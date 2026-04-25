Kanin: Samo novac može natjerati Srbiju da djeluje u vezi s Banjskom

David Kanin, profesor evropskih studija na Univerzitetu Johns Hopkins u Washintonu, kaže da je, kada je riječ o incidentu u Banjskoj, novac jedini jezik koji Beograd zaista razumije.

Prema njegovim riječima, rukovodstvo Srbije neće izručiti Milana Radoičića, bivšeg potpredsednika Srpske liste, najveće srpske stranke na Kosovu, niti će ozbiljno shvatiti odgovornost, osim ako Brisel jasno ne poveže fondove EU i napredak u članstvu s konkretnim koracima u ovom pitanju.

"To ne bi nužno natjeralo [predsjednika Srbije, Aleksandra] Vučića da nešto učini, ali bi Srbiji stvorilo materijalne troškove ako ne bi djelovao", kaže Kanin za Radio Slobodna Evropa.

Osnovni sud u Prištini je 24. aprila osudio Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića na doživotni zatvor za oružani napad u Banjskoj, dok je Dušan Maksimović osuđen na 30 godina zatvora.

Milan Radoičić, koji je preuzeo odgovornost za napad 24. septembra 2023. godine, i desetine drugih osoba koje su optužile vlasti Kosova nalaze se u bjekstvu.

RSE: Kakav značaj ima presuda za Banjsku u širem kontekstu odnosa Kosova i Srbije?

Kanin: Sve što je povezano s Banjskom ima veliki značaj. Ovaj incident se izdvaja u opštoj klimi nepovjerenja između dvije zemlje, kao i u stalnim nesuglasicama oko statusa Kosova. To je osnovni kontekst.

Banjska je bila poseban, nasilan incident, izveden oružjem srpske vojske i organizovan lično od strane važne figure kriminalnih mreža, povezane s neformalnom ekonomijom među Srbima na sjeveru Kosova.

Ovaj incident je veoma važan, a i ova presuda je važna.

RSE: U kojoj mjeri ovaj slučaj mijenja političku dinamiku između Prištine i Beograda?

Kanin: Ne mijenja dinamiku između dvije strane. Ona je blokirana. Međutim, međunarodna zajednica treba obratiti pažnju na ovu presudu i činjenicu da je Radoičić priznao da je izvršio napad, vodio ga i nije pokušao sakriti svoju ulogu i uključenost... On, naravno, negira da je riječ o zločinu, jer za njega je Kosovo Srbija.

Prema mom mišljenju, međunarodna zajednica treba izvršiti pritisak na Srbiju da izruči Radoičića vlastima Kosova. To bi trebao biti uslov za svaki napredak Srbije u odnosima s EU.

RSE: Šta odbijanje Srbije da izruči Radoičića govori o njenom odnosu prema odgovornosti i vladavini prava?

Kanin: Odgovornost je zapravo pitanje koje se tiče Vučića (Aleksandar, predsjednik Srbije), njegove baze i birača, a ne međunarodnog prava ili nekog drugog zakona.

On ne može izručiti Radoičića, jer bi se u tom slučaju suočio s ozbiljnim problemima iz nacionalističkog krila.

Smatram da je uloga nacionalističkih osjećaja u Srbiji – kao važnog stuba podrške Vučiću – potcijenjena i nedovoljno shvaćena u odnosu na veliku pažnju koja se posvećuje studentima i građanskom krilu opozicije.

Ponavljam da bi Evropljani trebali usloviti daljnji napredak Srbije izručenjem Radoičića, zbog ozbiljnosti incidenta u Banjskoj, koji je očigledno uključivao srpsku vojnu opremu, ako ne i srpsko vojno osoblje.

RSE: Dakle, potreban je veći pritisak na Srbiju...

Kanin: Za ovaj incident, da, zbog njegovog značaja. Bez obzira na to da li je Vučić znao ili ne, on snosi odgovornost za ono što dolazi s njegove teritorije. On je predsjednik Srbije, a oprema srpske vojske korištena je u ovom pokušaju – bilo da je cilj bio destabilizacija područja, preuzimanje kontrole ili nešto drugo.

RSE: Koje konkretne korake bi EU, SAD ili NATO trebali preduzeti, s obzirom na to da su svi pozvali Srbiju da pozove odgovorne na odgovornost?

Kanin: Jednom riječju: novac. On je sada važan. Srbija prima mnogo novca od EU. Nedavno je izgledalo kao da bi EU mogla zauzeti oštriji stav prema finansiranju Srbije, ali se ponovo povukla – što je, prema mom mišljenju, bila greška.

U vezi s Banjskom, ako EU želi privući pažnju Srbije, treba zaustaviti novac. To ne bi nužno natjeralo Vučića da nešto učini, ali bi Srbiji stvorilo materijalne troškove ako on ne bi djelovao.

RSE: Postoji li nešto što Sjedinjene Države mogu učiniti?

Kanin: Sjedinjene Države su odsutne. Jednostavno ih nema. Previše su uključene u haos koji imamo na Bliskom istoku. I vrlo malo pažnje će biti posvećeno Balkanu dok traje rat s Iranom.

RSE: Kosovo je uslovilo nastavak dijaloga sa Srbijom izručenjem Radoičića. Koliko je takav uslov realan u međunarodnim pregovorima?

Kanin: Dijaloga trenutno nema. U tom pogledu je realističan, jer nema stvarne cijene za takav stav. Nije da pitanje Radoičića sprečava neki pregovarački proces. Pregovori nisu u toku. Dakle, nema troška za [premijera Kosova, Albina] Kurtija što to postavlja kao uslov, jer, opet – uslov za šta? Dijaloga nema.

RSE: Nema dijaloga jer je Kurti rekao da ga neće biti dok Radoičić ne bude izručen...

Kanin: Nema dijaloga jer se obje strane ne slažu oko ključnog pitanja – formiranja zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. To je centralna tačka. Sve ostalo se vrti oko toga.

Pitanje Radoičića je ozbiljno, jer je incident u Banjskoj bio nasilan i izdvojio se kao ozbiljan pokušaj destabilizacije situacije na sjeveru Kosova.

Ali, uprkos ozbiljnosti incidenta, on nema veliki uticaj na centralno pitanje dijaloga, a to je zahtjev EU za formiranjem tijela za koje Kurti tvrdi – i ja vjerujem s pravom – da bi se pretvorilo u strukturu pod uticajem Srbije, a ne u integrisani dio političkog sistema Kosova.

RSE: Može li EU zadržati svoju ulogu pouzdanog posrednika dok ovakvi slučajevi visokog profila ostaju neriješeni?

Kanin: Kredibilitet EU je značajno opao na mnogim frontovima, iskreno. U velikoj mjeri zavisi od njene spremnosti i sposobnosti da Crnu Goru učini punopravnom članicom do kraja 2028. godine, ako uspije. To je praktično jedini razvoj koji zaista utiče na kredibilitet EU, zajedno s pitanjem fondova.

Dijalog Kosova i Srbije nije bio naročito vjerodostojan gotovo od samog početka. Njegovi problemi datiraju još prije Kurtija. Kurti jednostavno prepoznaje centralno pitanje i insistira da ono ostane u fokusu procesa.

RSE: Vidjeli smo neke pomake posljednjih mjeseci. Predstavnik EU u dijalogu, Peter Sorensen, bio je na Kosovu, u Srbiji, u Washingtonu... Mislite li da se nešto sprema?

Kanin: Ne. Bile su posjete. Imali smo ih i ranije i imat ćemo ih opet.

Ali, u ovom trenutku ne vidim nikakav konkretan ili suštinski pomak ni s jedne strane – ni od Evropljana, ni od Amerikanaca koji zapravo nedostaju, niti od glavnih strana.

Ni Kosovo ni Srbija nisu pod stvarnim pritiskom da promijene okolnosti ove blokirane diplomatske situacije.

RSE: Da li će presuda u slučaju Banjska uticati na sigurnosnu dinamiku, posebno na sjeveru Kosova?

Kanin: Mogu postojati neka lokalna pitanja, možda neki lokalni odgovori. Ne mislim da će imati veliki uticaj, jer su ove presude bile očekivane od svih strana. Ne vidim veliki problem.

Osuđene osobe su sporedne ličnosti – nisu glavni akteri, već niži pojedinci u hijerarhiji. Strogost kazni će, prema mom mišljenju, privući pažnju, ali samo kratkotrajno.

Ne znam hoće li neko ovo iskoristiti kao izgovor za neku lokalnu provokaciju na sjeveru Kosova. Ne mogu reći hoće li se to dogoditi.

Međutim, pretpostavljam da će svaki problem ostati lokalnog i kratkoročnog karaktera. Naravno, mogu pogriješiti – uvijek postoji mogućnost eskalacije nasilja. Ipak, smatram da trenutno nikome nije u interesu da isprovocira takvu eskalaciju.