremeno zatvorenih poglavlja od 33, koliko obuhvataju pregovori o pristupanju Evropskoj uniji.

"Vi ste potvrdili ambiciozan plan da će Crna Gora zatvoriti sva poglavlja do kraja ove godine. Time ste preuzeli javnu odgiovornost pred građanima. Vrijeme je da čujemo stoji li iza tih obećanja politička i moralna odgovornost", rekao je Nikolić, prenosi RTCG.

Crnogorski premijer je uzvratio tvrdnjom da je DPS 2011. godine potpisao sa Jedinstvenom Rusijom sporazum o saradnji i pitao Nikolića da li je vidio taj sporazum.

"Jeste li vidjeli sta on sadrži i šta predviđa? Kada odgovorite na to pitanje, rado ću da dodam sva svoja saznanja o tom sporazumu", rekao je Spajić.

Nikolić je rekao da je ovo odgovor koji pokazuje nepoštovanje prema građanima. Nije tema DPS, rekao je, jer je vladao do 2020. godine, već je tema djelovanje aktuelne vlasti.

Nakon tri decenije na vlasti DPS Mila Đukanovića izgubila je na izborima 30. avgusta 2020. Tokom njene vladavine Crna Gora je ušla u NATO i postala kandidat za članstvo u EU.

"Mi smo vodili proces NATO i EU integracija dok su neki ljudi ovdje palili NATO zastave", rekao je Nikolić reagujući na Spajićev odgovor u Skupštini.

Premijer je odgovorio da je pitanje od koga su preuzete određene obaveze u DPS kroz ovaj sporazum sa ruskom partijom.

"Možda su u DPS ucijenjeni od Rusije? Možda ruske tajne službe prijete da objave cijeli sporazum? Vi ste se 2011. godine obavezali kroz taj sporazum da nećete ući u EU ako je to suprotno interesima Ruske Federacije. To sadrži taj sporazum. To sada i radite u parlamentu. Mi to nećemo dozvoliti. Mi sada vodimo Crnu Goru u pravcu EU", rekao je premijer.

Nikolić je pak kazao da premijer podmeće i plasira neistine, navodeći da je DPS uveo zemlju u NATO i trasirao put ka EU.

"Vi nećete dostojanstvo otići sa političke pozornice. Vi nastavljate da obmanjujete javnost. Vi ste danas u Vladi sa ljudima koji su govorili da im je Vladimir Putin predsjednik. Jeste li ih to pitali? Kada to s njima raspravite, možete da s nama otvarate pitanja iz prošlosti", rekao je Nikolić.



