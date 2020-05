Đukanović: Ako SPC odbije dogovor, formiraćemo pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović je poručio 18. maja da ne odustaje od formiranja ili obnove pravoslavne crkve, niti od vraćanja dijela crkvenih objekata u državno vlasništvo, kako to predviđa Zakon o slobodi vjeroispovijesti.

Fokus Đukanovićeve pres konferencije, održane povodom druge godine od njegovog stupanja na funkciju predsednika Crne Gore, bio je odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), sa kojom je obnovljen konflikt nakon nedavnog pritvaranja episkopa Joanikija i osmorice sveštenika. Vladikama SPC u Crnoj Gori Đukanović je poručio, da ne mogu imati veća prava nego što to imaju ostale vjerske zajednice.

Inače, do novog konflikta između državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve je došlo kada je protiv episkopa Joanikija i još osam sveštenika iz Nikšića podnijet optužni prijedlog za krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, jer su održali litiju 12. maja u Nikšiću uprkos zabrani javnih okupljanja zbog epidemije korona virusa.

Odmah nakon održane litije, sveštenicima je određen pritvor od 72 sata odakle su pušteni u subotu (16.05.) nakon ponoći. Pritvaranje sveštenika je izazvalo proteste u više gradova na sjeveru Crne Gore, tokom kojih je u Pljevljima i Nikšiću došlo do sukoba sa policijom.

‘Pravićemo crkvu nacionalnih Crnogoraca’

Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je imao ulogu u privođenju i određivanju pritvora episkopu Joanikiju i osmorici sveštenika iz Nikšića, Đukanović je takvu tezu odbacio kao neistinitu, ocjenjujući da je „Crna Gora zemlja vladavine prava u kojoj nema privilegovanih, pa ni kada nose mantije“.

Konstatujući da bi Srpska pravoslavna crkva željela da upravlja Crnom Gorom i da određuje njen karakter i pravac razvoja, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je ustvrdio da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi ponuđen model obnove samostalne pravoslavne crkve, ali da SPC to i dalje odbija. Zbog takve situacije Đukanović je ponovo pomenuo mogućnost da se u Crnoj Gori formira pravoslavna crkva nacionalnih Crnogoraca:

„Ponudili smo rješenje da postoji pravoslavna crkva koja će okupiti sve pravoslavne vjernike. Ako SPC to odbija, onda je to crkva nacionalnih Srba u Crnoj Gori. Ali onda ćemo mi stvarati crkvu nacionalnih Crnogoraca, iako ne mislim da je to najbolje rješenje. Potrudićemo se da takva crkva bude autokefalna i priznata”, jasan je Đukanović.

Kuda vodi Đukanovićeva najava nove crkve

Komentarišući Đukanovićeve ključne poruke koje se odnose na Srpsku pravoslavnu crkvu, spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić smatra da posljednji događaji predstavljaju najavu jednog dugotrajnog konflikta, koji bi trebalo da riješe crkve ili dvije države ili, u krajnjem slučaju, najmoćnije političke ličnosti u Crnoj Gori i Srbiji.

“Đukanović je, kako se od njega i očekuje, veoma decidno saopštio svoje stavove. To što najavljuje da neće odustati od autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve je u suštini najava dugotrajnog konflikta koji će na neki način podsjećati na spor između srpske i makedonske crkve. Krajnje je vreme da dve nominalno sekularne države prepuste to crkvama ili Vaseljenskoj patrijaršiji. Dakle, dve države treba da reše taj problem, a pošto se radi o dvema najautokratskim državama Zapadnog Balkana, to znači da taj problem treba da reše njihovi nesporni vlastodršci. U suprotnom, čini mi se, politički sukob oko nacionalnog i verskog indentiteta će se u oblacima tamjana voditi kroz kvaziraspravu u čemu prednjače recimo beogradski tabloidi koji pišu o ‘nezapamćenom teroru u Crnoj Gori’, a Đukanovića porede sa Kvaternikom ili Pavelićem”, kaže analitičar Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa.

Kada je riječ o crkvenoj imovini, Đukanović je rekao: “Sve što je neko stekao zakonito, srećno mu bilo, a oteto će biti vraćeno Crnoj Gori“.

Podsjetimo, osnovni konflikt između vlasti i SPC je Zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji je u Skupštini Crne Gore usvojen 27. decembra prošle godine. Zakon propisuje da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom koja se sagrađena do 1918. godine, a ukoliko takvih dokaza nema, ta imovina će se smatrati državnom. SPC smatra kako joj se tim zakonom otima njena imovina.

„Ne pripada SPC pravo da prisvaja tuđu imovinu, da se odupire sudskoj provjeri vjerodostojnosti katastarskih evidencija koja se tiču crkvene imovine, ne pripada joj pravo da izbjegava kontrolisanje finansijskog poslovanja, ne pripada joj pravo da ne plaća porez i ne pripada joj pravo da ilegalno uvodi sveštenike u Crnu Goru“, rekao je Đukanović.

Odnos sa Beogradom

Beogradski novinar i analitičar Boško Jakšić u dijelu Đukanovićeve izjave o finansijskom aspektu djelovanja Srpske pravoslavne crkve, vidi upućivanje poruke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

„Đukanović je riječima da Crkvi ne pripada pravo da ne plaća porez, direktno prebacio Vučiću koji u Srbiji toleriše takvu poziciju Crkve. Ali mi se čini da će on (Vučić) preko medija koje drži pod svojom kontrolom i političara koje drži na svojoj uzici, igrati i dalje na lidere Srba u Crnoj Gori, izbegavajući direktan duel sa Đukanovićem“, ocjenjuje Jakšić otvarajući pitanje dokle to može da traje:

„Pretpostavljam da će trajati dok Vučić procenjuje da su mu crnogorski Srbi od koristi u predizbornoj kampanji, jer uz oslonac na srpski nacionalizam želi da izađe kao ubjedljivi pobjednik na izborima 21. juna. Narednih nekoliko nedelja ne očekujem ublažavanje kampanje, ali ne očekujem ni ozbiljno zaoštravanje konflikta na između Vučića i Đukanovića na personalnom nivou, kaže Jakšić.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, Đukanović je uporedio sadašnji odnos dijela crnogorske opozicije sa zvaničnim beogradom podsjetivši:

„Neodoljivo sve ovo podsjeća na ono što smo vidjeli devedetih godina. I tada je zavapio Radovan (Karadžić) iz Sarajeva da ga Milošević zaštiti, pa smo bili svjedoci kako ga je zaštitio i koliko je žrtava bilo“.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je komentarisao i teze o ugroženosti srpskog naroda u Crnoj Gori, koje se mogu čuti od dijela opozicije u Crnoj Gori i dijela zvaničnika Republike Srbije. Đukanović je ocijenio da jedan dio, kako je rekao samozvanih lidera srpskog naroda dobija apanaže sa beogradskih adresa.

Đukanović nije direktno komentarisao politiku i izjave zvaničnog Beograda koje se odnose na sukob crnogorskih institucija i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ocijenio je, međutim, da „put paternalističke zaštite svog naroda u drugoj državi, predstavlja negiranje suvereniteta druge države, a to Crna Gora neće dozvoliti“.

Povod za nove oštre izjave između zvaničnog Beograda i Podgorice, bilo je pritvaranje i procesuiranje više sveštenika na čelu sa episkopom budimljansko-nikšićkim Joanikijem. Konstatujući da „Beograd s velikom zabrinutošću prati stanje u Crnoj Gori povodom privođenja nekolicine sveštenika Srpske pravoslavne crkve“, ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić je rekao da "dolazimo u situaciju da maltene počinje bratoubilački rat Srba i Crnogoraca“. Ovu izjavu je najoštrije osudilo crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova optužujući ga da se “još jednom, neodgovorno, grubo i opasno umešao u unutrašnja pitanja Crne Gore koristeći retoriku Miloševićevog portparola iz devedesetih“.