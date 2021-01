Kako će Tramp poslati svoju poruku bez društvenih mreža?

Odluka tehnoloških kompanija da odlazećem američkom predsedniku Donaldu Trampu (Donald Trump) ukinu mogućnost da se obraća pratiocima putem uobičajenih društvenih medija mogla bi ga naterati da se okrene tradicionalnijim metodama komunikacije ili izolovanijim konzervativnim mrežnim kanalima tokom poslednjih dana svog mandata, smatraju stručnjaci, prenosi agencija Reuters.

Twitter Inc, Facebook Inc, Alphabet Inc, Apple Inc i Amazon.com Inc preduzeli su svoje najoštrije akcije do sada protiv Trampa kako bi ograničili njegov doseg, plašeći se nastavka nasilja proisteklog iz njegovih postova nakon što su njegove pristalice napale zgradu američkog Kapitola prošle nedelje. U tome su im se pridružile manje tehnološke kompanije, uključujući Twitch, Snapchat, Reddit, Shopify i TikTok.

Tramp, koji je bez dokaza doveo u pitanje validnost pobede novoizabranog predsednika SAD, demokrate Džoa Bajdena (Joe Biden) na izborima 3. novembra, pohvalio je svoje pristalice pre nego što su u sredu, 6. januara, izvršili opsadu Kapitola, dok je u Kongresu trajala debata o potvrđivanju novoizabranog predsednika. U napadu je poginulo pet osoba, uključujući policajca.

Apple, Google i Amazon suspendovali su Parler - pro-Trampovu aplikaciju gde su korisnici zapretili većim nasiljem - iz svojih prodavnica aplikacija i usluga web hostinga, što predstavlja niz poteza koji ozbiljno ograničavaju uslugu.



Platforma ima 12 miliona korisnika i na njoj su aktivni Trampovi sinovi Donald mlađi i Erik, ali sada će morati da pronađu novog web domaćina koji će zameniti Amazon da bi i dalje mogli da posluju.

Kako Tramp može dopreti do svojih pratilaca?

Neposredno nakon suspenzije na Twitteru - platformi na kojoj je izrazito aktivan otkako se kandidovao za funkciju predsednika SAD i putem koje se redovno obraćao svojim pratiocima (njih oko 88 miliona) - Tramp se zarekao da "neće biti ućutkan!" i obećao "uskoro veliko saopštenje".

Tramp je takođe tvitovao sa @POTUS Twitter naloga nedugo nakon zabrane i napao tehnološku kompaniju, Demokrate i zakon koji štiti internet kompanije pod nazivom Odeljak 230, i rekao da razmišlja o pravljenju sopstvene platforme za društvene medije. Njegove tvitove kompanija je gotovo odmah obrisala.

Trenutno, Trampu, koji napušta kancelariju predsednika SAD 20. januara, preostaju alternative kao što je konzervativna platforma Gab, mreža slobodnog govora sa gotovo nikakvim pravilima cenzure, koja ima daleko manje domete.

Njegovi pomoćnici i pristalice već se okreću Gabu i platformi MeWe kako bi ojačali njegove poruke u narednim danima, rekli su stručnjaci. Druge moguće alternative su video platforma Rumble i usluga video streaminga DLive, zajedno sa sajtovima sa alternativnim vestima kao što je American Media Periscope, rekla je Monica Stephens, docent na Univerzitetu Buffalo, čije se istraživanje fokusira na teme koje uključuju društvene medije.



"Ne mislim da će se Tramp sam pridružiti tim manjim platformama. Verovatnije je da će nešto stvoriti sam nego pridružiti se nečemu podvrgnutom tuđoj kontroli", rekla je Stephens.

U međuvremenu, može da se okrene 'Trump-friendly' mrežama kao što su Fox News, OAN i Newsmax kako bi poslao svoju poruku. Druga nedovoljno iskorišćena opcija je pres kancelarija Bele kuće, rekli su stručnjaci. On može nastaviti da održava brifinge ili da distribuira saopštenja i video zapise do kraja svog mandata.

Šta kažu Trampovi pratioci i oni koji ga podržavaju?

Odmah nakon suspenzije na Twitteru, Trampove pristalice poput Angele Stanton-King, republikanske pristalice zavereničke grupe QAnon koja se kandidovala u novembru da zastupa 5. kongresni okrug Džordžije, i republikanskog predstavnika Thomasa Massiea počeli su da dele svoje Parler naloge na Twitteru, ohrabrujući pratioce da se presele tamo. Ta mreža je ugašena u ponedeljak, 11. januara nakon što joj je kompanija Amazon prestala da ustupa usluge veb hostinga.

Drugi poput konzervativnog Rush Limbaugha deaktivirali su svoje Twitter naloge.

Brojni republikanski poslanici osudili su odluke kompanija za društvene medije kao pokušaj gušenja konzervativnih glasova i tvrdili su da će ti potezi dodatno polarizovati zemlju.



"Sada živimo u zemlji u kojoj četiri ili pet kompanija - neizabranih, neodgovornih - imaju moć, monopol u odlučivanju - izbrisaćemo ljude, samo ćemo ih izbrisati sa bilo koje vrste digitalnih platformi", rekao je senator Marco Rubio u emisiji FoX Newsa.

I nekim liberalnim aktivistima za slobodu govora bilo je neprijatno zbog tih poteza. Fondacija Electronic Frontier, grupa za digitalna prava, branila je pravo Twittera i drugih da "leče svoje platforme", ali je pozvala na veću transparentnost i doslednost u donošenju odluka.

Američka unija za građanske slobode saopštila je da bi "trebalo da se tiče svih kada kompanije kao što su Facebook i Twitter imaju neobuzdanu moć uklanjanja ljudi sa platformi koje su postale neophodne za glas milijardi".

Šta se može promeniti?

Kompanije iz Silicijumske doline često su pokušavale, često bez većeg uspeha, da uđu u trag onima koji trguju štetnim sadržajem - od dezinformacija o izborima do govora mržnje i nasilnih pretnji - ali njihove akcije poslednjih dana bile su najsnažnije do sada.

Prvi amandman koji garantuje slobodu govora obično se ne odnosi na kompanije iz privatnog sektora, omogućavajući im da moderiraju govor koji podstiče nasilje na njihovim platformama.

"Mislim da je tokom poslednjih četiri i više godina postojao legitimni interes javne politike u održavanju predsednika i njegovog glasa na Twitteru i drugim platformama. Ali očigledno je da je ono što je uradio premašilo svaki razumni interes javne politike", rekao je Chris Krebs, bivši direktor Agencije za sajber bezbednost i bezbednost infrastrukture.